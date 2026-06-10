كأس العالم 2026: لماذا اختارت 7 فرق كاليفورنيا لمعسكراتها الأساسية والقائمة الكاملة لجميع الدول الـ 48

ستطلق سبع دول مختلفة على كاليفورنيا موطنها المؤقت هذا الصيف.

ستستضيف كل من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو إجمالي 14 مباراة في كأس العالم، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني للرجال في ملعب SoFi. لكن كاليفورنيا ستستضيف أيضًا معسكرات أساسية لسبعة دول خلال البطولة التي تستمر ستة أسابيع.

تعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 هي الأكبر في التاريخ. سيبدأ 48 فريقًا في 16 مدينة مضيفة مختلفة منتشرة في ثلاث دول في قارة واحدة. اختارت جميع الدول الـ 48 المشاركة معسكرات أساسية مؤقتة حيث ينام اللاعبون ويتدربون ويتعافون ويستعدون لأكبر المباريات في حياتهم المهنية. وتنتشر المعسكرات الأساسية البالغ عددها 48 في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبينما ستتكشف البطولة نفسها من خلال 104 مباريات في 16 مدينة مختلفة، فإن العمل الحقيقي سيبدأ في هذه المعسكرات التدريبية المنتشرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

ولم تحصل أي ولاية أمريكية على عدد أكبر من فرق كأس العالم من ولاية كاليفورنيا.

ستتدرب أستراليا في ألاميدا. ستقوم كل من النمسا وقطر بإنشاء متجر في سانتا باربرا. تتجه نيوزيلندا وسويسرا إلى سان دييغو. سوف تسمي باراجواي سان خوسيه موطنًا لها. وستستعد الولايات المتحدة للبطولة في ايرفين.

ويؤكد هذا التركيز من نخبة المواهب الدولية على النفوذ المتزايد لولاية كاليفورنيا في مشهد كرة القدم العالمية.

الاختيارات لم تكن عشوائية

أمضت الفرق سنوات في تقييم الطقس، ولوجستيات السفر، ومرافق التدريب، والإقامة في الفنادق، والقرب من أماكن مرحلة المجموعات. من الواضح أن الكثير من تلك الدول شعرت أن كاليفورنيا حددت كل مربع تقريبًا. درجات الحرارة الساحلية معتدلة، خاصة في شهري يونيو ويوليو. يوجد في كاليفورنيا الكثير من مراكز التدريب ذات المستوى العالمي. تتصل المطارات الدولية بسلاسة مع المدن المضيفة في جميع أنحاء القارة.

بالنسبة لبعض البلدان، كانت الجغرافيا أكثر أهمية من الطقس. انجذب آخرون إلى ثقافة كرة القدم الهائلة في كاليفورنيا والقدرة على التدريب في بيئات تشبه إلى حد كبير الظروف التي سيواجهونها خلال البطولة.

من بين عمالقة كأس العالم، يتدرب العديد من المرشحين في مدينة كانساس سيتي والساحل الشرقي. اختارت الأرجنتين، حاملة اللقب، مدينة كانساس سيتي، كما فعلت إنجلترا وهولندا. وسيكون مقر البرازيل في نيوجيرسي. فرنسا في بوسطن. استقرت ألمانيا في ولاية كارولينا الشمالية. البرتغال في فلوريدا، وإسبانيا، المرشحون للبطولة سيكون مقرهم خارج ولاية تينيسي.

ستستضيف المكسيك أيضًا سبع دول لمعسكرها الأساسي. بما في ذلك إيران، التي نقلت مؤخرًا معسكرها الأساسي من أريزونا إلى تيجوانا وسط حالة من عدم اليقين المحيط بالتوترات في الشرق الأوسط.

الكثير من المعسكرات الأساسية، خاصة من البلدان الثلاثة المضيفة، ستكون مفتوحة للجمهور لمدة يوم واحد على الأقل. وسيفتح الفريق الأمريكي تدريباته أمام الجمهور يوم 8 يونيو. لذا فإن المشجعين الذين يرغبون في رؤية فريقهم يعدون خطة أفضل وفقًا لذلك الآن.

فيما يلي القائمة الكاملة لجميع مواقع التدريب الأساسية لكأس العالم FIFA البالغ عددها 48 موقعًا:

الأمة المشاركة مدينة موقع معسكر القاعدة الجزائر مدينة كانساس جامعة كانساس الأرجنتين مدينة كانساس مركز تدريب سبورتنج كيه سي أستراليا منطقة خليج سان فرانسيسكو أوكلاند روتس / مرفق تدريب الروح النمسا جوليتا جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا – ملعب هاردر بلجيكا رينتون مركز أداء سياتل ساوندرز إف سي ونادي البوسنة والهرسك ساندي ملعب آر إس إل البرازيل نيويورك نيو جيرسي مرفق تدريب كولومبيا بارك كابو فيردي تامبا ووترز سبورتسبلكس كندا فانكوفر المركز الوطني لتطوير كرة القدم كولومبيا غوادالاخارا أكاديميا أطلس إف سي الكونغو د هيوستن مركز تدريب هيوستن كوت ديفوار فيلادلفيا اتحاد فيلادلفيا كرواتيا الإسكندرية المدرسة الأسقفية الثانوية كوراساو بوكا راتون جامعة فلوريدا أتلانتيك التشيك دالاس ملعب مانسفيلد متعدد الأغراض الاكوادور كولومبوس مركز كولومبوس كرو للأداء انجلترا مدينة كانساس قرية سووب لكرة القدم مصر سبوكان جامعة غونزاغا فرنسا بوسطن جامعة بنتلي ألمانيا وينستون سالم جامعة ويك فورست غانا بوسطن جامعة براينت هايتي نيويورك نيو جيرسي جامعة ستوكتون إيران تيجوانا سنترو Xoloitzcuintle العراق مقاطعة جرينبرير مركز جرينبرير للأداء الرياضي اليابان ناشفيل ناشفيل إس سي الأردن بورتلاند جامعة بورتلاند جمهورية كوريا غوادالاخارا شيفاز فيردي فالي المكسيك مدينة مكسيكو سنترو دي ألتو رينديمينتو (CAR) المغرب نيويورك نيو جيرسي مدرسة بينجري هولندا مدينة كانساس مرفق التدريب الحالي KC نيوزيلندا سان دييغو جامعة سان دييغو – ملعب توريرو النرويج جرينسبورو UNC جرينسبورو بنما تيكومسيث الجديدة موقع التدريب Nottawasaga باراجواي منطقة خليج سان فرانسيسكو مجمع سبارتان لكرة القدم البرتغال حدائق بالم بيتش متنزه منطقة جاردنز نورث كاونتي قطر سانتا باربرا كلية ويستمونت المملكة العربية السعودية أوستن ملعب أوستن إف سي اسكتلندا شارلوت شارلوت إف سي السنغال نيويورك نيو جيرسي جامعة روتجرز جنوب أفريقيا باتشوكا باتشوكا – يونيفرسيداد ديل فوتبول إسبانيا تشاتانوغا مدرسة بايلور السويد دالاس ملعب إف سي دالاس سويسرا سان دييغو SDJA تونس مونتيري مركز تدريب رايادوس تركيا ميسا ملاعب أريزونا الرياضية الولايات المتحدة ايرفين مجمع جريت بارك الرياضي أوروغواي كانكون مركز ماياكوبا للتدريب كانكون أوزبكستان أتلانتا مركز أتلانتا يونايتد للتدريب

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية