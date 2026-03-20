كاد توقع ديوك “المشي السريع” أن ينفجر مع ذعر جنون مارس

لم يتوقع الشياطين الزرق رؤية القديسين يقتحمون المكان.

هذه هي الرسالة التي نقلها مهاجم ديوك مالك براون إلى تريسي ولفسون من شبكة سي بي إس سبورتس يوم الخميس، عندما تأخر فريق الشياطين الأزرق المصنف الأول عن سيينا رقم 16 بفارق 11 نقطة في النصف الأول من مباراة الجولة الأولى من بطولة NCAA قبل أن يعودوا ليحققوا فوزًا بنتيجة 71-65.

وقال براون، الذي سجل ست نقاط ضد القديسين: “كما قلت، اعتقدنا أن هذه المباراة ستكون سهلة. والآن نعرف ما هو الأمر وعلينا فقط الرد بالطريقة التي نتبعها عادةً”.

أصبح ديوك أول المصنف رقم 1 الذي يتخلف عن المصنف رقم 16 بأرقام مزدوجة في الشوط الأول.

عاد فريق الشياطين الأزرق في النهاية إلى المجموعة الثانية، مسجلين 39 نقطة ليضمنوا تذكرتهم إلى دور الـ 32، حيث سيواجهون فريق TCU المصنف رقم 9.

قال مهاجم ديوك كاميرون بوزر بعد ذلك، وفقًا لـ ESPN: “كانت تلك المباراة من نصيبنا”.

“في الشوط الأول، وضعنا أنفسنا في هذا الموقف. كنا نعلم أننا سنكون قادرين على الخروج منه. كان علينا فقط أن نتحد ونفعل ما نفعله.”

رفع مدرب ديوك جون شير قبعته إلى سيينا بعد ذلك، قائلاً إن مدرب القديسين جيري ماكنمارا “تفوق عليه”.

وقال شير: “تتعلق البطولة باستعدادك التنافسي، وقد كان لدى سيينا ذلك بالإضافة إلى أي فريق واجهناه”. “لقد توقعنا منهم أن يحاولوا فعل أشياء لإبعادنا عن الطلاء، وقد فعلوا ذلك بشكل رائع.”

يسعى Duke للحصول على أول لقب له في بطولة NCAA منذ عام 2015.

ينطلق الشياطين الأزرق ضد الضفادع ذات القرون يوم السبت الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت الشرقي.