قم بخدمة الضيوف مثل المحترفين مع أساسيات البار المنزلي من Dollar Tree

واحدة من أفضل الطرق لرفع مستوى المساحة الخاصة بك للترفيه عن الضيوف هي استخدام شريط منزلي. ومع ذلك، عندما تأخذ في الاعتبار تكلفة شراء أو بناء عربة بار وزجاجات المشروبات الكحولية التي تحتاجها لصنع مشروباتك المفضلة (وهي ليست رخيصة!)، قد يبدو هذا بمثابة مسعى مكلف إلى حد ما. لحسن الحظ، يمكنك الحصول على قدر هائل من أساسيات البار المنزلي دون إنفاق أموال كثيرة عن طريق البحث في Dollar Tree. إذا كنت تبحث عن أفكار بار منزلية أكثر إبداعًا، فإن Dollar Tree تقدم أكثر من مجرد أكواب الكوكتيل والكؤوس. إذا قمت بالحفر بشكل أعمق قليلاً، فيمكنك أيضًا الحصول على جواهر صغيرة مثل صواني مكعبات الثلج المصنوعة من السيليكون لمكعبات الملك وعصارات الحمضيات لصنع كوكتيلات العصير الطازج، مع كون كل منتج يزيد قليلاً عن دولار واحد.
إذا كنت تتطلع إلى العمل في مجال السقاة في المنزل، فهناك بعض العناصر الأساسية التي ستحتاج إلى تضمينها في مجموعة البار الخاصة بك. كحد أدنى، ستحتاج إلى أواني زجاجية، وصندوق ثلج بمغرفة، وملعقة كبيرة، ومناديل، وأكواب، وسكين، ولوح تقطيع. سيكون ذلك كافيًا لصنع كوكتيلات بسيطة مكونة من جزأين. إذا كنت تريد أن تصبح أكثر روعة قليلاً، فستحتاج أيضًا إلى شاكر كوكتيل، وجيجر، ومصفاة، وملقط، وصواني كبيرة لمكعبات الثلج. على الرغم من أنك قد لا تتمكن من العثور على كل عنصر من هذه العناصر في Dollar Tree، إلا أنه يمكنك العثور على معظمها هناك، مما سيوفر لك المال الذي يمكنك إنفاقه بدلاً من ذلك على المشروبات الروحية المفضلة لديك! وبالطبع، دعونا لا ننسى عربة البار نفسها. بدلاً من شراء قطعة أثاث جديدة بالكامل، يمكنك منح خزانة قديمة حياة جديدة عن طريق قلبها في شريط منزلك الجديد.
الأواني الزجاجية وأساسيات التقديم من Dollar Tree
لنبدأ بالأساسيات – الأواني الزجاجية لكوكتيلاتك! إذا كنت تحاول بدء الحفلة بسرعة، فقد تحتاج إلى نظارات صغيرة. يمكنك شراء مجموعة من ثلاث كؤوس صغيرة من Dollar Tree. إذا كنت تفضل الاحتساء بدلاً من التصوير، يمكنك أيضًا شراء كؤوس الصخور ذات الأوجه وكؤوس يوكاتان مارغريتا. لكل من يفضل البيرة والنبيذ، يحتوي Dollar Tree أيضًا على مزامير الشمبانيا وأكواب البيرة ذات المقابض وكؤوس نصف لتر ومجموعة واسعة من كؤوس النبيذ ذات السيقان وبدونها.. يمكنك استخدام مفاتيح الطبخ الخاصة بـ Cooking Concept Waiter لفتح زجاجات النبيذ والبيرة.
لتصنيف عربة البار الخاصة بك، يمكنك دمج صينية التقديم، والتي تعمل كإضافة وظيفية إلى بار منزلك لأنه يمكنك استخدامها لتقديم المشروبات لضيوفك. لدى Dollar Tree أيضًا كمية كبيرة من الأكواب، مثل قاعدة البلاط المغربي، ومناديل المشروبات التي يمكنك تقديمها لزوارك ليس فقط لجعلهم أكثر راحة، ولكن أيضًا لحماية أثاثك! هناك فائدة أخرى للتسوق في Dollar Tree لتخزين عربة البار الخاصة بك وهي أن متجر الصفقات يحمل الكثير من الديكور الموسمي الممتع. لذا، إذا كنت ترغب في إقامة حفلة عيد الميلاد، أو احتفال بعيد الهالوين، أو حتى احتفال صيفي، فمن المحتمل أن تجد عناصر مثل المناديل ذات الطابع الخاص، والأواني الزجاجية، وأعواد الأسنان المظلية لتقديمها خلال الاحتفالات. بالطبع، قد يختلف المخزون اعتمادًا على موقع Dollar Tree الخاص بك.
أدوات وإكسسوارات صنع الكوكتيل
بالإضافة إلى الأواني الزجاجية، ستحتاج إلى بعض أدوات صنع الكوكتيل لإكمال عربة البار الفريدة الخاصة بك. لتحضير المشروبات مع العصائر الطازجة مثل المرغريتا والداكيريس، قد تحتاج إلى عصارة حمضيات، ويمكنك الحصول على واحدة من Dollar Tree. هذه صفقة رائعة لأنها تكلف عادةً 9.99 دولارًا على الأقل.لتحريك المشروبات التي توضع على مكعب كبير مثل الطراز القديم أو النجروني، يمكنك استخدام قالب الثلج الكروي الخاص بهم. هل تحتاج إلى مكان لتخزين كل هذا الجليد؟ يمكنك دائمًا “تفاخر” دلو الثلج والمغرفة من Dollar Tree. لتحضير زينة الحمضيات، هناك الكثير من خيارات ألواح التقطيع والسكاكين.
العناصر الوحيدة التي قد لا تزال بحاجة إليها لشريط منزلك هي شاكر الكوكتيل، والوالج، والمصفاة. لحسن الحظ، يمكنك إضافة أساسيات صنع الكوكتيل إلى مخبأتك دون إنفاق الكثير من المال عن طريق طلب مجموعة Boston Cocktail Shaker من أمازون، والتي تتضمن تلك العناصر القليلة الأخيرة مقابل 19.99 دولارًا.