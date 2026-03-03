قم بزراعة هذه النباتات المعمرة في شهر مارس للحصول على أزهار ربيع مشرقة ومبهجة

مع بدء درجات الحرارة في الارتفاع ببطء، فهذا هو الوقت المثالي لبدء التخطيط لجدول الزراعة الخاص بك لهذا العام. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد لا تختفي درجات الحرارة المنخفضة والصقيع إلى الأبد، لكن شهر مارس لا يزال يمثل فرصة رائعة لزراعة عدد من النباتات المعمرة التي ستضفي جمالًا خالدًا على حديقتك لسنوات. كما قال خبير النباتات تامي سونز لـ Real Simple، على الرغم من أن الأمر قد لا يبدو كذلك، فإن الأسابيع التي تسبق اليوم الرسمي الأول من فصل الربيع مثالية للعمل في الحديقة، بدءًا من النباتات المعمرة شديدة التحمل. وأوضح أولاده أن “شهر مارس هو في الواقع وقت رائع للزراعة لأن الأرض بدأت في الذوبان ويمكن أن تنمو الجذور قبل حرارة الصيف”.

وفقًا لستيفن إنجل من شركة PanAmerican Seed لتربية البذور، هناك زهرة معينة تستحق الزراعة في شهر مارس وهي زهرة الأقحوان الإنجليزية. وقال لـ Real Simple: “إنها من أولى العناصر المزروعة في المناظر الطبيعية في الربيع، حيث يمكنها تحمل البرد والصمود في أقصى درجات الموسم”. في الواقع، يمكن أن تزدهر هذه النباتات المعمرة الجميلة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8 ولا تتطلب سوى ضوء الشمس الجزئي لتنمو. إنه خيار قوي سيكافئ جهودك المبكرة من خلال جلب أزهار الربيع المبهجة إلى مساحتك الخارجية، وإضفاء البهجة على أي حديقة بأزهارها البيضاء والصفراء الرقيقة من مايو حتى يوليو.