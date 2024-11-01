كادت الطائرات أن تنتزع الهزيمة من فكي النصر في فوز مليء بالأخطاء الفادحة

لقد فازوا بالمباراة رغماً عنهم.

لذلك، يجب الإشادة بفريق جيتس، حيث أنهى سلسلة هزائم من خمس مباريات متتالية بفوز مخيف بنتيجة 21-13 على فريق تكساس في ليلة الهالوين في ملعب ميتلايف نصف فارغ.

جاءت نقاط الفوز من إمساك بهلوانية بيد واحدة لتمريرة كرة القفز آرون رودجرز بواسطة المتلقي جاريت ويلسون في منطقة النهاية.

لقد كانت لحظة حقيقية لأوديل بيكهام جونيور.

جاء تسجيل ويلسون لمسافة 26 ياردة في المركزين الثالث و 19 من خط هيوستن 26 ياردة مع بقاء 12:54 في المباراة ومنح جيتس التقدم 14-10.

المزيد من مارك كانيزارو



كان هذا هو الأسبوع الثاني على التوالي المؤثر بالنسبة لويلسون.

لذا، قم بتحية ويلسون لخروجه من حالة الركود، حيث قام بتوبيخ نفسه بعد أن ارتدت تمريرة رودجرز من صدره إلى أحضان ظهير دفاعي ستيلرز لاعتراضه بشكل ضار في الأسبوع السابع.

لكن احتفل بالطائرات على مسؤوليتك الخاصة، لأنهم فعلوا كل ما في وسعهم لتسليم هذه اللعبة إلى أهل تكساس، مثل عائلة الحي السخية التي تقدم معظم الحلوى للخدع أو المعالجين.

أما بالنسبة لأغبى خدعة الطائرات في اللعبة، فاسمح لنا بتقديمك إلى ملاخي كورلي.

إذا كنت قد نسيت أمر كورلي، الذي تم اختياره في الجولة الثالثة من ولاية كنتاكي الغربية، فسوف يغفر لك بسهولة منذ أن دخل ليلة الخميس بلمسة واحدة بالضبط على الهجوم هذا الموسم – حفل استقبال على مساحة 4 ياردات في 15 سبتمبر في ولاية تينيسي. .

جاءت اللمسة الثانية لكورلي في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في اللعب الأول في الربع الثاني، وكانت مباراة لا تُنسى – رمية تم تنفيذها بشكل مثالي أثناء دخوله إلى منطقة النهاية من مسافة 19 ياردة دون أن يلمسها أحد مدافعي هيوستن. لقد كانت لحظة مجيدة نادرة في موسم الطائرات النفاثة تمامًا حتى الآن.

احتفل كورلي مع زملائه في الفريق، واحتضن رجال الهجوم والمستقبلين. كان الجميع في ألوان Jets سعداء (حتى Fireman Ed، الذي يبدو أنه تم إعادته تدريجيًا بناءً على تعرضه المفرط في ملعب Jumbotron طوال الليل) … حتى دعا المسؤولون إلى مراجعة الهبوط.

كما اتضح فيما بعد، قام كورلي بخدعة رائعة جدًا بالنسبة للمدرسة – حيث تظاهر كما لو كان منطقة النهاية من قبل على الرغم من أنه لم يفعل ذلك. لقد أسقط الكرة قبل أن تتجاوز مستوى خط المرمى.

ارتدت الكرة من منطقة النهاية أثناء احتفاله، مما يعني أنه لم يتم إلغاء هبوط كورلي فحسب، بل حصل فريق تكساس على الكرة عند لمس الكرة.

بالنسبة للفريق الذي دخل المباراة بمتوسط ​​16.4 نقطة في المباراة الواحدة وكان متعطشًا نسبيًا للهبوط الهجومي، كان هذا أمرًا كبيرًا.

وطوال معظم الليل، في مباراة صعبة قبل أن يتواصل رودجرز مع دافانتي آدامز في ضربة قاضية لمسافة 37 ياردة، بدا لعب كورلي وكأنه كان مقدرًا له أن ينزل بالعار جنبًا إلى جنب مع القائمة الطويلة من اللاعبين. .

لأنه في عالم الطائرات، هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور عادةً.

قال المدرب المؤقت جيف أولبريتش بين الشوطين بسبب خطأ كورلي: “إنه أمر غير مقبول”. “إنه يعرف ذلك. سوف يتعلم من ذلك وينمو منه، ولدي شعور بأنه سيعوض ذلك.

يجب أن ينتظر يوم “التعويض” هذا لوقت لاحق، لأن كورلي لم يقترب أبدًا من وضع يديه على الكرة طوال بقية المباراة أكثر مما فعلته مجموعة المتفرجين الجالسين في القسم 315.

لحسن الحظ بالنسبة للطائرات، على الرغم من ذلك، لديهم ويلسون، الذي أنهى تسع حفلات استقبال لمسافة 90 ياردة وصيد TD الرائع، وآدامز، الذي حصل على سبع تمريرات لمسافة 91 ياردة و37 ياردة TD في أفضل مباراة له منذ إحضاره. .

بالطبع، لم ينتظر The Jets حتى ليلة الهالوين لمحاولة تخويف معجبيهم لبقية هذا الموسم. لقد أمضوا بالفعل الجزء الأكبر من الشهر الماضي في علاج معجبيهم ببعض الحيل المرعبة.

قد تتذكر أن لاعب الركل جريج زورلين أضاع هدفًا ميدانيًا بطول 50 ياردة في الثواني الأخيرة من الخسارة 10-9 أمام دنفر، وهي الخسارة التي بدأت الانزلاق من خمس مباريات والذي انتهى ليلة الخميس.

ثم كانت هناك خسارة 23-17 أمام مينيسوتا في لندن، حيث أمضى رودجرز وقتًا عصيبًا في الإطاحة بأجهزة الاستقبال الخاصة به وإسقاطها.

وأعقب ذلك خسارة 23-20 أمام بوفالو حيث أخطأ زورلين أهدافًا ميدانية بمسافة 43 و 32 ياردة في الشوط الثاني.

ثم جاءت الخسارة 37-15 في بيتسبرغ، عندما تقدم جيتس 15-6 وكانوا في طريقهم لتحقيق نتيجة محتملة أخرى في وقت متأخر من الشوط الأول قبل أن تسقط الأرضية ويسجل ستيلرز آخر 31 نقطة في المباراة.

وأخيرًا، قبل يوم الخميس، كانت الخسارة 25-22 أمام باتريوتس يوم الأحد في مباراة ربما كانت الأكثر كارثة على الإطلاق.

خدعة أم علاج؟

أخيرًا قدم فريق Jets لمشجعيه على أرضه متعة للحفاظ على نبض موسمهم لمدة أسبوع آخر – الأحد المقبل في أريزونا.