قم بزراعة هذه النباتات المعمرة في شهر مارس للحصول على أزهار ربيع مشرقة ومبهجة

مع بدء درجات الحرارة في الارتفاع ببطء، فهذا هو الوقت المثالي لبدء التخطيط لجدول الزراعة الخاص بك لهذا العام. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد لا تختفي درجات الحرارة المنخفضة والصقيع إلى الأبد، لكن شهر مارس لا يزال يمثل فرصة رائعة لزراعة عدد من النباتات المعمرة التي ستضفي جمالًا خالدًا على حديقتك لسنوات. كما قال خبير النباتات تامي سونز لـ Real Simple، على الرغم من أن الأمر قد لا يبدو كذلك، فإن الأسابيع التي تسبق اليوم الرسمي الأول من فصل الربيع مثالية للعمل في الحديقة، بدءًا من النباتات المعمرة شديدة التحمل. وأوضح أولاده أن “شهر مارس هو في الواقع وقت رائع للزراعة لأن الأرض بدأت في الذوبان ويمكن أن تنمو الجذور قبل حرارة الصيف”.
وفقًا لستيفن إنجل من شركة PanAmerican Seed لتربية البذور، هناك زهرة معينة تستحق الزراعة في شهر مارس وهي زهرة الأقحوان الإنجليزية. وقال لـ Real Simple: “إنها من أولى العناصر المزروعة في المناظر الطبيعية في الربيع، حيث يمكنها تحمل البرد والصمود في أقصى درجات الموسم”. في الواقع، يمكن أن تزدهر هذه النباتات المعمرة الجميلة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8 ولا تتطلب سوى ضوء الشمس الجزئي لتنمو. إنه خيار قوي سيكافئ جهودك المبكرة من خلال جلب أزهار الربيع المبهجة إلى مساحتك الخارجية، وإضفاء البهجة على أي حديقة بأزهارها البيضاء والصفراء الرقيقة من مايو حتى يوليو.
زراعة النباتات المعمرة شديدة التحمل في شهر مارس
تعد النباتات المعمرة طريقة رائعة لإنشاء حديقة زهور منخفضة الصيانة ستعجبك، وليس من السابق لأوانه البدء في زرعها في الأرض. ومع بدء درجات الحرارة في الارتفاع ببطء، تصبح الأرض أكثر ليونة وتصبح مضيافة للنباتات مرة أخرى. ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن التجميد المفاجئ ليس أمرًا مستبعدًا، لذا فإن الزراعة في شهر مارس تتطلب اختيارًا دقيقًا للنباتات المعمرة.
تعتبر زهرة الأقحوان الإنجليزية خيارًا جيدًا لأنها قوية بما يكفي لتحمل الصقيع المفاجئ وتظل مزدهرة. علاوة على ذلك، فهو يتطلب الحد الأدنى من الصيانة ويعمل بشكل جيد في الشمس الكاملة والظل الجزئي. أهم مفتاح للنجاح هو مراقبة رطوبة الأرض وليس الإفراط في الماء. على الرغم من أن زهور الأقحوان الإنجليزية تحتاج إلى تربة رطبة باستمرار، إلا أنها يجب أن تكون جيدة التصريف. وهذا يعني تقليل الري في بداية دورة حياته لتجنب تعفن الجذور، حيث أن الماء لن يتبخر أو يمتص بالسرعة التي يحدث بها في الصيف.
عندما يأتي فصل الربيع، لن يضيف هذا الإزهار الكلاسيكي سحرًا وغرابة إلى أي حديقة فحسب، بل سيجذب أيضًا الملقحات المهمة. وبينما ستبدأ زهور الأقحوان الإنجليزية في الذبول والموت لهذا الموسم خلال فصل الصيف، فإن قطع الرؤوس الميتة يمكن أن يشجع على نمو إضافي، كما يمكن وضع النباتات في الظل الجزئي حيث ستتعرض لحرارة أقل طوال اليوم.