قم بزيادة مساحة الخزانة الصغيرة إلى أقصى حد باستخدام حامل المناشف الورقية البسيط على شكل شجرة الدولار

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هناك شيء مُرضٍ بشكل غريب بشأن وجود خزانة منظمة، ولكن ليس من السهل دائمًا القيام بذلك عندما تكون مساحة خزانتك محدودة. وعلى الرغم من أنك قد سمعت أن إحدى أفضل الطرق لتحقيق أقصى استفادة من خزانة صغيرة هي التخلص من الفوضى، فإن ذلك لن يساعدك إذا كنت قد قمت بالفعل بترتيب الفوضى. ربما تحتاج هذه المرة إلى نصيحة ذكية لمساعدة خزانتك على العمل بشكل أفضل. عندما يكون لديك خزانة صغيرة، كل بوصة مهمة، لذا فإن الأفكار الذكية مثل استخدام حامل المناشف الورقية البسيط من Dollar Tree لتنظيم العناصر تكون جذابة للغاية. وكأن هذا لم يكن كافيًا لإثارة حماسك، فماذا لو قلنا لك أن نجاح هذا الاختراق يتطلب عنصرين فقط؟ كل ما تحتاجه هو خطافات ذاتية اللصق وحامل مناشف ورقية معدني.
الخطوة الأولى هي اختيار حامل المناشف الورقية المعدني المناسب من Dollar Tree. لكي تنجح هذه الحيلة، أنت بحاجة إلى حامل يكون أكثر من مجرد عصا على حامل تضع عليه لفافة المناشف الورقية. يعتبر المعدن المصمم بحلقة معدنية طويلة تشكل القضيب المركزي مثاليًا، مثل حامل المناشف الورقية المعدني من Cooking Concepts. العنصر الثاني الذي ستحتاج إليه هو خطاف ذاتي اللصق. نحن نحب خطاف الحائط اللاصق GLUIT الذي يحمل ما يصل إلى 22 رطلاً.
حامل المناشف الورقية المعدني يزيد من مساحة تخزين الخزانة
إذا قمت برقصة سعيدة لأنك جربت حيلة Dollar Tree الذكية التي تحول أبواب خزانة المطبخ إلى ذهب للتخزين، فسوف تحب الطريقة التي يمكنك بها تحويل شيء موجود عادة في المطبخ إلى حيلة تخزين صغيرة في خزانة الملابس. من خلال أخذ حامل المناشف الورقية المعدني الخاص بـ Dollar Tree وتحويله جانبًا، يمكنك إنشاء علاقة طويلة. تسمح لك هذه الحلقة الطويلة من المعدن بوضع مساحة تخزين في أركان وزوايا الخزانة التي لم تكن مستخدمة أو غير مستغلة في السابق، ومن السهل تخصيص الاختراق ليناسب احتياجاتك. يعد حامل المناشف الورقية المعدنية Dollar Tree مثاليًا أيضًا لأنه خفيف الوزن بدرجة كافية (أقل من 5 أونصات) ليتم تثبيته في مكانه بدون أي شيء أكثر من خطافات ذاتية اللصق. ومع ذلك، كن حذرًا عند اختيار الخطافات، نظرًا لوجود خاصيتين ضروريتين لإبقائك سعيدًا بالاختراق.
الاعتبار الأول عند شراء خطاف لتثبيت حامل المناشف الورقية أفقيًا هو التفكير في موضعه. تستبعد العديد من الخطافات ذات الظهر اللاصق وضعها على الأسطح المغطاة بورق الجدران والجدران المزخرفة وأحيانًا الجدران المطلية. غالبًا ما يتم إدراج الجزء الخلفي من الباب كسطح آمن لتركيب الخطاف اللاصق. هناك اعتبار آخر وهو التأكد من أن الخطاف قوي بدرجة كافية. إذا كنت تخطط لتعليق ثمانية أو 10 قطع من الملابس من اختراق الخزانة، فقم بوزن مجموعة نموذجية من الملابس على الشماعات لتقييم الوزن الإجمالي.
قم بتعليق أي شيء تقريبًا باستخدام حامل المناشف الورقية
بمجرد قيامك بربط حامل المناشف الورقية المعدني من Dollar Tree بخطاف قوي في خزانتك، ليس من الصعب تخيل كل الطرق التي يمكن استخدامها بها. تتميز خزانة الملابس الصغيرة هذه بتصميم بسيط، لكن لا تدع بساطتها تخدعك. تعمل هذه الحيلة إلى حد كبير لأن القضيب الذي يحمل المناشف الورقية ملفوف بحيث توجد قطعتان من المعدن في المنتصف، وهما مثاليان لسحب الشماعات من جانب إلى آخر. أي شيء يمكن تعليقه يمكن أن يجد طريقه إلى هذا الحامل الأفقي.
يوفر معزز الفضاء العديد من الاستخدامات في سعيه لإنشاء تنظيم أفضل للخزانة. يوفر طول حامل المناشف الورقية المعدني مقاس 12 بوصة الإمكانيات الإضافية. توفر الحلقات المعدنية التي يتم تدويرها جانبيًا مكانًا لتعليق أي شيء بمركز مفتوح، مثل ربطات الشعر وقبعات الكرة. ويمكن أيضًا تعليق العناصر فوقها، مثل الأوشحة. يمكن أن يساعد حامل المناشف الورقية المعدنية Dollar Tree في تنظيم وتنظيم المجوهرات في خزانتك أيضًا. يوفر الحامل المثبت على الحائط مساحة تخزين واسعة لقص القلائد أو الأساور على طول أطواله السلكية. إذا كان لديك مشابك مغناطيسية على مجوهراتك، فمن الأسهل تركيبها وخلعها على حامل المناشف الورقية. إنها مرنة بما يكفي للانحناء للأعلى قليلاً لمنع العناصر من الانزلاق. هذه الحوامل سهلة الاستخدام للغاية، وقد ترغب في أكثر من واحدة.