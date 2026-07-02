قم بزيادة مساحة تخزين خزانة المطبخ مع هذا الخدع الجميل من Villeroy & Boch من Lenox

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إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة مساحة تخزين خزانة مطبخك دون التضحية بالأناقة، فقد اكتشفنا للتو حلاً عبقريًا. تعمل مجموعة أواني الطعام Villeroy & Boch La Boule الشهيرة على تحويل مجموعة من الأطباق إلى كرة منحوتة واحدة، حيث يتم تجميع كل وعاء وطبق معًا مثل دمية التعشيش. نحن نحب أن يبدو الأمر مستقبليًا مع حل مشكلة تخزين عملية للغاية، مما يمنحك مجموعة أطباق كاملة لشخصين تشغل مساحة جسم مستدير واحد. المصيد الوحيد هو السعر. تبلغ تكلفة مجموعة أواني الطعام الكبيرة 667 دولارًا بالسعر الكامل، في حين تبلغ تكلفة مجموعة الوجبات الخفيفة La Petite Boule الأصغر 320 دولارًا. إذا كان هذا المبلغ أكثر مما خططت لإنفاقه على أواني الطعام الخاصة بك، فقد تقدره مجموعة أواني الطعام المتداخلة من Lenox x Kate Spade . يقدم هذا الخدعة مفهومًا ذكيًا مشابهًا في كل من مجموعة التعشيش الكبيرة والصغيرة، والتي يبلغ سعرها حاليًا 124.97 دولارًا و89.97 دولارًا على التوالي.

واحدة من أكبر فوائد مجموعة أواني الطعام المتداخلة هي مقدار المساحة التي يمكن أن تحررها في خزائن مطبخك. بدلاً من تخزين الأوعية والأطباق وقطع التقديم في أكوام منفصلة، ​​كل شيء يتناسب بشكل أنيق في شكل واحد مدمج. إذا كنت لا تريد أن تشغل أي مساحة خزانة على الإطلاق، فنحن نحب أيضًا فكرة عرض هذه القطعة مباشرة على سطح العمل. تم تصميم كل من مجموعة Villeroy & Boch La Boule ومجموعة Lenox x Kate Spade لتبدو وكأنها ديكور متعمد. بشكل عام، نعتقد أن مجموعة أطباق التعشيش تعد أمرًا ضروريًا ملفتًا للنظر إذا كنت تبحث عن ميزة غير متوقعة لمنح مطبخك مساحة تخزين أكبر.