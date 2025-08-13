كارلوس رودون يتجنب “كارثة” في وضع سبع جوهرة في فوز يانكيز

رياضة
كارلوس رودون يتجنب "كارثة" في وضع سبع جوهرة في فوز يانكيز

تم تحميل القواعد ثلاثة مقاتلين في اللعبة ، لكن كارلوس رودون حفرت وذهب للعمل من هناك.

سجل التوأم شوطًا واحدًا فقط في تلك الشوط الأول على الخروج ، وتقاعد رودون 17 مقاتلاً متتاليًا في السادس إلى اليانكيز إلى نصر 9-1 ليلة الثلاثاء على مينيسوتا في الملعب.

سمحت ليفتي كل النجوم بضربة واحدة فقط-وهي أغنية فردية من قبل أوستن مارتن لبدء اللعبة-أكثر من سبعة أدوار خانقة لتحسينها إلى 12-7 في 25 بداية هذا الموسم.

قال رودون بعد المباراة: “لقد تم إعداد كارثة هناك ، لكننا مررنا بها”. “لقد دفعنا واحدًا عبر (في النصف السفلي) ، وكان الأمر بمثابة لعبة 0-0 بالنسبة لي وأردنا فقط أن أخرج الشوط المغلق (في الثانية).

“من الناحية الهجومية ، تمكنا من تأرجح الخفافيش ووضع تسعة أشواط ، مما جعل من الأسهل بالنسبة لي ملء المنطقة ومضربات الهجوم فقط.”

ذهب آرون القاضي ، أنتوني فولبي وجيانكارلو ستانتون ، لدعم رودون ، الذي أكمل ستة أدوار على الأقل لأول مرة في خمس مباريات منذ 11 يوليو ، بدايته الأخيرة قبل مباراة كل النجوم.

احتاج Rodón إلى 31 ملعبًا للتنقل في الإطار الافتتاحي ، ولكن ليس أكثر من 13 في أي وقت بعد ذلك.

وأضاف رودون: “لا تتوقع حقًا (أن تذهب سبعة) بعد 31 نقطة في أول لعبة ، ولكن لعبة لعبة لعبة Pressule A”.

افتتح مارتن اللعبة أمام التوأم مع واحد إلى الوسط ، وشرع رودون في السير في Byron Buxton وضرب Ryan Jeffers مع ملعب لتحميل القواعد قبل تسجيل الخروج.

لكن Luke Keaschall بقيمة بقيمة 162 مليون دولار للرياح الأولى و Kody Clemens للثلاثين حول مسار درء من تأليف Royce Lewis.

استعاد يانكيز بسرعة هذا الركض على أول هوميروس للقاضي في سبع مباريات منذ عودته من القائمة المصابة ، وارتفعوا 4-1 على فولب ثلاث مرات في وقت لاحق.

https://www.youtube.com/watch؟v=cllk9bdwxio

أخذ رودون من هناك ، ولم يسمح له عداءًا أساسيًا آخر حتى يمشي جيفرز مع اثنين من الرافضة في السادس ولا توجد ضربات أخرى حتى استبدله تيم هيل بفارق 7-1 لبدء الثامن.

قال آرون بون: “إنه واحد من هؤلاء ، هل سيخرج من الشوط الأول؟ هذا هو المكان الذي يكون فيه عقلك لمدة دقيقة”. “لكنه يحصل على الضربات الكبيرة ويحصل على الكرة الأرضية وهو مثل ،” مهلا ، لقد حصلنا على فرصة للحد من الأضرار هنا “.

“للتخلي عن واحدة فقط ، اعتقدت أنه نفذ ملعبًا جيدًا من ناحية من أجل كليمنس. ثم استقر للتو واعتقدت حقًا أن الأمر يبدو مختلفًا كثيرًا ، حتى في الثانية. جهد كبير حقًا من قبل أن يكون قادرًا على إعطائنا سبعة أدوار بعد حدوث ملعب مدته 30 عامًا ، عندما يبدو الأمر صغيراً.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية