كارسون بيك يستمتع بـ "أفضل شعور في حياتي" بعد فوز فريق ميامي لكرة القدم

كارسون بيك يستمتع بـ "أفضل شعور في حياتي" بعد فوز فريق ميامي لكرة القدم

بعد أن حقق الفوز في إحدى أكبر المراحل في مسيرته الجماعية، مع انتهاء موسمه السادس والأخير في مدرسته الثانية، لم يحاول كارسون بيك حتى إخفاء مشاعره بعد أن هزمت ميامي أولي ميس في فييستا باول يوم الخميس.

قال بيك لـ ESPN عندما سُئل عن مسار الهبوط قبل 18 ثانية: “إنه أفضل شعور شعرت به في حياتي”. “يا رجل، أنا فخور جدًا بهذا الفريق. لم نتراجع أبدًا. أعني، في مواجهة الشدائد عندما كان علينا الرد، استجبنا. لم نستسلم أبدًا.

“لقد نظرت إلى اللاعبين على الخط الجانبي وكان بإمكانك رؤية ذلك في أعينهم. كان بإمكانك رؤيته في أعينهم. كان لدينا جميعًا شعور جيد بأن ما حدث للتو كان على وشك الحدوث.”

بيك، الذي انتقل إلى ميامي بعد خمسة مواسم وبطولتين وطنيتين في جورجيا، رمى مسافة 268 ياردة وهبطتين في نصف نهائي مباراة كرة القدم الجامعية، لكن أبرز مساهماته حدثت في القيادة النهائية للأعاصير – عندما استجابوا للمتمردين الذين أخذوا تقدمًا متأخرًا وأنتج بيك مسافة ثلاث ياردات ليمنح ميامي ميزة 31-27.

لقد جمع 3581 ياردة و29 هبوطًا و11 اعتراضًا هذا الموسم، وكتب فصلًا آخر مثيرًا للإعجاب بعد تمزيق دوري أبطال أوروبا في مباراة بطولة SEC العام الماضي.

وربما كان هذا الامتداد الأخير للأعاصير هو الامتداد غير المتوقع في موسم غير متوقع بالنسبة له.

لم يصل Beck and the Hurricanes حتى إلى لعبة بطولة ACC، لكنهم ما زالوا يحصلون على عرض CFP كبير باعتباره المصنف رقم 10 وشرعوا في إزعاج المصنف رقم 7 Texas A&M، المصنف رقم 2 في ولاية أوهايو ثم المصنف رقم 6 Ole Miss.

قال بيك في مقابلته الإذاعية عما قاله عن الجريمة قبل القيادة النهائية: “لقد أخبرتهم، لدينا ثلاث دقائق لبقية حياتنا”. “لا شيء آخر مهم. آسف، لا أقصد أن ألعن. العواطف تتدفق. لا شيء آخر مهم، لدينا ثلاث دقائق لنمر بهذا يا رجل. أعني، كل ما عملنا من أجله منذ يناير، كل ما مررنا به، كل الشدائد التي واجهناها، كل ذلك يعود إلى ثلاث دقائق في الدور قبل النهائي.

“أطلق النار، لقد تمكنا من إبعاده والانتهاء منه.”

سيكون لدى بيك الآن فرصة للفوز بالبطولة الوطنية الثالثة – والأولى له كبداية – عندما يواجه ميامي الفائز من إنديانا وأوريجون في 19 يناير في مباراة ستتضاعف بشكل أساسي على ملعب هارد روك.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

