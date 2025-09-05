كارلوس ألكاراز أفضل نوفاك ديوكوفيتش وهو يقترب منا الكمال المفتوح

لقد حقق كارلوس ألكاراز أخيرًا فوزه الشاق على نوفاك ديوكوفيتش ، ورصيفًا نهائيًا مفتوحًا للولايات المتحدة.

عند الخروج من مباراة ضيقة يوم الجمعة ، لا يزال ألكاراز لم يسقط بعد بعد نشر 6-4 ، 7-6 ، 6-2 أمام حشد صاخب مرصع بالنجوم على ملعب آرثر آش لكسب الحق في التنافس على لقبه الثاني في التدفق.

فاز الإسباني ، الذي كان سابقًا 0-3 ضد ديوكوفيتش على السطح الصلب ، 44 من آخر 46 مباراة له في عرض هيمنة تامة.

كان الحشد المنزلي وراء ديوكوفيتش ، الذي فاز بلقبه الآخر مع ألكاراز في عام 2025 – في أربع مجموعات – في الدور ربع النهائي الأسترالي المفتوح. بدأوا من مقاعدهم على نقاطه الكبيرة وحتى كان لديهم عدد قليل من “نوفاك!” هتافات ترتفع من السقف المفتوح.

لكن ألكاراز ظل مصمماً ودؤوبًا في صرب الصربي المصنف رقم 7.

لم يفز أي رجل في العصر المفتوح باللقب دون إسقاط مجموعة واحدة. سيبدو Alcaraz أن يكون أول من ضد الفائز بجانيك Sinner و Felix Auger-Aliassime.

شهدت التعادل ألكاراز بناء ميزة 4-1 ، ولكن بضع نقاط صخب من قبل ديوكوفيتش قطعها إلى واحدة. ثم انتقد ألكاراز 131 ميل في الساعة لإعداد نقطة مجموعته الثانية.