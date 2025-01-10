قم بقمع الأعشاب الضارة وجذب الملقحات باستخدام هذا النبات ذو اللون الجوهري

باعتبارها عضوًا في عائلة البلسم، ترتبط أعشاب المجوهرات (Impatiens capensis) بمراكز حدائق impatiens الملونة التي يتم بيعها في سلال معلقة. نظرًا لأن طول الجواهر يصل إلى 5 أقدام، فنادرًا ما يتم زراعتها في سلال معلقة. بدلا من ذلك، فإنه يحب تشكيل المدرجات. يمكن لهذه البطانيات من الزهور البرية أن تتفوق على بعض النباتات الغازية التي يصعب القضاء عليها، وهي خردل الثوم (Alliaria petiolata). وهذا يجعل أعشاب الجوهرة مثالية للقضاء على الأعشاب الضارة في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، وخاصة المناطق التي تعتبر نباتًا محليًا. إنها أيضًا إضافة رائعة للحدائق المطيرة والمزارع المصممة لجذب الملقحات.

Impatiens capensis، النوع الأكثر شيوعًا من أعشاب المجوهرات، هو نبات سنوي ذو زهور برتقالية مذهلة. يشبه لون الزهرة لون أحجار السترين الكريمة، وبتلاتها مرقطة ببقع برتقالية حمراء. Impatiens pallida، وهو صنف أكبر وأندر، له أزهار صفراء شاحبة. تشمل الملقحات الأكثر شيوعًا في Jewelweed الطيور الطنانة والنحل طويل اللسان والفراشات. أحد أنواع النحل الطنان، Bombus impatiens، يحب أعشاب الجوهرة كثيرًا لدرجة أنه سُمي باسمه. تبحث الطيور الطنانة عن الأعشاب الجوهرية سواء كانت تنمو في حاويات أو في أحواض الحديقة أو في حديقتك. ويُعتقد أن عشبة الجوهرة البرتقالية تشكل أنماط هجرة الطيور الطنانة. تتجه هذه الطيور جنوبًا لتجد أزهارها النارية في الخريف. على ما يبدو، الرحيق لذيذ بما فيه الكفاية لإلهام رحلة طويلة.

زهور Jewelweed الأنيقة تجذب المعجبين من البشر أيضًا. تتدلى الأزهار من سيقان النبات شبه الشفافة، وشكلها منحوت تمامًا، مع بتلات مجعدة، وحقيبة تشبه المحفظة، وحافز طويل. تتشكل حبات الماء المتلألئة على البتلات والأوراق الخضراء الصدفية. يفترض المعجبون أن هذه القطرات ألهمت اسم النبات.