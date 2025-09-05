كارلوس ألكاراز أفضل نوفاك ديوكوفيتش وهو يقترب منا الكمال المفتوح

رياضة
كارلوس ألكاراز أفضل نوفاك ديوكوفيتش وهو يقترب منا الكمال المفتوح

لقد حقق كارلوس ألكاراز أخيرًا فوزه الشاق على نوفاك ديوكوفيتش ، ورصيفًا نهائيًا مفتوحًا للولايات المتحدة.

عند الخروج من مباراة ضيقة يوم الجمعة ، لا يزال ألكاراز لم يسقط بعد بعد نشر 6-4 ، 7-6 ، 6-2 أمام حشد صاخب مرصع بالنجوم على ملعب آرثر آش لكسب الحق في التنافس على لقبه الثاني في التدفق.

فاز الإسباني ، الذي كان سابقًا 0-3 ضد ديوكوفيتش على السطح الصلب ، 44 من آخر 46 مباراة له في عرض هيمنة تامة.

كان الحشد المنزلي وراء ديوكوفيتش ، الذي فاز بلقبه الآخر مع ألكاراز في عام 2025 – في أربع مجموعات – في الدور ربع النهائي الأسترالي المفتوح. بدأوا من مقاعدهم على نقاطه الكبيرة وحتى كان لديهم عدد قليل من “نوفاك!” هتافات ترتفع من السقف المفتوح.

لكن ألكاراز ظل مصمماً ودؤوبًا في صرب الصربي المصنف رقم 7.

لم يفز أي رجل في العصر المفتوح باللقب دون إسقاط مجموعة واحدة. سيبدو Alcaraz أن يكون أول من ضد الفائز بجانيك Sinner و Felix Auger-Aliassime.

شهدت التعادل ألكاراز بناء ميزة 4-1 ، ولكن بضع نقاط صخب من قبل ديوكوفيتش قطعها إلى واحدة. ثم انتقد ألكاراز 131 ميل في الساعة لإعداد نقطة مجموعته الثانية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية