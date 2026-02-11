قم بزراعة بديل السبانخ المقاوم للحرارة للحصول على حصاد لذيذ ومغذي

إذا كنت تعيش في مكان يتميز بطقس دافئ متكرر، فربما لم تصادف السبانخ أبدًا رادار البستنة الخاص بك. بعد كل شيء، السبانخ عبارة عن خضروات شديدة التحمل تعمل بشكل أفضل عندما لا ترتفع درجات الحرارة أثناء النهار إلى ما يزيد عن 80 درجة فهرنهايت، ويمكن أن يؤدي التعرض لدرجات حرارة أكثر دفئًا إلى الانشقاق. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الخضر الورقية محظورة تمامًا في حديقتك. في حين أن السبانخ قد يكون محظورًا في بيئة معتدلة، فإن بديل السبانخ يبدو (وطعمه) مشابهًا بينما يزدهر في الحرارة. في الواقع، يمكن أن تنمو في درجات حرارة تتجاوز 90 درجة فهرنهايت.
في حين أن الاسم يقول خلاف ذلك، فإن سبانخ مالابار (باسيلا ألبا) ليست في الواقع في عائلة السبانخ. عندما يتعلق الأمر بالطهي، فإن الطعم مشابه تمامًا، مما يوفر لك خضروات مغذية ومليئة بالنكهة لإضافتها إلى وجباتك. سبانخ مالابار مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات A وC والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الأخرى.
أحد الاختلافات الواضحة التي قد تلاحظها بين سبانخ مالابار والسبانخ الحقيقية هو نمو هذا النبات – بدلاً من الشجيرات المدمجة، تنمو سبانخ مالابار في كروم يمكن تدريبها على تسلق الدعامات، وهو أحد الأسباب الرئيسية لنمو شعبيتها كنبات زينة صالح للأكل. على الرغم من أن سبانخ مالابار تتمتع بصلابة طبيعية للطقس الدافئ، إلا أنه لا يزال من المهم التعرف على كيفية إضافة هذا النبات إلى حديقتك للحصول على نبات صحي وحصاد وفير.
كيفية زراعة السبانخ مالابار
يمكن زراعة سبانخ مالابار سنويًا أو معمرًا. عند زراعته كخضروات معمرة مع الحصاد عامًا بعد عام، ضع في اعتبارك أن هذا النبات قوي فقط في مناطق النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. ونتيجة لذلك، قد يحتاج إلى قضاء فصل الشتاء في الداخل للحصول على حصاد لذيذ آخر في العام التالي. على الرغم من أنه يمكن أن يتحمل الحرارة، إلا أن فترات البرد يمكن أن تكون خطرة على هذا النبات. هذا يعني أنك ستحتاج إلى الانتظار حتى انتهاء أي خطر للصقيع قبل إضافة هذا النبات إلى حديقتك.
عندما تقوم بإضافة سبانخ مالابار إلى حديقتك، يلعب الموقع دورًا مهمًا في نجاحها. بعد كل شيء، هذا النبات موطنه المناخات الاستوائية، لذلك من المهم تكرار تلك البيئة قدر الإمكان. وهذا يعني وضعه في منطقة ذات إضاءة كافية لتلبية ظروف نمو الشمس الكاملة. تحتاج سبانخ مالابار إلى تربة تظل رطبة باستمرار، لكن تجنب الإفراط في الري إلى درجة تشبع التربة بالمياه. فكر في تربة جيدة التصريف لمنع تجمع المياه حول النبات.
ومع ذلك، فإن زراعة السبانخ في مالابار ليست كلها ناجحة؛ لديك أيضًا حصاد لتتطلع إليه. بدءًا من أوائل الصيف، راقب كيفية نمو النبات للتأكد من جاهزيته. يعد الجذع الرئيسي الصحي مؤشرًا جيدًا على أنه يمكنك البدء في قطف أي أوراق تحتاجها لوجبتك، وهو ما يمكنك الاستمرار في القيام به طوال الصيف والخريف، أو حتى تبدأ في الإزهار.