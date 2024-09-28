قم بحماية الفناء الخاص بك من البعوض مع إضافة الخصوصية من خلال اختراق قضيب الستارة الذكي

من منا لا يحب الاسترخاء في الفناء الخاص به في الطقس الدافئ؟ لسوء الحظ، غالبًا ما يؤدي موسم الصيف إلى ظهور آفة بغيضة بكثرة، ألا وهي البعوض. مع لدغاتها المسببة للحكة، والمؤلمة في بعض الأحيان، وحتى التي تنشر الأمراض، يعد البعوض أحد الضيوف الذين لا ترغب بالتأكيد في حضورهم في جلسة الاسترخاء في الفناء الخاص بك. والخبر السار هو أنه مع قضبان الستائر، والستارة الشبكية، والقليل من العمل، يمكنك حجب الفناء الخاص بك عن البعوض. لا يزال هذا الاختراق يسمح بدخول الكثير من الهواء النقي وأشعة الشمس، مع إضافة بعض الخصوصية الإضافية إلى الفناء الخاص بك في هذه العملية.
بالإضافة إلى الناموسيات، هناك العديد من الحلول الأخرى لإبعاد مصاصي الدماء الصغار عن منزلك. إن جذب الطيور التي تأكل البعوض إلى حديقتك، وحرق شموع السترونيلا، وتركيب أجهزة طارد البعوض حول الجزء الخارجي من منزلك، وحتى صنع طارد البعوض محلي الصنع، هي بعض الأشياء التي تتبادر إلى ذهنك. ومع ذلك، فإن شموع السترونيلا تعمل بشكل جيد فقط في إبعاد البعوض، والطيور ليست ضمانة، وقد لا ترغب في ضخ المواد الكيميائية في الهواء حول منزلك. في نهاية المطاف، يعد منع البعوض من الوصول إلى مساحتك الخاصة عن طريق تركيب الناموسيات أحد أكثر الطرق فعالية لإبعاد هذه الحشرات عن فناء منزلك وبعيدًا عنك. ومع هذا الاختراق، ليس من الضروري أن يكون باهظ الثمن أيضًا.
ما ستحتاجه لمقاومة البعوض في الفناء الخاص بك
للقيام بهذه الحيلة، ستحتاج إلى ناموسية وقضبان ستائر وبعض الأدوات وبعض الأدوات. يمكن شراء الناموسية من متاجر الأجهزة أو من أمازون. اعتمادًا على حجم الشرفة الخاصة بك، ستكلفك ستائر البعوض من 19.95 دولارًا إلى 38.95 دولارًا. لدى أمازون أيضًا قضبان ستائر خارجية شديدة التحمل للبيع بأجهزة تتراوح أسعارها من 11.97 دولارًا إلى 29.97 دولارًا، اعتمادًا على الحجم الذي تحتاجه للفناء الخاص بك. بعد ذلك، ستحتاج إلى أدوات لتثبيت قضبان الستائر، والتي يمكن أن تكون بسيطة مثل مسند القدمين للوقوف عليه ومثقاب لتثبيتها في الفناء الخاص بك. إذا رغبت في ذلك، يمكنك بسهولة صنع ربطة ستارة أنيقة باستخدام عناصر متجر Dollar Store.
تأتي معظم ستائر البعوض باللون الأبيض، مما يمنح الشرفة الخاصة بك مظهرًا مشرقًا ومبهجًا، بينما توفر أيضًا القليل من الخصوصية عن طريق حجب الشرفة قليلاً عن العيون الخارجية. إذا كنت تتطلع حقًا إلى رفع مستوى الخصوصية، فيمكنك اختيار الناموسية السوداء. الشبكة شفافة، لذا فهي تسمح بمرور بعض الضوء، ولكنها ستوفر خصوصية أكبر بكثير من الشبكة البيضاء. كما أنه سيعطي الفناء الخاص بك مظهرًا قوطيًا، والذي يمكن أن يبدو رائعًا في المنازل الفيكتورية.
بغض النظر عن لون الشبكة الذي تختاره، فإن الخطوات التالية لهذا الاختراق هي نفسها. بعد تثبيت قضبان الستارة على طول الجزء العلوي من الفناء الخاص بك، قم بتركيب ستائر الناموسية على القضيب. بعد ذلك، استعد للاستمتاع بالفناء الخاص بك بكل نعيم – مع عدد أقل بكثير من البعوض ومزيد من الخصوصية من جيرانك.