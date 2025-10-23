قم بزراعة هذه الزهرة الشائكة في الخريف لجذب طيور الحسون في الربيع المقبل

لا تحتاج إلى أن تكون مراقبًا متعطشًا للطيور لتستمتع برؤية طائر الحسون الأمريكي في الفناء الخلفي لمنزلك. من الممتع ملاحظة الطيور الصفراء الرائعة من خلال عادات الطيران النطاطة والأغاني والمكالمات المبهجة. مع وجود الكثير مما تحبه، ربما تتساءل عما إذا كان هناك أي نصائح وحيل مفيدة لجذب المزيد من طيور الحسون إلى حديقتك. من حسن حظك، هناك الكثير. إحدى أسهل الخطوات التي يمكنك اتخاذها هي زراعة بعض نبات الشوك الأصلي (Cirsium sp.) في حديقتك.

من بين جميع النباتات التي ستتدفق عليها طيور الحسون في حديقتك، يعد نبات الشوك رائعًا لأن الطيور يمكن أن تستخدمه كمصدر للغذاء وكمواد للتعشيش. توقيت تكاثر طيور الحسون الأمريكية يكون حول فترة إزهار نبات الشوك، ولهذا السبب غالبًا ما يكون موسم تكاثرها متأخرًا عن الطيور الأخرى. سوف تحتاج إلى توخي الحذر عند اختيار نوع الشوك لزراعته، حيث أن العديد من الأنواع يمكن أن تكون غازية. على سبيل المثال، ستحتاج إلى التصرف بسرعة إذا ظهرت نباتات الشوك الثور الغازية في حديقتك، لكن الأنواع مثل شوك فلودمان (Cirsium flodmanii) يجب أن تكون جيدة.