قم بزراعة شجيرة الزينة هذه للحصول على التوت اللذيذ وساحة مليئة بالملقحات

يأتي صنف Amelanchier “Regent” من نوع شجيرة يبدو أن كل اسم شائع لها قصة ترويها. تُعرف النباتات باسم “توت الخدمة” لأنها تزهر في شهر أبريل، تمامًا كما تذوب الأرض بدرجة كافية لحفر القبور. وعلى النقيض من هذا الاسم المستعار المزعج بعض الشيء، فإن “shadblow” يقر بأن أسماك الشاد تبدأ في الجري في وقت ازدهار الشجيرات. والأهم من ذلك كله هو أن الاسم الشائع “junebush” يكرم الوقت الذي تنضج فيه ثمار Amelanchier التي تشبه التوت الأزرق للقطف. في هذه الأيام، تجمع أصناف مثل “Regent” (Amelanchier alnifolia “Regent”) بين سمات الإزهار والإثمار الشائعة في التوت الخدمي مع شكل مضغوط ووقت ازدهار سريع يجلب الملقحات حتى في وقت أبكر.

ينمو “Regent” بشكل أفضل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 7. نظرًا لأنه صنف من A. alnifolia (صنف التوت الخدمي المعروف بالتوت عالي الجودة)، فإن شجيرات “Regent” توفر التوت بحجم ثابت وحصاد وفير، والأهم من ذلك كله – المذاق الحلو. تنمو الشجيرة بطول حوالي 4 إلى 6 أقدام وعرضها. في أبريل، تظهر أزهار الزينة الكبيرة والبيضاء، يليها توت يونيو وأوراق الشجر الجميلة.

نظرًا لأن أزهارها تظهر مبكرًا جدًا، فإن “ريجنت” وغيره من أنواع التوت الخدمي توفر الرحيق للملقحات الناشئة للتو. لهذا السبب يعتبر صنف التوت الخدمة هذا بمثابة مرساة مثالية إذا كنت تبدأ حديقة الملقحات. من بين الملقحات التي يجذبها “ريجنت” أنواع النحل والفراشات. لا يقتصر الأمر على تزاحم هذه الملقحات على التوت من أجل رحيق النباتات فحسب، بل تعمل أيضًا كمضيف ليرقات الفراشة. قد تشمل هذه تصفيفة الشعر المخططة، والوالي، وذيل النمر الكندي بشق.