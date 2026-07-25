قم بشحذ شفرات جزازة العشب الخاصة بك باستخدام أداة متعددة الاستخدامات من أمازون

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سواء كان لديك ساحة كبيرة وجزازة قوية أو قطعة أرض متواضعة ونموذجًا للمشاة، فإن الشفرات الحادة ضرورية للحفاظ على حديقتك خصبة ومُشذبة جيدًا. تقوم الشفرات الحادة بهرس أطراف العشب بحيث يبدو قذرًا وعرضة للأمراض. هناك الكثير من الطرق لشحذ شفرات جزازة العشب، ولكن سيكون من الصعب عليك العثور على طريقة أكثر تنوعًا من مجموعة بطاقات Sharpal Pocket Diamond Sharpening. إنه متوفر حاليًا من Amazon مقابل 26.99 دولارًا.

توجد ثلاث مبراة في المجموعة بحبيبات خشنة (325)، ومتوسطة (600)، وحبيبات ناعمة (1200). كل منها بحجم بطاقة الائتمان تقريبًا وتأتي مع حقيبتها الخاصة التي يمكن وضعها بسهولة في جيب السترة أو المآزر. يتم اختيار الماس أحادي البلورية لأنه شديد الصلابة والمتانة، ويشحذ أي معدن بسهولة نسبية، وعلى عكس العديد من أحجار الشحذ، لا يحتاج إلى زيت أو ماء للتزييت. يتم ربط الماس بقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للصدأ. يوجد أيضًا حامل ذكي ومريح يحتوي على فتحة لبطاقات الشحذ ومقبض حلقي لإصبعك. يتيح لك استخدام هذا إبقاء يدك بعيدًا عن الشفرة.