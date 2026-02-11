قم بزراعة بديل السبانخ المقاوم للحرارة للحصول على حصاد لذيذ ومغذي

إذا كنت تعيش في مكان يتميز بطقس دافئ متكرر، فربما لم تصادف السبانخ أبدًا رادار البستنة الخاص بك. بعد كل شيء، السبانخ عبارة عن خضروات شديدة التحمل تعمل بشكل أفضل عندما لا ترتفع درجات الحرارة أثناء النهار إلى ما يزيد عن 80 درجة فهرنهايت، ويمكن أن يؤدي التعرض لدرجات حرارة أكثر دفئًا إلى الانشقاق. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الخضر الورقية محظورة تمامًا في حديقتك. في حين أن السبانخ قد يكون محظورًا في بيئة معتدلة، فإن بديل السبانخ يبدو (وطعمه) مشابهًا بينما يزدهر في الحرارة. في الواقع، يمكن أن تنمو في درجات حرارة تتجاوز 90 درجة فهرنهايت.

في حين أن الاسم يقول خلاف ذلك، فإن سبانخ مالابار (باسيلا ألبا) ليست في الواقع في عائلة السبانخ. عندما يتعلق الأمر بالطهي، فإن الطعم مشابه تمامًا، مما يوفر لك خضروات مغذية ومليئة بالنكهة لإضافتها إلى وجباتك. سبانخ مالابار مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات A وC والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الأخرى.

أحد الاختلافات الواضحة التي قد تلاحظها بين سبانخ مالابار والسبانخ الحقيقية هو نمو هذا النبات – بدلاً من الشجيرات المدمجة، تنمو سبانخ مالابار في كروم يمكن تدريبها على تسلق الدعامات، وهو أحد الأسباب الرئيسية لنمو شعبيتها كنبات زينة صالح للأكل. على الرغم من أن سبانخ مالابار تتمتع بصلابة طبيعية للطقس الدافئ، إلا أنه لا يزال من المهم التعرف على كيفية إضافة هذا النبات إلى حديقتك للحصول على نبات صحي وحصاد وفير.