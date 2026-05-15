قم بزراعة شجيرة الزينة هذه للحصول على التوت اللذيذ وساحة مليئة بالملقحات

يأتي صنف Amelanchier “Regent” من نوع شجيرة يبدو أن كل اسم شائع لها قصة ترويها. تُعرف النباتات باسم “توت الخدمة” لأنها تزهر في شهر أبريل، تمامًا كما تذوب الأرض بدرجة كافية لحفر القبور. وعلى النقيض من هذا الاسم المستعار المزعج بعض الشيء، فإن “shadblow” يقر بأن أسماك الشاد تبدأ في الجري في وقت ازدهار الشجيرات. والأهم من ذلك كله هو أن الاسم الشائع “junebush” يكرم الوقت الذي تنضج فيه ثمار Amelanchier التي تشبه التوت الأزرق للقطف. في هذه الأيام، تجمع أصناف مثل “Regent” (Amelanchier alnifolia “Regent”) بين سمات الإزهار والإثمار الشائعة في التوت الخدمي مع شكل مضغوط ووقت ازدهار سريع يجلب الملقحات حتى في وقت أبكر.
ينمو “Regent” بشكل أفضل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 7. نظرًا لأنه صنف من A. alnifolia (صنف التوت الخدمي المعروف بالتوت عالي الجودة)، فإن شجيرات “Regent” توفر التوت بحجم ثابت وحصاد وفير، والأهم من ذلك كله – المذاق الحلو. تنمو الشجيرة بطول حوالي 4 إلى 6 أقدام وعرضها. في أبريل، تظهر أزهار الزينة الكبيرة والبيضاء، يليها توت يونيو وأوراق الشجر الجميلة.
نظرًا لأن أزهارها تظهر مبكرًا جدًا، فإن “ريجنت” وغيره من أنواع التوت الخدمي توفر الرحيق للملقحات الناشئة للتو. لهذا السبب يعتبر صنف التوت الخدمة هذا بمثابة مرساة مثالية إذا كنت تبدأ حديقة الملقحات. من بين الملقحات التي يجذبها “ريجنت” أنواع النحل والفراشات. لا يقتصر الأمر على تزاحم هذه الملقحات على التوت من أجل رحيق النباتات فحسب، بل تعمل أيضًا كمضيف ليرقات الفراشة. قد تشمل هذه تصفيفة الشعر المخططة، والوالي، وذيل النمر الكندي بشق.
للحصول على أفضل إنتاج للتوت، قم بإعطاء “ريجنت” شمسًا كاملة وتربة غنية
ازرع “ريجنت” حيث يمكن أن تحصل على ما لا يقل عن ساعتين من الشمس يوميًا. يعمل صنف الزينة هذا بشكل جيد في الظل الجزئي والشمس الكاملة. إنها تزدهر في مجموعة من ظروف التربة، ولكن يفضل أن تكون جيدة التصريف، مع مستوى حموضة محايد إلى قلوي قليلاً. إذا كان إنتاج التوت مهمًا، فإن الشمس الكاملة والتربة الطميية هي التركيبة الفائزة. اختر منطقة زراعة تستوعب انتشار خدمة التوت المحتمل الذي يبلغ 6 أقدام.
إذا كان لديك مساحة كبيرة في الممتلكات الخاصة بك، فقد تقدر ميل الأنواع إلى تكوين غابة، على الرغم من أن “ريجنت” ليس عرضة للانتشار مثل أصناف التوت الأخرى. ومع ذلك، فإنه ينتج عددًا وافرًا من مصاصات الجذور التي يمكن أن تشغل مساحة أكبر إذا لم تتم إزالتها. على الرغم من أنها ليست عرضة لمشاكل خطيرة، إلا أنها تراقب الأمراض والآفات مثل البياض الدقيقي والصدأ والحجم والثقوب. الاكتشاف المبكر والعلاج سيبقي “ريجنت” في حالة سعادة.
ليس من المستغرب بالنسبة لشجيرة اسمها الشائع الآخر “جونبيري” أن يكون التوت جاهزًا للقطف في شهر يونيو. يمكنك اختيار زراعة هذه الشجيرة المثمرة لإطعام وجذب طيور الربيع. ولكن إذا كنت تفضل الاحتفاظ على الأقل ببعض محصول هذه الشجيرة المنتجة للتوت لنفسك، فقم بوضع شبكة للطيور قبل أن يصبح التوت جاهزًا. وبدلاً من ذلك، قم بحصادها قبل أن تنضج لتتغلب على الحياة البرية. قطف التوت في الصباح، مباشرة بعد أن يجف الندى الموجود عليها.