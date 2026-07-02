قم بزيادة مساحة تخزين خزانة المطبخ مع هذا الخدع الجميل من Villeroy & Boch من Lenox

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إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة مساحة تخزين خزانة مطبخك دون التضحية بالأناقة، فقد اكتشفنا للتو حلاً عبقريًا. تعمل مجموعة أواني الطعام Villeroy & Boch La Boule الشهيرة على تحويل مجموعة من الأطباق إلى كرة منحوتة واحدة، حيث يتم تجميع كل وعاء وطبق معًا مثل دمية التعشيش. نحن نحب أن يبدو الأمر مستقبليًا مع حل مشكلة تخزين عملية للغاية، مما يمنحك مجموعة أطباق كاملة لشخصين تشغل مساحة جسم مستدير واحد. المصيد الوحيد هو السعر. تبلغ تكلفة مجموعة أواني الطعام الكبيرة 667 دولارًا بالسعر الكامل، في حين تبلغ تكلفة مجموعة الوجبات الخفيفة La Petite Boule الأصغر 320 دولارًا. إذا كان هذا المبلغ أكثر مما خططت لإنفاقه على أواني الطعام الخاصة بك، فقد تقدره مجموعة أواني الطعام المتداخلة من Lenox x Kate Spade. يقدم هذا الخدعة مفهومًا ذكيًا مشابهًا في كل من مجموعة التعشيش الكبيرة والصغيرة، والتي يبلغ سعرها حاليًا 124.97 دولارًا و89.97 دولارًا على التوالي.
واحدة من أكبر فوائد مجموعة أواني الطعام المتداخلة هي مقدار المساحة التي يمكن أن تحررها في خزائن مطبخك. بدلاً من تخزين الأوعية والأطباق وقطع التقديم في أكوام منفصلة، كل شيء يتناسب بشكل أنيق في شكل واحد مدمج. إذا كنت لا تريد أن تشغل أي مساحة خزانة على الإطلاق، فنحن نحب أيضًا فكرة عرض هذه القطعة مباشرة على سطح العمل. تم تصميم كل من مجموعة Villeroy & Boch La Boule ومجموعة Lenox x Kate Spade لتبدو وكأنها ديكور متعمد. بشكل عام، نعتقد أن مجموعة أطباق التعشيش تعد أمرًا ضروريًا ملفتًا للنظر إذا كنت تبحث عن ميزة غير متوقعة لمنح مطبخك مساحة تخزين أكبر.
ما الذي يجعل مجموعة التعشيش Lenox x Kate Spade مميزة للغاية
تتضمن مجموعة Lenox x Kate Spade الكبيرة ثماني قطع إجمالاً، مع ستة أوعية وطبقين. تشتمل مجموعة Villeroy & Boch La Boule الأكبر حجمًا أيضًا على ستة أوعية، ولكن بدلاً من طبقين، تأتي مع طبق تقديم واحد، ليصل المجموع إلى سبع قطع. كلا المجموعتين مصنوعتان من البورسلين وهما آمنتان للاستخدام في غسالة الأطباق والميكروويف. إذا كان توفير كل جزء من مساحة الخزانة هو أولويتك، فإن إصدار Lenox يتمتع بميزة صغيرة أخرى: يبلغ عرضه 8 بوصات، بينما يبلغ قطر مجموعة La Boule الأكبر 9.41 بوصة. تختلف إصدارات الوجبات الخفيفة الأصغر حجمًا أيضًا بحوالي بوصة واحدة.
على الرغم من أن تعاون Lenox x Kate Spade يأتي بلون ونمط واحد فقط، إلا أن Lenox يقدم عددًا قليلًا من الأشكال المختلفة لأطباق التعشيش، بما في ذلك مجموعة على الطراز الفرنسي باللون الأبيض اللؤلؤي ونسخة مستوحاة من ديزني. تتميز مجموعة Lenox x Kate Spade على وجه الخصوص بمظهر مرح يعمل بشكل جيد في كل من التصميمات الداخلية الحديثة والرجعية. في شكله الكروي المغلق، يتميز بقاعدة بيضاء ناصعة مع نقاط سوداء وأشرطة وردية وحمراء تلتف حول المركز. إحدى التفاصيل التي نحبها بشكل خاص هي كيف تحافظ نسخة Kate Spade على القليل من المفاجأة مخفية حتى تفتحها! يمنحك الجزء الخارجي معاينة من خلال نقاط البولكا والشريط، لكن الأوعية الزرقاء الزاهية لا يتم الكشف عنها إلا عندما تتفكك الكرة. وبالمقارنة، تعرض مجموعة Villeroy & Boch La Boule جميع ألوانها وأنماطها تقريبًا من الخارج. بالإضافة إلى كونها حل تخزين ذكي، فإن المجموعة هي طريقة منخفضة الالتزام لإضافة لمسة رقيقة من الألوان إلى مطبخك.
كيفية تحديد مجموعة أطباق التعشيش المناسبة لك
ليس هناك الكثير من تعليقات العملاء المتاحة لأي من المجموعتين. ومع ذلك، هناك مراجعة واحدة لمجموعة Lenox x Kate Spade الكبيرة – وهي مراجعة متوهجة من فئة الخمس نجوم. كتب العميل: “لدي مجموعة التعشيش هذه باللون الأزرق بالفعل. نحن نحبها و(جربنا) نمطًا مختلفًا. يبدو هذا النمط أكثر روعة من اللون الأزرق العادي.” بالنسبة لنا، يعد هذا أحد أكثر أنواع المراجعات تشجيعًا لأنه يأتي من شخص استمتع بالمجموعة بدرجة كافية لشرائها مرة أخرى بتصميم آخر.
إذا كنت تحاول زيادة مساحة الخزانة إلى الحد الأقصى من خلال اختراق بسيط لا يتطلب إعادة التصميم، فهذا أحد أكثر الحلول إبداعًا التي صادفناها. بدلاً من ملء الخزانات بأكوام متعددة من الأطباق، يمكنك الاحتفاظ بمجموعة متناسقة بالكامل معًا في قطعة واحدة مدمجة. نود أيضًا أن تقدم كلا العلامتين التجاريتين أحجامًا مختلفة، مما يجعل من السهل اختيار أواني الطعام أو مجموعة الوجبات الخفيفة حسب المناسبة. تعد كل من مجموعة Villeroy & Boch La Boule ومجموعة Lenox x Kate Spade من الخيارات الرائعة لتوفير المساحة. في النهاية، يتعلق الأمر ببساطة بما إذا كنت تفضل خيار المصمم المتميز أو البديل الأكثر ملائمة للميزانية والذي يتميز بمفهومه اللافت للنظر.