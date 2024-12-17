كابو كاكو لا يخفي استياء رينجرز بعد الصفر

ناشفيل، تينيسي ــ إذا تم إجراء التشخيص في غرفة تبديل ملابس فريق رينجرز، فإن توازن الرقم الهيدروجيني سوف يصبح حمضياً.

تمامًا كما تم رحيل أحد اللاعبين الساخطين، عندما تم تداول الكابتن جاكوب تروبا إلى أنهايم لإنهاء ملحمة استمرت أكثر من أربعة أشهر، ظهر لاعب آخر لأسباب مفهومة.

لم يتقن كابو كاكو كلماته بينما كان يفكر في خدشه الصحي في سانت لويس، حيث لا يزال رينجرز يخسر على الرغم من قرارات المدرب بيتر لافيوليت الشخصية.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها الفنلندي البالغ من العمر 23 عامًا من خدش صحي في الموسم العادي، ولكنها المرة الثالثة خلال فترة ولايته مع رينجرز بعد مشاركته في المباراة السادسة من نهائيات المؤتمر الشرقي في كل من عامي 2022 و2024.

قال كاكو، الذي بدا مكتئبًا كما كان دائمًا منذ أن وضعه رينجرز في المركز الثاني في عام 2019: “لقد فوجئت، نعم”. “أعلم أنه يتعين عليك القيام بشيء ما كمدرب عندما تخسر المباريات، لكنني أعتقد أنه من السهل اختيار شاب وطرده. هذا ما أشعر به، لأكون صادقًا”.

لم يكن هناك شك في أن كاكو شعر بأنه لا يستحق أن يكون الرجل الغريب. ومن المؤكد أن الإحصائيات تدعم هذه النظرية.

ومع ذلك، لم يكن من الضروري أن تقول الأرقام أي شيء، لأن كاكو قال ذلك بنفسه.

وأشار كاكو إلى أنه لم يكن على الجليد في العديد من الأهداف ضد هذا الموسم، وهو ما تدعمه حقيقة أنه شارك في أقل عدد من الأهداف الخمسة مقابل خمسة بين رينجرز الذين تنافسوا في كل مباراة حتى يوم الأحد. منافسة.

قال: “لم أكن أسوأ رجل”. “لكن هذا كان أنا خارج التشكيلة.”

في ليلة مباراة البلوز، أشار لافيوليت إلى رغبته في الحصول على أرجل جديدة في التشكيلة في اليوم الثاني من قائمة متتالية كسبب لجلوس كاكو.

ألمح كاكو إلى أنه كان من الأسهل على لافيوليت أن يلخص الأمر في لاعب شاب بدلاً من لاعب مخضرم.

قال لافيوليت إنه سيحتفظ برسالته إلى كاكو بينهما، لكنه أضاف أنه لا بأس أن يشعر الرجل رقم 24 بما يشعر به.

أما بالنسبة لفكرة أنه من الأسهل خدش اللاعبين الأصغر سنا من الأطباء البيطريين المعروفين، فقد أشار لافيوليت إلى لاعبين مثل جيمي فيسي ورايلي سميث وجوني برودزينسكي.

قال لافيوليت: “كان هناك لاعبون أكبر سنًا غابوا أيضًا”. “القرارات التي أتخذها هي قرارات صعبة. فريقنا، كابو، فريقنا – نحن بحاجة للعب بشكل أفضل. لقد تقدمنا ​​3-10 في 13 مباراة وهذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. نحن بحاجة إلى لعب نوع أفضل من لعبة الهوكي، جميعنا.

لقد كان واضحًا منذ فترة الإجازة أن الطريقة التي تحركت بها إدارة رينجرز قد أثرت على الفريق بطريقة خاطئة.

كان هناك شكوى من كيفية تحايل الرئيس والمدير العام كريس دروري على قائمة عدم التجارة الخاصة بباركلي جودرو من خلال وضعه على التنازلات في صفقة تم ترتيبها مسبقًا مع أسماك القرش وإهمال إبلاغه حتى 15 دقيقة مسبقًا.

الدعاية لمدى رغبة رينجرز في الانتقال من قائد آخر لم تلق استحسانًا من قبل تروبا أو زملائه في الفريق. تم طي الفريق بعد تسريب مذكرة Drury التجارية على مستوى الدوري.

الآن، لدى الرينجرز لاعب آخر يشعر بالرفض في كاكو.

لقد أدى ذلك إلى وضع قد يكون من الأفضل فيه التداول به في هذه المرحلة.

قال كاكو إن سبب خدشه من لافيوليت هو أن المدرب المخضرم كان عليه فقط إجراء تغيير على تشكيلة رينجرز المتعثرة.

فهل شعر كاكو بالحاجة إلى التحدث إلى طاقم تدريب رينجرز حول ما يريدون منه عند عودته إلى التشكيلة ليلة الثلاثاء ضد بريداتورز؟

قال كاكو: “لن أفعل ذلك”. “سيقولون إذا كان لديهم ما يقولونه، لكنني لن أذهب إلى هناك”.