قوانين التدفئة التي يجب أن يعرفها كل مستأجر لفصل الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة، ليس هناك ما هو أسوأ من منزل أو شقة باردة متجمدة لا تدفأ بسبب مشكلة التدفئة. على الرغم من أنك قد تحتاج إلى مقاومة البرد أثناء وجودك بالخارج في الشتاء، إلا أنه لا ينبغي عليك القيام بذلك في منزلك. لحسن الحظ، هناك قوانين للمساعدة في منع المستأجرين من التعامل مع هذه المشكلة. كمستأجر، ربما تكون على علم بالقوانين التي تتطلب من الملاك توفير بيئات آمنة وصالحة للسكن، ونظام التدفئة العامل هو جزء من هذا المطلب. لذا، بمجرد أن تعرف تفاصيل كيفية عمل قوانين التدفئة هذه بالنسبة لك ولمالك العقار، فلن تحتاج إلى تجربة جميع أنواع الحيل الإبداعية لمنزل أكثر دفئًا هذا الشتاء. سواء كان مكان إيجارك باردًا جدًا بالفعل أو كنت تقلق فقط بشأن الحفاظ على الدفء هذا الشتاء، فمن المهم معرفة كل شيء عن قوانين التدفئة في منطقتك.
من درجة الحرارة الفعلية للهواء في مساحتك الخاصة إلى درجات حرارة الماء، هناك عدد من الطرق التي يُطلب من الملاك من خلالها الحفاظ على منزلك مريحًا ودافئًا في الشتاء. قد تختلف متطلبات درجة الحرارة الدقيقة والوقت من العام وفقًا لموقعك، ولكن الحفاظ على بيئة صالحة للسكن أمر ضروري في كل مكان. إذا كان مالك العقار لا يتبع القوانين المتعلقة بالتدفئة في منطقتك، فيمكنك اتخاذ الإجراء من خلال طلب حل، وحتى تصعيد المشكلة بشكل أكبر إذا لم يتصرف مالك العقار بسرعة لتحسين الوضع.
تختلف قوانين التدفئة حسب الموقع
في حين أن الملاك في كل مكان في الولايات المتحدة مطالبون بالحفاظ على وحداتهم بحيث تكون آمنة وصالحة للعيش، فإن مدى ذلك يمكن أن يختلف حسب الولاية والمقاطعة وحتى المدينة. على سبيل المثال، في شيكاغو، إلينوي، يوجد قانون خاص بالحرارة يتطلب أن تكون درجة حرارة المباني الداخلية 68 درجة فهرنهايت على الأقل من 8:30 صباحًا إلى 10:30 مساءً، و66 درجة فهرنهايت على الأقل من 10:30 مساءً إلى 8:30 صباحًا، من 15 سبتمبر إلى 1 يونيو. بعض أنواع المباني لها متطلبات مختلفة قليلاً، لكن المرسوم ينطبق على المنازل والشقق وحتى غرف الفنادق. في ولاية كونيتيكت، يبلغ الحد الأدنى لدرجة الحرارة على مستوى الولاية 65 درجة فهرنهايت طوال العام في جميع المساكن. للعثور على المتطلبات في منطقتك، يجب عليك التحقق من قوانين الولاية والقوانين المحلية واتفاقية الإيجار. سيساعدك البحث عبر الإنترنت في التأكد من القوانين التي تنطبق عليك.
ضع في اعتبارك أيضًا أنه بينما يجب على الملاك توفير وسائل التدفئة، مثل سخانات العمل، فقد يكون من مسؤولية المستأجر التحكم في منظم الحرارة ودفع فاتورة الطاقة. اعتمادًا على موقعك وإمكانية الوصول إلى منظم الحرارة، كمستأجر، قد تتمكن من ضبط درجة الحرارة أقل من متطلبات قانون الحرارة، ولكن تأكد من عدم انخفاضها كثيرًا، لأن إبقاء منزلك باردًا جدًا في الشتاء قد يسبب مشاكل خطيرة. ضبط منظمات الحرارة على أقل من 55 درجة يمكن أن يسبب مشاكل مثل تجميد الأنابيب في الشتاء. سواء كنت تتحكم في التدفئة أم لا، هناك أشياء يمكنك القيام بها إذا لم تكن وحدتك دافئة بدرجة كافية.
ماذا تفعل إذا لم تكن وحدتك دافئة بدرجة كافية
إذا قمت بمراجعة القوانين المحلية الخاصة بك وقررت أن درجة الحرارة الداخلية لمنزلك أقل من الحد الأدنى المطلوب، فهناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها، لأن التدفئة هي أحد الأشياء التي يمكنك أن تطلب من مالك العقار تحسينها أو استبدالها بشكل قانوني. أولاً، يجب عليك الاتصال بمالك العقار على الفور لإجراء أي إصلاحات ضرورية. على الرغم من أنه قد يكون بإمكانك الاتصال بمالك العقار أو إرسال رسالة نصية إليه أو إرسال بريد إلكتروني إليه، إلا أنه يجب عليك أيضًا إرسال خطاب أو طلب كتابي أيضًا، والاحتفاظ بنسخة حتى يكون هناك توثيق للطلب. عندما يؤدي السخان المكسور إلى درجة حرارة داخلية تنتهك قانون التدفئة المحلي لديك، يمكن اعتبار منزلك غير صالح للسكن، ويجب إكمال الإصلاح على وجه السرعة. إذا كانت درجة الحرارة الداخلية لمنزلك المستأجر أعلى من الحد الأدنى المطلوب ولكنك لا تزال تشعر بالبرد، فقد تحتاج إلى البحث عن حلول بديلة مثل سخانات الفضاء. فقط تأكد من أن محلول التدفئة الذي تختاره مسموح به في المساحة الخاصة بك وفقًا لعقد الإيجار.
إذا لم يستجب مالك العقار بسرعة أو رفض إجراء الإصلاحات، فيمكنك تقديم شكوى إلى حكومتك المحلية. لدى بعض المدن أيضًا برامج تساعد في توفير السكن المؤقت أثناء إصلاح نظام التدفئة، وهو الأمر الذي قد يكون من المفيد النظر فيه إذا كان الإصلاح سيستغرق بعض الوقت. في كثير من الأحيان، سيكون لدى الملاك ما يصل إلى 14 يومًا لاستكمال الإصلاحات. بشكل عام، تقع على عاتق مالك العقار مسؤولية توفير مساحة صالحة للعيش بموجب القانون، ويجب أن يعلم المستأجرون تمامًا أن توفير وسائل التدفئة الكافية يعد جزءًا مهمًا من ذلك.