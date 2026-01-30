كارلوس الكاراز يتفوق على ألكسندر زفيريف ويبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

ملبورن ، أستراليا – تغلب كارلوس الكاراز على التشنجات والإصابة ليتغلب على ألكسندر زفيريف في مباراة ملحمية من خمس مجموعات يوم الجمعة ليصبح أصغر رجل في العصر المفتوح يصل إلى نهائيات جميع أحداث البطولات الأربع الكبرى.

في عمر 22 عامًا، يهدف إلى أن يكون أصغر لاعب يكمل مسيرته في البطولات الأربع الكبرى.

وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لأول مرة بالطريقة الصعبة، حيث فاز 6-4، 7-6 (5)، 6-7 (3)، 6-7 (4)، 7-5 في 5 ساعات و 27 دقيقة.

وذلك على الرغم من كونه على بعد نقطتين في المجموعة الثالثة من الفوز في نصف النهائي في البطولة التي لم يخسر فيها أي مجموعة خلال خمس جولات.

بعد فترة راحة طبية للعلاج في الجزء العلوي من ساقه اليمنى وتدليك نفس المنطقة خلال تبديلين، لم تكن حركة قدم الكاراز على مستوى مستواه المعتاد لبقية المباراة.

لقد كان متأخراً في المجموعة الخامسة بعد أن خسر الشوط الأول ولم ينكسر حتى كان زفيريف يرسل للمباراة في الشوط العاشر.

وسيواجه ألكاراز المصنف الأول في الدور المقبل إما يانيك سينر حامل اللقب مرتين أو نوفاك ديوكوفيتش الفائز بلقب أستراليا المفتوحة 10 مرات، والذي يسعى للحصول على لقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى في الفردي.

أدت المباراة الماراثونية بعد الظهر إلى تأخير بداية نصف النهائي الليلي.

وردًا على سؤال حول كيفية تعافيه على الرغم من اقترابه من الهزيمة، قال الكاراز إنه ظل “يؤمن، ويؤمن، طوال الوقت”.

وقال “كنت أعاني في منتصف المجموعة الثالثة. كما تعلمون، بدنيا كانت واحدة من أكثر المباريات التي خضتها تطلبا على الإطلاق”. “لكنني مررت بهذه المواقف، لقد شاركت في هذا النوع من المباريات من قبل، لذلك كنت أعرف ما يجب علي فعله.

“كان علي أن أضع قلبي في المباراة. أعتقد أنني فعلت ذلك. قاتلت حتى الكرة الأخيرة. أنا فخور للغاية بنفسي.”

وكان الكاراز متقدما بمجموعتين وبدا أنه في المستوى الذي قاده للفوز ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي وساعده على تقسيم آخر ثماني بطولات كبرى بالتساوي مع سينر.

لكن في المباراة التاسعة من الثالثة بدأ يعرج وبدا أنه يعاني من مشكلة في الجزء العلوي من ساقه اليمنى.

بعد الثبات لمدة 5-4، أخذ مهلة طبية أثناء التبديل. ربما كان يعاني من تقلص عضلي، لكنه فرك الجزء الداخلي من فخذه الأيمن واستدعى المدرب، الذي قام أيضًا بتدليك نفس المنطقة.

وكان زفيريف منزعجا بشكل واضح عندما تحدث مع أحد مسؤولي البطولة عندما حصل منافسه على استراحة مدتها ثلاث دقائق لتلقي العلاج.

حتى مع تحركاته المحدودة، تمكن Alcaraz من تسديد الضربات الفائزة والوصول إلى 6-5 قبل أن يعود المدرب في التبديل لتدليك المنطقة مرة أخرى.

وعندما عاد إلى الخارج، دعمه الجمهور بشدة. أرسل زفيريف خطأً مزدوجًا ليفتتح المباراة التالية، وقام ألكاراز بالضغط ثم سدد ضربة أمامية فائزة على الخط ليصل إلى 0-30.

لكن زفيريف حصد أربع نقاط متتالية ليفرض الشوط الفاصل ثم يفوز به.

واحتفظ زفيريف رقم 3، وصيف نسخة 2025، برباطة جأشه على الرغم من الانزعاج الواضح لألكاراز على الجانب الآخر من الشبكة، والجماهير في ملعب رود ليفر خلف الإسباني بقوة.

كان في المقدمة طوال المجموعة الرابعة بأكملها لكن الكاراز بقي معه حتى تولى زفيريف المسؤولية مرة أخرى في الشوط الفاصل.

لقد مرت أكثر من أربع ساعات عندما انتقلت المباراة إلى المجموعة الخامسة، وهي أول مجموعة من خمس مجموعات على الملعب الرئيسي في بطولة 2026.

وخسر ألكاراز إرساله في الشوط الأول بالمجموعة الخامسة لكنه تماسك مع زفيريف وحصل على خمس فرص لكسر الإرسال دون أن يتمكن من استغلالها.

ارتفعت الدراما في الشوط السادس عندما انطلق الكاراز عبر الملعب لتعقب تسديدة وانزلق بأقصى سرعة ليحقق فوزًا بضربة أمامية بزاوية. ذهب الحشد مجنون.

ونجح ألكاراز أخيرا في استغلال الكسر عندما كان زفيريف يرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-4 في المجموعة الخامسة.

صمد بنتيجة 6-5 وقام بتحويل أول نقطة المباراة عندما كان زفيريف يرسل للبقاء في المباراة.

وقال الكاراز: “أنا سعيد حقًا بحصولي على فرصة لعب أول نهائي لي هنا في ملبورن”. “إنه شيء كنت أسعى إليه كثيرًا، وأطارده كثيرًا، وأتيحت لي الفرصة للقتال من أجل اللقب”.