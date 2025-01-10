قم بقمع الأعشاب الضارة وجذب الملقحات باستخدام هذا النبات ذو اللون الجوهري

باعتبارها عضوًا في عائلة البلسم، ترتبط أعشاب المجوهرات (Impatiens capensis) بمراكز حدائق impatiens الملونة التي يتم بيعها في سلال معلقة. نظرًا لأن طول الجواهر يصل إلى 5 أقدام، فنادرًا ما يتم زراعتها في سلال معلقة. بدلا من ذلك، فإنه يحب تشكيل المدرجات. يمكن لهذه البطانيات من الزهور البرية أن تتفوق على بعض النباتات الغازية التي يصعب القضاء عليها، وهي خردل الثوم (Alliaria petiolata). وهذا يجعل أعشاب الجوهرة مثالية للقضاء على الأعشاب الضارة في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، وخاصة المناطق التي تعتبر نباتًا محليًا. إنها أيضًا إضافة رائعة للحدائق المطيرة والمزارع المصممة لجذب الملقحات.
Impatiens capensis، النوع الأكثر شيوعًا من أعشاب المجوهرات، هو نبات سنوي ذو زهور برتقالية مذهلة. يشبه لون الزهرة لون أحجار السترين الكريمة، وبتلاتها مرقطة ببقع برتقالية حمراء. Impatiens pallida، وهو صنف أكبر وأندر، له أزهار صفراء شاحبة. تشمل الملقحات الأكثر شيوعًا في Jewelweed الطيور الطنانة والنحل طويل اللسان والفراشات. أحد أنواع النحل الطنان، Bombus impatiens، يحب أعشاب الجوهرة كثيرًا لدرجة أنه سُمي باسمه. تبحث الطيور الطنانة عن الأعشاب الجوهرية سواء كانت تنمو في حاويات أو في أحواض الحديقة أو في حديقتك. ويُعتقد أن عشبة الجوهرة البرتقالية تشكل أنماط هجرة الطيور الطنانة. تتجه هذه الطيور جنوبًا لتجد أزهارها النارية في الخريف. على ما يبدو، الرحيق لذيذ بما فيه الكفاية لإلهام رحلة طويلة.
زهور Jewelweed الأنيقة تجذب المعجبين من البشر أيضًا. تتدلى الأزهار من سيقان النبات شبه الشفافة، وشكلها منحوت تمامًا، مع بتلات مجعدة، وحقيبة تشبه المحفظة، وحافز طويل. تتشكل حبات الماء المتلألئة على البتلات والأوراق الخضراء الصدفية. يفترض المعجبون أن هذه القطرات ألهمت اسم النبات.
الأشياء التي يجب مراعاتها إذا كنت ترغب في زراعة أعشاب الجوهرة
يمكن لزهور Jewelweed أن تجعل المناظر الطبيعية الخاصة بك تتألق من خلال تقديم ألوان تشبه اللهب. وهذا النبات عبارة عن مفرقعة نارية بمعنى آخر أيضًا: تنفجر قرونه عند لمسها، وتنتشر البذور في كل اتجاه. لقد أكسب هذا Jewelweed لقب Touch-me-not. هل تريد رؤية الانفجار؟ التقطت Nature Lens الدراما في مقطع فيديو على YouTube. قد يفاجئك هذا المنبثق المتناثر للبذور، لكنه ليس خطيرًا إلا إذا تناولت القرون. يساعد البذور على زيادة فرصها في العثور على ظروف نمو مثالية. عندما تجد بذرة أعشاب الجوهرة منطقة رطبة بها الكثير من الظل، فمن المحتمل أن تثبّت جذورها – وتبني حضنة كبيرة تطرد الأعشاب الضارة غير المرغوب فيها.
عند زراعة الجواهر، راقبها للتأكد من أنها لا تزاحم النباتات المفيدة. إذا كانت عشبة الجوهرة البرتقالية تسيطر على حديقتك أو حديقتك، فيمكنك التحكم فيها عن طريق سحبها للخارج. الجذور ضحلة وتنفصل عن التربة بسهولة. تجنب الزراعة والإزالة قدر الإمكان إذا كنت تعيش في واشنطن، حيث تعتبر من الأنواع الغازية، وفقًا لموقع Invasive.org. زراعته في ولايات أخرى أمر جيد. قد تجدها أيضًا تنمو في الخنادق وحدود الغابات والأراضي الرطبة بالقرب من البحيرات والجداول.
هل تبحث عن نباتات مصاحبة لنباتات الجواهر؟ تشترك زهرة الكاردينال وجذور الدم في حب الجواهر للموائل المستنقعية والمظللة وتجذب نصيبها العادل من الملقحات. تعد Jewelweed أيضًا رفيقًا ممتازًا للبشر لأن عصارتها علاج طبيعي لسعات نبات القراص وطفح اللبلاب السام وتهيجات الجلد الأخرى. في الواقع، يتمتع هذا النبات بتاريخ طويل من الاستخدام الطبي في الثقافة الأمريكية الأصلية.