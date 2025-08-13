كارلوس رودون يتجنب “كارثة” في وضع سبع جوهرة في فوز يانكيز

تم تحميل القواعد ثلاثة مقاتلين في اللعبة ، لكن كارلوس رودون حفرت وذهب للعمل من هناك.

سجل التوأم شوطًا واحدًا فقط في تلك الشوط الأول على الخروج ، وتقاعد رودون 17 مقاتلاً متتاليًا في السادس إلى اليانكيز إلى نصر 9-1 ليلة الثلاثاء على مينيسوتا في الملعب.

سمحت ليفتي كل النجوم بضربة واحدة فقط-وهي أغنية فردية من قبل أوستن مارتن لبدء اللعبة-أكثر من سبعة أدوار خانقة لتحسينها إلى 12-7 في 25 بداية هذا الموسم.

قال رودون بعد المباراة: “لقد تم إعداد كارثة هناك ، لكننا مررنا بها”. “لقد دفعنا واحدًا عبر (في النصف السفلي) ، وكان الأمر بمثابة لعبة 0-0 بالنسبة لي وأردنا فقط أن أخرج الشوط المغلق (في الثانية).

“من الناحية الهجومية ، تمكنا من تأرجح الخفافيش ووضع تسعة أشواط ، مما جعل من الأسهل بالنسبة لي ملء المنطقة ومضربات الهجوم فقط.”

ذهب آرون القاضي ، أنتوني فولبي وجيانكارلو ستانتون ، لدعم رودون ، الذي أكمل ستة أدوار على الأقل لأول مرة في خمس مباريات منذ 11 يوليو ، بدايته الأخيرة قبل مباراة كل النجوم.

احتاج Rodón إلى 31 ملعبًا للتنقل في الإطار الافتتاحي ، ولكن ليس أكثر من 13 في أي وقت بعد ذلك.

وأضاف رودون: “لا تتوقع حقًا (أن تذهب سبعة) بعد 31 نقطة في أول لعبة ، ولكن لعبة لعبة لعبة Pressule A”.

افتتح مارتن اللعبة أمام التوأم مع واحد إلى الوسط ، وشرع رودون في السير في Byron Buxton وضرب Ryan Jeffers مع ملعب لتحميل القواعد قبل تسجيل الخروج.

لكن Luke Keaschall بقيمة بقيمة 162 مليون دولار للرياح الأولى و Kody Clemens للثلاثين حول مسار درء من تأليف Royce Lewis.

استعاد يانكيز بسرعة هذا الركض على أول هوميروس للقاضي في سبع مباريات منذ عودته من القائمة المصابة ، وارتفعوا 4-1 على فولب ثلاث مرات في وقت لاحق.

أخذ رودون من هناك ، ولم يسمح له عداءًا أساسيًا آخر حتى يمشي جيفرز مع اثنين من الرافضة في السادس ولا توجد ضربات أخرى حتى استبدله تيم هيل بفارق 7-1 لبدء الثامن.

قال آرون بون: “إنه واحد من هؤلاء ، هل سيخرج من الشوط الأول؟ هذا هو المكان الذي يكون فيه عقلك لمدة دقيقة”. “لكنه يحصل على الضربات الكبيرة ويحصل على الكرة الأرضية وهو مثل ،” مهلا ، لقد حصلنا على فرصة للحد من الأضرار هنا “.

“للتخلي عن واحدة فقط ، اعتقدت أنه نفذ ملعبًا جيدًا من ناحية من أجل كليمنس. ثم استقر للتو واعتقدت حقًا أن الأمر يبدو مختلفًا كثيرًا ، حتى في الثانية. جهد كبير حقًا من قبل أن يكون قادرًا على إعطائنا سبعة أدوار بعد حدوث ملعب مدته 30 عامًا ، عندما يبدو الأمر صغيراً.”