قم بزراعة هذه العشبة العطرة في وعاء لجذب الطيور إلى حديقتك في الصيف والخريف

تخيل الخروج إلى حديقتك في صباح معتدل في الصيف والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الطيور الزائرة. إذا كنت ترغب في جذب المزيد من الطيور إلى حديقتك، فإن إضافة النباتات التي تحبها يمكن أن يكون المكان المثالي للبدء. وإذا كنت ترغب في جذب المزيد من الطيور الطنانة على وجه التحديد، فهناك عدد قليل من النباتات التي يمكن زراعتها أفضل من عشبة معينة صديقة للحاويات: المريمية الروسية.

المريمية الروسية (سالفيا يانجى) هي عشبة معمرة ذات رائحة عطرية وملفتة للنظر. هاردي في مناطق النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9، يحمل هذا النبات زهورًا زرقاء وأرجوانية رائعة خلال الصيف وحتى الخريف، مما يخلق حديقة توفر أسابيع من الأزهار. والجزء الأفضل؟ تحب الملقحات هذه الزهرة المبهرجة، وخاصة الطيور الطنانة. تتوفر المريمية الروسية في عدة أصناف، قد يكون بعضها أكثر ملاءمة للنمو في أصيص أكثر من غيرها. عندما تبحث عن الاختيار الصحيح لحديقتك الحاوية، اختر مجموعة من المريمية الروسية المدمجة.

بشكل عام، تعتبر المريمية الروسية منخفضة الصيانة وسهلة العناية بمجرد إنشائها، مما يجعلها نباتًا مثاليًا للمبتدئين في الحدائق الذين يبحثون عن طرق لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتهم. قبل إضافة هذا النبات إلى حديقتك، ضع في اعتبارك أنه يمكن أن ينتشر بقوة. هذا صحيح بشكل خاص لأنه لديه القدرة على زرع نفسه. لحسن الحظ، من خلال اختيار زراعة المريمية الروسية في أصيص بدلاً من زراعتها مباشرة في الأرض، يمكنك الحد من انتشارها.