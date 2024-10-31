كارثة نتائج الانتخابات المبكرة لمحطة الأخبار تثير نظريات المؤامرة

في ما يعد بالتأكيد معاينة للتداعيات المحتملة للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر 2024، فإن المؤامرات تجري بالفعل بأقصى سرعة (أم أنها غالوب؟). قبل أسبوع واحد فقط أو نحو ذلك من استعداد الأمريكيين لاختيار قائدهم الأعلى القادم، لدينا خطأ فادح ينافس تعليق الرئيس جو بايدن الأخير “القمامة”. أو لأصحاب التفكير التآمري، لدينا دليل على حدوث انقلاب لتزوير انتخابات ديمقراطية… أو شيء من هذا القبيل. انها ليست واضحة تماما. أدخل: تم بث سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الأخير على التلفزيون في 27 أكتوبر.
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خلال هذا السباق (لحسن الحظ) الذي كان أسرع بكثير من السباق الرئاسي، أتيحت للمشاهدين في ولاية بنسلفانيا الفرصة لمشاهدة ما بدا وكأنه لمحة عن المستقبل: لافتة أسفل شاشة التلفزيون. هناك، مكتوبًا بجوار الحرفين “D” و”Harris” المحاطين بدائرة زرقاء، تقرأ الشاشة “52%”، بقيمة عددية تبلغ 3,293,712. وظهر أسفلها حرف “R” و”ترامب” محاطان بدائرة حمراء بجوار “47%” وقيمة عددية تبلغ 2,997,793.
فهل أرسل لنا الفضائيون أخيرًا نبوءة نتائج الانتخابات التي كنا ننتظرها جميعًا؟ هل قام شخص ما عن طريق الخطأ بنشر دليل يمكن التحقق منه بنسبة 100٪ للجمهور من وراء الكواليس والتعامل الذي يشير إلى مؤامرة لتزوير فوز هاريس في ولاية بنسلفانيا؟ أم (انتظر) هل كان هناك خطأ أثناء الاختبار، كما ادعت قناة WNEP-TV التابعة لشبكة ABC المحلية في بيان صدر بعد الحادث؟ ولأننا نعيش في عام 2024، فقد تكون الإجابة “كل ما سبق” اعتمادًا على الحوض الإلكتروني الذي يتغذى منه الشخص. من المؤكد أن المحادثات عبر الإنترنت على مواقع مثل X تصور ذلك كثيرًا.
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طوفان من الثرثرة التآمرية
لا نحتاج إلى التعمق في حفرة الأرانب عبر الإنترنت للحصول على لمحة عن رد الفعل على تقلب قناة WNEP-TV التابعة لـ ABC. ولكي نكون واضحين، فقد كان ذلك بالفعل خطأً في شكل “نتائج اختبار تم إنشاؤها عشوائيًا” تهدف إلى “التأكد من أن معدات (وسائل الإعلام) تعمل بشكل صحيح قبل ليلة الانتخابات”. كما قالت المحطة في بيانها. وزعمت أن “هذه الأرقام لم يكن ينبغي أن تظهر على الشاشة، لقد كان خطأً من جانب WNEP”، وخلصت إلى أنها “اتخذت خطوات لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى”. يجب على أي شخص تم اختياره لنهج “إيقاف تشغيله وتشغيله مرة أخرى” في مجال التكنولوجيا أن يفهم أن الإلكترونيات يمكن أن تصبح مربكة، وتحدث الأخطاء.
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ولكن بدلاً من مجرد الاستهزاء والمضي قدماً في شؤونه الخاصة، قفزت ردود الفعل على الإنترنت إزاء الخطأ المتلفز مباشرة إلى حنجرة المتآمرين – وخاصة النظريات حول الانتخابات المزورة. الردود تحت صورة واحدة من لافتة WNEP-TV المنشورة على X (تمت مشاهدتها أكثر من 30 مليون مرة) تقرأ أشياء مثل، “يجب أن نجعل هذا أكبر من أن يتم التلاعب به”، “لقد بدأ الغش! أوقفوا السرقة!”، “إنهم” “إعادة فرك وجوهنا بأنهم يغشون”، و”لقد سربوا النص!”، و”هل تتذكرون عدد الأصوات قبل أن نذهب للنوم؟”، وآخرها يستشهد بأرقام الاقتراع من الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بين ترامب. وبايدن. تكتسب مثل هذه المخاوف أهمية خاصة في ولاية متأرجحة مثل ولاية بنسلفانيا، حيث تُبث نتائج اختبار قناة WNEP-TV، وتكون المنطقة مسؤولة بقوة عن التأثير في أرقام المجمع الانتخابي النهائية.
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فضح المعلومات الخاطئة
لا يمكننا دحض وجود عصابة واسعة من المتآمرين العازمين على انتزاع السيطرة المشروعة من الجمهور، أو شيء من هذا القبيل – فعدم القدرة على دحض الأمر هو أحد جاذبية نظريات المؤامرة، بعد كل شيء. ولكن يمكننا على الأقل أن نقول بثقة أن محطات التلفزيون لا تقرر من سيفوز بالتصويت. ببساطة، ليس الأمر أن الشعار الموجود على الشبكة يعرض نتائج الانتخابات وبالتالي فهي صحيحة. إن إنكار النتائج الحقيقية سيتطلب من كل شخص على طول سلسلة صناديق الاقتراع إلى محطات التلفزيون أن يكون مشاركًا في المؤامرة، حسنًا… دعنا نقول فقط أن بعض البشر يواجهون مشكلة في جمع المكونات اللازمة لعشاء واحد، ناهيك عن تنظيم هدف هائلة جدا.
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ومع ذلك، فمن الممكن جمع المعلومات بناءً على من قام بالإبلاغ عن لافتة الانتخابات غير الصحيحة المعنية. من بين 22 مصدرًا نقلت القصة حتى كتابة هذه السطور، تُظهر Ground News أن 87% منهم يميلون إلى اليمين السياسي. وهذا يشمل نيويورك بوست وفوكس نيوز وبرايتبارت والمزيد.
وفي الوقت نفسه، نشرت جامعة مونماوث نتائج استطلاع بنسلفانيا بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تظهر قصة مختلفة عن أرقام اللافتات غير الصحيحة التي تبثها قناة WNEP-TV. والأكثر أهمية هي فئة الناخبين “بالتأكيد لا”. منذ استطلاع مونماوث الأخير، ارتفع عدد الأشخاص الذين لن يصوتوا بالتأكيد لصالح ترامب بشكل طفيف من 46% إلى 49%. وارتفع عدد أولئك الذين لن يصوتوا لهاريس بالتأكيد، من 44% إلى 50%.
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لمزيد من القراءة، إليك بعض الأشياء الخاطئة التي تعتقدها بشأن الانتخابات الأمريكية.