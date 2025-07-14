كاحلين منتفخة ترامب يقلقون من صحته

في 13 يوليو 2025 ، احتل الرئيس دونالد ترامب عناوين الصحف في نهائي كأس العالم للنادي FIFA في ملعب Metlife في نيو جيرسي ، حيث ظهر كجزء من جهد أوسع لرفع مشاركة الولايات المتحدة في كرة القدم العالمية قبل كأس العالم العام المقبل. ومع ذلك ، كما ذكرت سي إن إن ، لم يكن جميع عشاق كرة القدم متحمسين لحضوره ؛ هتف البعض عندما ظهرت صورته لفترة وجيزة على لوحة النتائج ، لكن البعض الآخر صراخ. تم صياغته أيضًا في وقت لاحق من اللعبة حيث قدم ميداليات للاعبين.
بسبب الصور التي التقطت خلال الحدث ، يعرب البعض أيضًا عن قلقهم المتزايد بشأن صحة الرئيس. كما شاركت في وقت متأخر من Capital LLC على X ، تكشف صور ترامب أنه قام بتورم كاحلين بشكل واضح. مع التقارير الأخيرة الأخرى عن الرئيس الذي يجر قدمه وربما يرتدي أقواس الساق و/أو حقيبة قسطرة ، فإن هذه الصور لها الكثير من التكهن بما إذا كان هذا يمكن أن يكون علامة تحذير أخرى على أن صحة ترامب قد تكون في الانخفاض.
ما قد يسبب كاحلي ترامب منتفخ
كما يتضح في الصورة المشتركة على X ، يبدو أن كاحلي ترامب منتفخة ، ويبدو أن أربطة الحذاء قد تم تخفيفها لاستيعاب حجم قدميه المتزايد. ومع ذلك ، حتى الآن ، لم يصعد أي خبراء طبيين للتعليق ، ولم يصدر ترامب نفسه أي بيان.
كاحلين ترامب هي بالتأكيد أكثر الأشياء جنونًا التي رأيتها اليوم pic.twitter.com/wxh6d0f0lb
– بعد فوات الأوان Capital LLC (@lowsight55762) 13 يوليو 2025
يوضح WebMD أن الأسباب الأكثر شيوعًا للأقدام والكاحلين منتفخة هي قصور وريدي ، حيث تسمح الصمامات الضعيفة للدم بالتجمع في الأرجل ، وإصابات مثل الالتواء أو الكسور التي تؤدي إلى الالتهاب ، والوقوف المطول أو الجلوس ، مما يزيد من الضغط في الأوعية الساق. يمكن أن يكون تورم الساقين أيضًا علامة على تجلط الدم العميق (DVT) ، أو قصور القلب الاحتقاني ، أو أمراض الكلى أو الكبد ، وكلها تضعف الدورة الدموية والدم. ويشمل المساهمون المتكررون الآخرون آثارًا جانبية للأدوية-لا سيما مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، وأدوية ضغط الدم ، والمنشطات-وذمة اللمفاوية ، وهو انسداد للنظام اللمفاوي مما يسبب تراكم السوائل.
ومع ذلك ، في غياب بيان رسمي من مقدمي الرعاية الصحية في ترامب ، نحن ببساطة لا نعرف ما الذي يسبب كاحليه منتفخة.