قم بشحذ شفرات جزازة العشب الخاصة بك باستخدام أداة متعددة الاستخدامات من أمازون

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سواء كان لديك ساحة كبيرة وجزازة قوية أو قطعة أرض متواضعة ونموذجًا للمشاة، فإن الشفرات الحادة ضرورية للحفاظ على حديقتك خصبة ومُشذبة جيدًا. تقوم الشفرات الحادة بهرس أطراف العشب بحيث يبدو قذرًا وعرضة للأمراض. هناك الكثير من الطرق لشحذ شفرات جزازة العشب، ولكن سيكون من الصعب عليك العثور على طريقة أكثر تنوعًا من مجموعة بطاقات Sharpal Pocket Diamond Sharpening. إنه متوفر حاليًا من Amazon مقابل 26.99 دولارًا.
توجد ثلاث مبراة في المجموعة بحبيبات خشنة (325)، ومتوسطة (600)، وحبيبات ناعمة (1200). كل منها بحجم بطاقة الائتمان تقريبًا وتأتي مع حقيبتها الخاصة التي يمكن وضعها بسهولة في جيب السترة أو المآزر. يتم اختيار الماس أحادي البلورية لأنه شديد الصلابة والمتانة، ويشحذ أي معدن بسهولة نسبية، وعلى عكس العديد من أحجار الشحذ، لا يحتاج إلى زيت أو ماء للتزييت. يتم ربط الماس بقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للصدأ. يوجد أيضًا حامل ذكي ومريح يحتوي على فتحة لبطاقات الشحذ ومقبض حلقي لإصبعك. يتيح لك استخدام هذا إبقاء يدك بعيدًا عن الشفرة.
ما الذي يجعل بطاقات Sharpal متعددة الاستخدامات؟
على عكس العديد من أدوات الشحذ، يمكن استخدام أداة الشحذ بطريقتين. يمكنك اصطحاب البطاقة إلى الأداة وتشغيلها عبر حافة القطع. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام المقبض الدائري لتثبيت البطاقة مقلوبة في راحة يدك وتمرير الأداة عبر المبراة.
يمكنك استخدام البطاقات لشحذ مجموعة واسعة من الشفرات المختلفة. عندما تقوم بشحذ شفرة جزازة العشب أو فأس، على سبيل المثال، فإنك تحتاج إلى حبيبات خشنة لإزالة المواد السميكة بسرعة. ومع ذلك، هناك مخاطر في عدم استخدام الأدوات المناسبة لشحذ السكاكين، ومع الشفرات الدقيقة، يمكن أن تؤدي الحبيبات الخشنة إلى ضرر أكبر من نفعها. بالنسبة لهم، تحتاج إلى حبيبات متوسطة أو دقيقة، وهذا بالضبط ما توفره مجموعة Sharpal. يمكنك أيضًا شحذ الخطافات ورؤوس الأسهم. لا تتطلب أحجار الشحذ الماسية الكثير من الصيانة ولكنها قد تنسد في النهاية، لذا ستستفيد من تنظيفها بفرشاة أسنان وبعض صابون الأطباق بعد عدة استخدامات.
تتميز بطاقات Sharpal Pocket Diamond Sharpening بأنها متينة ومريحة وبأسعار معقولة. من الأشياء المفيدة التي يجب أن تحملها معك في المرة القادمة التي تلاحظ فيها العلامات التي تحتاج شفرات جزازة العشب إلى شحذها. أو سكين الجيب الخاص بك غير حادة. أو أن ذلك الجهير ذو الفم الكبير بصق خطافه …