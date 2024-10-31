كارثة نتائج الانتخابات المبكرة لمحطة الأخبار تثير نظريات المؤامرة

في ما يعد بالتأكيد معاينة للتداعيات المحتملة للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر 2024، فإن المؤامرات تجري بالفعل بأقصى سرعة (أم أنها غالوب؟). قبل أسبوع واحد فقط أو نحو ذلك من استعداد الأمريكيين لاختيار قائدهم الأعلى القادم، لدينا خطأ فادح ينافس تعليق الرئيس جو بايدن الأخير “القمامة”. أو لأصحاب التفكير التآمري، لدينا دليل على حدوث انقلاب لتزوير انتخابات ديمقراطية… أو شيء من هذا القبيل. انها ليست واضحة تماما. أدخل: تم بث سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الأخير على التلفزيون في 27 أكتوبر.

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خلال هذا السباق (لحسن الحظ) الذي كان أسرع بكثير من السباق الرئاسي، أتيحت للمشاهدين في ولاية بنسلفانيا الفرصة لمشاهدة ما بدا وكأنه لمحة عن المستقبل: لافتة أسفل شاشة التلفزيون. هناك، مكتوبًا بجوار الحرفين “D” و”Harris” المحاطين بدائرة زرقاء، تقرأ الشاشة “52%”، بقيمة عددية تبلغ 3,293,712. وظهر أسفلها حرف “R” و”ترامب” محاطان بدائرة حمراء بجوار “47%” وقيمة عددية تبلغ 2,997,793.

فهل أرسل لنا الفضائيون أخيرًا نبوءة نتائج الانتخابات التي كنا ننتظرها جميعًا؟ هل قام شخص ما عن طريق الخطأ بنشر دليل يمكن التحقق منه بنسبة 100٪ للجمهور من وراء الكواليس والتعامل الذي يشير إلى مؤامرة لتزوير فوز هاريس في ولاية بنسلفانيا؟ أم (انتظر) هل كان هناك خطأ أثناء الاختبار، كما ادعت قناة WNEP-TV التابعة لشبكة ABC المحلية في بيان صدر بعد الحادث؟ ولأننا نعيش في عام 2024، فقد تكون الإجابة “كل ما سبق” اعتمادًا على الحوض الإلكتروني الذي يتغذى منه الشخص. من المؤكد أن المحادثات عبر الإنترنت على مواقع مثل X تصور ذلك كثيرًا.

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