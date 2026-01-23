قم بزراعة هذه العشبة العطرة في وعاء لجذب الطيور إلى حديقتك في الصيف والخريف

تخيل الخروج إلى حديقتك في صباح معتدل في الصيف والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الطيور الزائرة. إذا كنت ترغب في جذب المزيد من الطيور إلى حديقتك، فإن إضافة النباتات التي تحبها يمكن أن يكون المكان المثالي للبدء. وإذا كنت ترغب في جذب المزيد من الطيور الطنانة على وجه التحديد، فهناك عدد قليل من النباتات التي يمكن زراعتها أفضل من عشبة معينة صديقة للحاويات: المريمية الروسية.
المريمية الروسية (سالفيا يانجى) هي عشبة معمرة ذات رائحة عطرية وملفتة للنظر. هاردي في مناطق النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9، يحمل هذا النبات زهورًا زرقاء وأرجوانية رائعة خلال الصيف وحتى الخريف، مما يخلق حديقة توفر أسابيع من الأزهار. والجزء الأفضل؟ تحب الملقحات هذه الزهرة المبهرجة، وخاصة الطيور الطنانة. تتوفر المريمية الروسية في عدة أصناف، قد يكون بعضها أكثر ملاءمة للنمو في أصيص أكثر من غيرها. عندما تبحث عن الاختيار الصحيح لحديقتك الحاوية، اختر مجموعة من المريمية الروسية المدمجة.
بشكل عام، تعتبر المريمية الروسية منخفضة الصيانة وسهلة العناية بمجرد إنشائها، مما يجعلها نباتًا مثاليًا للمبتدئين في الحدائق الذين يبحثون عن طرق لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتهم. قبل إضافة هذا النبات إلى حديقتك، ضع في اعتبارك أنه يمكن أن ينتشر بقوة. هذا صحيح بشكل خاص لأنه لديه القدرة على زرع نفسه. لحسن الحظ، من خلال اختيار زراعة المريمية الروسية في أصيص بدلاً من زراعتها مباشرة في الأرض، يمكنك الحد من انتشارها.
كيف تنمو المريمية الروسية في حاوية
من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها مع أي نبات هو متطلباته من ضوء الشمس. بدون كمية مناسبة من ضوء الشمس، يمكن أن تعاني نباتاتك من توقف النمو. عندما يكون هدفك هو جذب الطيور إلى حديقتك بأزهار الصيف والخريف الجذابة، فإن آخر شيء تريده هو نبات المريمية الروسي الذي يفشل في الازدهار. للحصول على أفضل النتائج، تحتاج المريمية الروسية إلى ظروف الشمس الكاملة لتنمو، مما يعني ما لا يقل عن ست ساعات من ضوء الشمس المباشر كل يوم. إذا لم يكن في حديقتك مكان يتلقى أشعة الشمس الكاملة طوال الموسم، فلا تقلق – على الرغم من أن الأمر قد يتطلب المزيد من العمل من جانبك، فإن وضع المريمية الروسية في الأصيص يمنحك الحرية في نقل نباتك حسب الحاجة للحصول على ضوء الشمس الكافي.
بالنسبة للعديد من النباتات الخارجية المحفوظة بوعاء، قد لا تكون المياه مصدر قلق، خاصة في تلك المناطق التي تستقبل أمطارًا صيفية وافرة. يمكن أن تساعد المياه المنتظمة التي ترطب المريمية الروسية دون تشبع التربة إلى درجة التشبع بالمياه في إعطاء نباتك الدفعة التي يحتاجها لإنتاج تلك الزهور الصديقة للملقحات. ومع ذلك، فإن المريمية الروسية أيضًا تتحمل الجفاف تمامًا، مما يعني أنها يمكن أن تتحمل بشكل جيد تلك الظروف الأكثر جفافًا التي قد تواجهها في الصيف.
إذا كنت تقوم بزراعة المريمية الروسية خصيصًا لجذب المزيد من الطيور إلى حديقتك خلال الصيف والخريف، ففكر في دمجها في حديقة تتمحور حول الطيور. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء النبات بالقرب من نقاط اهتمام أخرى لأصدقائك ذوي الريش، مثل حمام الطيور.