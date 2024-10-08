قم بخدمة الضيوف مثل المحترفين مع أساسيات البار المنزلي من Dollar Tree

واحدة من أفضل الطرق لرفع مستوى المساحة الخاصة بك للترفيه عن الضيوف هي استخدام شريط منزلي. ومع ذلك، عندما تأخذ في الاعتبار تكلفة شراء أو بناء عربة بار وزجاجات المشروبات الكحولية التي تحتاجها لصنع مشروباتك المفضلة (وهي ليست رخيصة!)، قد يبدو هذا بمثابة مسعى مكلف إلى حد ما. لحسن الحظ، يمكنك الحصول على قدر هائل من أساسيات البار المنزلي دون إنفاق أموال كثيرة عن طريق البحث في Dollar Tree. إذا كنت تبحث عن أفكار بار منزلية أكثر إبداعًا، فإن Dollar Tree تقدم أكثر من مجرد أكواب الكوكتيل والكؤوس. إذا قمت بالحفر بشكل أعمق قليلاً، فيمكنك أيضًا الحصول على جواهر صغيرة مثل صواني مكعبات الثلج المصنوعة من السيليكون لمكعبات الملك وعصارات الحمضيات لصنع كوكتيلات العصير الطازج، مع كون كل منتج يزيد قليلاً عن دولار واحد.

إذا كنت تتطلع إلى العمل في مجال السقاة في المنزل، فهناك بعض العناصر الأساسية التي ستحتاج إلى تضمينها في مجموعة البار الخاصة بك. كحد أدنى، ستحتاج إلى أواني زجاجية، وصندوق ثلج بمغرفة، وملعقة كبيرة، ومناديل، وأكواب، وسكين، ولوح تقطيع. سيكون ذلك كافيًا لصنع كوكتيلات بسيطة مكونة من جزأين. إذا كنت تريد أن تصبح أكثر روعة قليلاً، فستحتاج أيضًا إلى شاكر كوكتيل، وجيجر، ومصفاة، وملقط، وصواني كبيرة لمكعبات الثلج. على الرغم من أنك قد لا تتمكن من العثور على كل عنصر من هذه العناصر في Dollar Tree، إلا أنه يمكنك العثور على معظمها هناك، مما سيوفر لك المال الذي يمكنك إنفاقه بدلاً من ذلك على المشروبات الروحية المفضلة لديك! وبالطبع، دعونا لا ننسى عربة البار نفسها. بدلاً من شراء قطعة أثاث جديدة بالكامل، يمكنك منح خزانة قديمة حياة جديدة عن طريق قلبها في شريط منزلك الجديد.