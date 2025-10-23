قم بزراعة هذه الزهرة الشائكة في الخريف لجذب طيور الحسون في الربيع المقبل

لا تحتاج إلى أن تكون مراقبًا متعطشًا للطيور لتستمتع برؤية طائر الحسون الأمريكي في الفناء الخلفي لمنزلك. من الممتع ملاحظة الطيور الصفراء الرائعة من خلال عادات الطيران النطاطة والأغاني والمكالمات المبهجة. مع وجود الكثير مما تحبه، ربما تتساءل عما إذا كان هناك أي نصائح وحيل مفيدة لجذب المزيد من طيور الحسون إلى حديقتك. من حسن حظك، هناك الكثير. إحدى أسهل الخطوات التي يمكنك اتخاذها هي زراعة بعض نبات الشوك الأصلي (Cirsium sp.) في حديقتك.
من بين جميع النباتات التي ستتدفق عليها طيور الحسون في حديقتك، يعد نبات الشوك رائعًا لأن الطيور يمكن أن تستخدمه كمصدر للغذاء وكمواد للتعشيش. توقيت تكاثر طيور الحسون الأمريكية يكون حول فترة إزهار نبات الشوك، ولهذا السبب غالبًا ما يكون موسم تكاثرها متأخرًا عن الطيور الأخرى. سوف تحتاج إلى توخي الحذر عند اختيار نوع الشوك لزراعته، حيث أن العديد من الأنواع يمكن أن تكون غازية. على سبيل المثال، ستحتاج إلى التصرف بسرعة إذا ظهرت نباتات الشوك الثور الغازية في حديقتك، لكن الأنواع مثل شوك فلودمان (Cirsium flodmanii) يجب أن تكون جيدة.
بذور الشوك هي غذاء مهم لطيور الحسون
تحب طيور الحسون أكل بذور الشوك، وإذا كان لديك جهاز تغذية للطيور، يمكنك ملؤه ببذور الشوك الأسود الداكن التي اشتريتها من المتجر ثم تنتهي منه. ومع ذلك، نظرًا لاستخدام أجزاء أخرى من النبات في أعشاش الحسون، فمن الأفضل أن تتمكن من زراعة نباتات الشوك في حديقتك أو حديقتك بدلًا من ذلك. يُعد شوك فلودمان خيارًا جيدًا لأنه موطنه الأصلي الولايات المتحدة وكندا ولن يغزو حديقتك تمامًا مثل الأنواع الأخرى. يتميز النبات بإزهار أرجواني محمر مع بتلات على شكل سبايك. تزدهر عادةً في الصيف وغالبًا ما تُعتبر نباتات معمرة قصيرة العمر.
هاردي في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7، يفضل شوك فلودمان بيئة ذات شمس جزئية إلى كاملة وتربة رملية جيدة التصريف. الطميية وأنواع التربة الأخرى مناسبة أيضًا، لأن النبات ليس من الصعب إرضاءه. يمكنك زراعة شوك فلودمان من البذور أو عن طريق تقسيم الأشواك الناضجة وزراعتها في حديقتك. في كلتا الحالتين، الخريف هو الموسم المناسب للزراعة إذا كنت تريد إعداد حديقتك لتكون وجهة أحلام طائر الحسون في فصل الربيع. للترويج لزهور أفضل و(نأمل) جذب المزيد من الطيور، يُنصح أيضًا بتقليم نبات الشوك بانتظام. تشمل أنواع الشوك الأخرى غير الغازية والمثالية لجذب هذه الطيور الصغيرة النابضة بالحياة الشوك الميداني (تغير لون القصوان) والشوك المتموج (القصوان المتموج).