قم بزراعة هذا النبات الجميل في أصص لقضاء صيف مليء بالزهور الصفراء التي تحبها الفراشات

يمكن اعتبار بناء حدائق حاويات جميلة تجذب الملقحات وتبدو جذابة للعين نوعًا من الفن. تريد ضمان التوازن في تصميمك، لذا حاول اختيار نباتات ذات أبعاد مختلفة، بما في ذلك تلك التي تتدفق أو تمتد على الحافة. الاختيار الجيد للزهرة المنسكبة هو صنف “Goldilocks” من جيني الزاحف (Lysimachia nummularia “Goldilocks”). إنه نوع نابض بالحياة يستخدم أحيانًا لإنشاء غطاء أرضي جميل، لكنه يمكن أن يخلق عواقب فوضوية لحديقتك؛ على هذا النحو، فإن جيني الزاحف تعمل بشكل جيد في الوعاء. إضافة مناسبة إلى جانب الزهور الأخرى الصديقة للملقحات، ستجلب الدفء الأصفر المشمس إلى الشرفة الخاصة بك مع الفراشات الجميلة.
“المعتدل” عبارة عن مجموعة متنوعة من نباتات الجني الزاحفة، أو نبتة المال، موطنها الأصلي الأجزاء المعتدلة من آسيا وأوروبا. أوراقها تشبه العملات المعدنية ذات الحواف المستديرة. يعرض صنف “Goldilocks” أوراقًا ذهبية جميلة بدلاً من الأوراق الخضراء، مما يجعله نوعًا مشرقًا وممتعًا للحاوية. ينمو هذا الصنف جيني الزاحف على أطول ما يتراوح بين 2 و 4 بوصات مع انتشار يبلغ حوالي قدم واحد، وهو نبات مثالي للحاويات، خاصة عند إقرانه بأنواع الحاويات الأطول. على الرغم من أن النبات معروف بأنه نادرًا ما يزهر، إلا أنه ينتج أحيانًا أزهارًا صفراء صغيرة. سواء كانت زهورًا أم لا، يمكن أن تكون غطاءًا أرضيًا مناسبًا لملء صندوق النافذة.
كيفية مساعدة المعتدل على الازدهار طوال فصل الصيف
البيئة المثالية لنمو “المعتدل” هي الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي، مع تربة رطبة وغنية وجيدة التصريف، على الرغم من أنها لا تتطلب الكثير من الصيانة حتى في الأشهر الأكثر حرارة. تعتبر “المعتدلات” شديدة التحمل في المناطق من 3 إلى 10. ولأنها يتم تلقيحها عن طريق الحشرات، فإن نبات جيني الزاحف يحظى بشعبية لدى الفراشات، حتى في أمريكا الشمالية. إن نموها في أصيص سوف يجذب انتباه أنواع الفراشات القريبة بشكل خاص.
على الرغم من أزهارها الجميلة وطبيعتها المبهرة عند زراعتها في حاويات، إلا أنها ليست الفكرة الأفضل لاستخدام نبات الجيني الزاحف، بما في ذلك مجموعة “Goldilocks”، كغطاء أرضي. في الواقع، إنه أحد أنواع النباتات الشائعة التي لا ينبغي زراعتها إلا في حاويات نظرًا لميلها إلى الانتشار بقوة. حتى أن العديد من الولايات – كونيتيكت وديلاوير وويسكونسن – أعلنت أنها إما غازية أو مقيدة. بدلاً من ذلك، فهو أحد النباتات الشائعة التي يجب زراعتها في حاويات فقط.
للحصول على عرض كامل، قم بزراعة “المعتدل” مع معطف جوزيف (Alternanthera dentata)، وهو نبات معمر سريع النمو بأوراق الشجر الجريئة. تتميز مجموعة “Brazilian Red Hots” بأوراق حمراء وردية زاهية تتناقض مع اللون الأخضر والأصفر لـ “Goldilocks”. والنتيجة هي حاوية عرض جميلة تعمل بشكل جيد تحت أشعة الشمس الكاملة والتربة جيدة التصريف، ولا تقاومها الفراشات.