قم بوضع أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون الخاص بك مع شجرة الدولار التي يجب أن تكون بمثابة حقيبة حمل

على الرغم من وجود طرق عديدة لإعادة استخدام حامل مناديل Dollar Tree، إلا أنه يتميز بالحجم والشكل المثاليين ليكون بمثابة تخزين لأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ما عليك سوى وضعه على سطح قريب – طاولة جانبية، أو وحدة تحكم ترفيهية، أو طاولة قهوة – ثم قم بإدخال أجهزة التحكم عن بعد في الحجرة المخصصة للمناديل، مما يجعلها منظمة وفي متناول اليد دائمًا. إذا كان لديك عدد كبير جدًا من أجهزة التحكم عن بعد، يمكنك ربط اثنين أو أكثر من حاملات المناديل معًا باستخدام أربطة مضغوطة.

ويعني التصميم خفيف الوزن لحامل Dollar Tree أيضًا أنه يمكنك التقاطه بسهولة ونقله من غرفة إلى أخرى إذا كنت تنقل جهاز تلفزيون إلى مكان آخر. لا داعي للقلق بشأن البحث عن كل جهاز تحكم عن بعد – ما عليك سوى الاحتفاظ به منظمًا في هذا الحامل وستكون جاهزًا للانطلاق. وهذا يضمن أيضًا عدم ترك أي وحدة تحكم في الخلف.

والأمر الجيد أيضًا في هذا هو مدى سهولة التخصيص ليناسب مظهر المساحة. ما عليك سوى وضع طلاء الرش أو الفينيل اللاصق ليتناسب مع ديكور منزلك. أو يمكنك محاولة لفها بأشرطة جميلة. إذا كنت تسعى للحصول على مظهر فاخر، يمكنك استخدام منتج يمنحك اللمسة النهائية المثالية للطلاء المعدني، مما يمنحك حلاً تنظيميًا يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه بالفعل. يمكنك العثور على حاملات المناديل متعددة الاستخدامات هذه في قسم المطبخ في Dollar Tree مقابل 1.25 دولار فقط.