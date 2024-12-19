قم بوضع أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون الخاص بك مع شجرة الدولار التي يجب أن تكون بمثابة حقيبة حمل

هل هناك إحباط عالمي ومستمر أكثر من جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون؟ يمكنك وضعه على مسند ذراعك بينما تستقر في مقعدك لمشاهدة برنامجك المفضل. ولكن عندما تكون في أمس الحاجة إليه، يختفي جهاز التحكم عن بعد في هاوية الأريكة. أضف عدة أجهزة تحكم عن بعد لأدوات مختلفة وستحصل على وصفة للارتباك.
يمكن إيقاف هذا الصداع المتكرر بمجرد استخدام حامل المناديل من Dollar Tree. نعم، يمكن تحويل الحامل المتواضع والصديق للميزانية المخصص للحفاظ على المناديل مرتبة وفي مكانها إلى منظم أنيق وعملي للتحكم عن بعد، مما يحول فوضى جهازك إلى نظام مع توفير لمسة من الذوق البسيط. بالإضافة إلى الإضافة إلى المظهر الجمالي، فإن شجرة الدولار هذه التي يجب اقتناؤها توفر لك الوقت والإحباط والجدال العرضي مع أقرب وأعز الأشخاص لديك حول من أخطأ جهاز التحكم عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاختراق يناسب محفظتك كما هو مناسب لسلامتك العقلية.
تحويل حامل مناديل شجرة الدولار الخاص بك إلى منظم عن بعد
على الرغم من وجود طرق عديدة لإعادة استخدام حامل مناديل Dollar Tree، إلا أنه يتميز بالحجم والشكل المثاليين ليكون بمثابة تخزين لأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ما عليك سوى وضعه على سطح قريب – طاولة جانبية، أو وحدة تحكم ترفيهية، أو طاولة قهوة – ثم قم بإدخال أجهزة التحكم عن بعد في الحجرة المخصصة للمناديل، مما يجعلها منظمة وفي متناول اليد دائمًا. إذا كان لديك عدد كبير جدًا من أجهزة التحكم عن بعد، يمكنك ربط اثنين أو أكثر من حاملات المناديل معًا باستخدام أربطة مضغوطة.
ويعني التصميم خفيف الوزن لحامل Dollar Tree أيضًا أنه يمكنك التقاطه بسهولة ونقله من غرفة إلى أخرى إذا كنت تنقل جهاز تلفزيون إلى مكان آخر. لا داعي للقلق بشأن البحث عن كل جهاز تحكم عن بعد – ما عليك سوى الاحتفاظ به منظمًا في هذا الحامل وستكون جاهزًا للانطلاق. وهذا يضمن أيضًا عدم ترك أي وحدة تحكم في الخلف.
والأمر الجيد أيضًا في هذا هو مدى سهولة التخصيص ليناسب مظهر المساحة. ما عليك سوى وضع طلاء الرش أو الفينيل اللاصق ليتناسب مع ديكور منزلك. أو يمكنك محاولة لفها بأشرطة جميلة. إذا كنت تسعى للحصول على مظهر فاخر، يمكنك استخدام منتج يمنحك اللمسة النهائية المثالية للطلاء المعدني، مما يمنحك حلاً تنظيميًا يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه بالفعل. يمكنك العثور على حاملات المناديل متعددة الاستخدامات هذه في قسم المطبخ في Dollar Tree مقابل 1.25 دولار فقط.
منظمات إبداعية أخرى للتحكم عن بعد يمكنك صنعها بنفسك
إذا كان الملمس المعدني لحامل المناديل لا يناسب أسلوبك تمامًا، فهناك طرق إبداعية أخرى لتنظيم فوضى التحكم عن بعد باستخدام اكتشافات Dollar Tree. هذه العناصر رخيصة أيضًا مثل حامل المناديل، لذلك لا داعي للقلق بشأن إنفاق الكثير. على سبيل المثال، يمكن لصينية خشبية مربعة للحرف اليدوية تباع بسعر 1.25 دولار أن تتضاعف كعلبة بعيدة يمكنك تخصيصها كيفما تشاء. إذا كنت تريد شيئًا يبدو جيدًا بالفعل دون الحاجة إلى تصميم DIY، فقد يكون حامل القلم الرصاص المصنوع من سلك الذهب الوردي مناسبًا لك مقابل 1.25 دولار فقط.
بغض النظر عن الخيار الذي تختاره، تثبت هذه الحيل الملائمة للميزانية أن تنظيم أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بك لا يجب أن يكون مكلفًا أو معقدًا. الأمر كله يتعلق بالتفكير خارج الصندوق. فقط لا تنس أنه يجب عليك تنظيف جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون الخاص بك في كثير من الأحيان أكثر مما تدرك – وإلا فإن منظمك الأنيق سيكون بلا جدوى.