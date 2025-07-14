كاحلين منتفخة ترامب يقلقون من صحته

في 13 يوليو 2025 ، احتل الرئيس دونالد ترامب عناوين الصحف في نهائي كأس العالم للنادي FIFA في ملعب Metlife في نيو جيرسي ، حيث ظهر كجزء من جهد أوسع لرفع مشاركة الولايات المتحدة في كرة القدم العالمية قبل كأس العالم العام المقبل. ومع ذلك ، كما ذكرت سي إن إن ، لم يكن جميع عشاق كرة القدم متحمسين لحضوره ؛ هتف البعض عندما ظهرت صورته لفترة وجيزة على لوحة النتائج ، لكن البعض الآخر صراخ. تم صياغته أيضًا في وقت لاحق من اللعبة حيث قدم ميداليات للاعبين.

بسبب الصور التي التقطت خلال الحدث ، يعرب البعض أيضًا عن قلقهم المتزايد بشأن صحة الرئيس. كما شاركت في وقت متأخر من Capital LLC على X ، تكشف صور ترامب أنه قام بتورم كاحلين بشكل واضح. مع التقارير الأخيرة الأخرى عن الرئيس الذي يجر قدمه وربما يرتدي أقواس الساق و/أو حقيبة قسطرة ، فإن هذه الصور لها الكثير من التكهن بما إذا كان هذا يمكن أن يكون علامة تحذير أخرى على أن صحة ترامب قد تكون في الانخفاض.