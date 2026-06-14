إحدى أهم مباريات كرة القدم الأمريكية التي أقيمت على أرض الولايات المتحدة أقيمت ليلة الجمعة على بعد حوالي 2800 ميل من رذرفورد، وهو حانة تقع مباشرة على الجانب الآخر من الشارع من ماديسون سكوير غاردن، حيث جعل هوس نيكس المدينة في حالة من النشوة.

عندما تقدم المنتخب الأمريكي للرجال 1-0 على باراجواي بهدف في مرماه من قدم أحد المدافعين في الدقيقة السابعة من أول مباراة له في كأس العالم بالمجموعة الرابعة في لوس أنجلوس، ترددت هتافات “الولايات المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية” من العارضة عبر بلازا 33 أسفل سطح روثرفورد مباشرة.

وفي الدقيقة 31، عندما سجل المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، المولود في بروكلين، أول هدفين له في المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1، ارتفعت أصوات “الولايات المتحدة” وأصبحت أكثر انسجاماً.

وبحلول الوقت الذي وصلت فيه الولايات المتحدة إلى نهاية الشوط الأول متقدمة 3-0، بفضل صاروخ بالوغون بقدمه اليسرى الذي سكن الشباك في الزاوية اليسرى العليا لمرمى باراجواي في الوقت الإضافي، كانت العارضة تحتفل بشدة وتشم رائحة النصر.