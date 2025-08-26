كارلوس ألكاراز لديه كل الإجابات على Top Reilly Opelka في Open

كان كارلوس ألكاراز-مع قطع طنين جديد-ضجة ضد رايلي أوبيلكا ، حيث قطعت أمريكا الضخمة 6-4 ، 7-5 ، 6-4 في الجولة الأولى من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

كما اتضح ، كان المظهر المغطى عن قرب بمثابة صدفة عائلية أكثر من بيان الموضة.

“أردت فقط أن أحصل على قصة شعر وفجأة أسيء فهم الجهاز. الطريقة الوحيدة لإصلاحها هي مجرد حلقها. وأصبحت مجرد قصة شعر. بصراحة ، ليس هذا جيدًا” ، قال الكاراز ، بسرعة تصحيح نفسه إلى “(أعني) هذا ليس بالأمر السيئ ، أعتقد”.

زلة فرويد.

لكن الإسباني لم يكن له أي زلات في الملعب.

حقق ألكاراز 23 فائزًا مقابل 17 خطأً فقط.

لقد فاز بنسبة 86 في المائة من نقاط الخدمة الأولى ضد أوبلكا – واحدة من أفضل الخوادم في الجولة بأكملها – ولم يخسر نقطة استراحة واحدة.

عندما سئل كيف أثرت قصة شعره الجديدة على لعبته ، تومض ألكاراز ابتسامة وأجاب ، “أعتقد أنني أسرع”.

كان بطل Grand Slam الخمس مرات رشيقًا بدرجة كافية ومهارة بما يكفي للحصول على إجابات ضد أوبلكا التي تخدم الصعبة.

قال الكاراز: “حسنًا ، كان من الصعب حقًا الحصول على إيقاع جيد”. “Opelka هو خصم صعب ، خدمة كبيرة. إنه لا يسمح لك بالمرور. كان من الصعب بالنسبة لي الحصول على الإيقاع الجيد والشعور الجيد من خط الأساس.

“لذلك حاولت فقط العودة بشكل جيد ، وألعب لفترة طويلة قدر الإمكان ومحاولة الحصول على الإيقاع الجيد والشعور الجيد. لذلك كانت الجولة الأولى الصعبة ، لكنني بشكل عام أنا سعيد حقًا بالطريقة التي تمكنت بها من كل شيء لعبته اليوم. عودة جيدة ، نقطة جيدة من خط الأساس ، خدمة جيدة. لذلك أردت فقط الاستمرار.

“(الثلاثاء) سأحاول التدرب قليلاً للحصول على مزيد من الإيقاع. ستكون الجولة التالية بمزيد من الإيقاع ، ولعب المزيد من النقاط من خط الأساس. لذلك دعونا نرى ما إذا كنت سأصل إلى هناك. لكن الآن أنا سعيد حقًا بالطريقة التي أشعر بها.”

بلغت أوبلكا التي يبلغ طولها 6 أقدام و 110 ميلاً في الساعة على خدمته ، وضرب 14 ارسالا ساحقا.

لكن الكاراز كان ببساطة جيد جدا.

تقدم لمواجهة ماتيا بيلوتشي في الجولة الثانية.

لم يواجه أبدًا الإيطالي البالغ من العمر 24 عامًا.