كارسون بيك ، صديقة حنا كافيندر سرقة السيارة في فيديو BodyCam

تُظهر لقطات BodyCam التي تم إصدارها حديثًا لاعب الوسط في ميامي كارسون بيك وصديقته ، زميله في إعصار حنا كافيندر ، في أعقاب سرقهم سياراتهم عالية السعر.

في لقطات تم الحصول عليها يوم الأربعاء من قِبل TMZ ، روى الرياضيون الأحداث المزعجة للسلطات بعد اكتشاف ثلاث مركبات باهظة الثمن تم إزالتها من إقامة جنوب فلوريدا بين عشية وضحاها.

وقال بيك ، 22 عامًا ، للرجال “حسنًا ، S -T ، لقد استيقظنا هذا الصباح وكنا على وشك المغادرة ، وبعد ذلك ، كان لدينا ثلاث سيارات متوقفة ، وكان باب الجراج مفتوحًا على مصراعيه ، وكلاهما مفتوح على مصراعيه”.

كان كافيندر رينج روفر متوقفة في الأصل في الممر ولكن “تم نقله” ، وفقًا لما ذكره بيك ، الذي أشار إلى الشارع في لقطات الكاميرا.

لم يتم حساب Lamborghini و Mercedes.

في مكان آخر من الفيديو ، أوضح بيك أن مفاتيح المركبات كانت داخل المنزل و “الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تمر بها كانت من خلال باب الجراج” حيث تم تأمين كل شيء آخر.

عندما سئل عما إذا كان لديه كاميرات أمنية ، أجاب قورتربك – الذي يدخل الآن عامه الأول في ميامي بعد خمسة مواسم في جورجيا – “لا” وهو “انتقل للتو”.

تقارير السرقة بين عشية وضحاها أول يوم الخميس.

في وقت لاحق من ذلك اليوم ، ذكرت آندي سلاتر من فوكس سبورتس 640 جنوب فلوريدا أن مرسيدس التي تنتمي إلى بيك قد اكتشفت في جنوب ميامي من قبل السلطات.

منذ ذلك الحين ، تم حجز Tykwon DeAndre Anderson ، 20 عامًا ، بتهمة السطو على مسكن محتل ، والسرقة الكبرى والسرقة الكبرى للسيارة.

أعلنت كافيندر ، التي تم ربطها بـ Beck منذ الصيف الماضي ، عودتها إلى فريق كرة السلة للسيدات في ميامي في الربيع الماضي بعد أن أمضيت وقتًا بعيدًا عن هذه الرياضة.

كانت هي وشقيقة التوأم هالي جزءًا من فريق الفريق إلى The Elite Eight في بطولة NCAA 2023.

خارج المحكمة ، اكتسب الثنائي سمعة سيئة لوسائل التواصل الاجتماعي بعد أن يكسر أربعة ملايين على Tiktok.

قبل الانتقال إلى ميامي في يناير ، كان بيك تحت الوسط في جورجيا لمدة موسمين.

أعلن في الأصل مسودة NFL 2025 قبل عكس الدورة.