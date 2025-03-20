كارلوس كاراسكو يقوي الحالة لجعل يانكيز دوران

TAMPA – كان على الكثير أن يحدث لكارلوس كاراسكو أي فرصة لإخراج يانكيز من المخيم.

لكن لم يكن أي من هذا يهم إذا لم يجمع المخضرم الأيمن من نوع الربيع الذي كان لديه حتى الآن ، مع بداية واحدة فقط للذهاب.

واصل كاراسكو ، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا ، يوم الجمعة ، أن يبدو أنه سيطالب بقعة في دوران يانكيز لبدء الموسم ، ورمي خمسة أدوار مغلقة ضد الشجعان على 54 ملعبًا فعالًا ليلة الأربعاء في شتاينبرنر فيلد.

قال المدير المدير الفني بعد أن ألقى كاراسكو 16 نقطة أخرى في The Bullpen لتراكم ما يصل إلى 70 عامًا: “إنه على حق في هذا المزيج”.

بسبب الإصابات التي لحقت Gerrit Cole (Tommy John Surgery) و Luis Gil (سلالة LAT) ، بالإضافة إلى كلارك شميدت (التعب في الكتف) تتجه نحو بدء الموسم في القائمة المصابة حتى يتمكن من إنهاء تراكمه في فلوريدا ، هناك فتحة لكاراسكو وسيورن لبدء الموسم في الدوران.

كاراسكو ، الذي تخلى عن فرديين ومشي واحد أثناء ضربه ثلاثة ، لديه عقد إلغاء الاشتراك في الأفق يوم السبت يمكن أن يضغط على يانكيز لإضافته إلى القائمة.

ولكن يبدو أن هذا الإجراء شكلي في هذه المرحلة مع نشر كاراسكو 1.69 عصرًا من خلال خمس مباريات ربيع تمتد إلى 16 أدوارًا.

قال كاراسكو عندما سئل عما إذا كان يفكر في إلغاء الاشتراك: “اسمع ، لقد كنت (من خلال) الأوقات الصعبة في حياتي ، لذلك هذا لا شيء”. “الشيء الوحيد الذي يمكنني التحكم فيه الآن هو الملعب كل خمسة أيام. سأقلل من ذلك عندما يأتي ، ولكن حتى الآن ، لا.”

وصل Carrasco إلى المخيم في صفقة League الصغرى بعد أن أمضى خارج الموسم في العمل على ميكانيكا ، مما أدى إلى ظهور سرعة في كرة سريعة.

لقد عمل يانكيز أيضًا معه على تحسين فتحة ذراعه ، مما ساعد على إعادة بعض الحياة إلى ترسانةه المكونة من ست نقاط.

قال كاراسكو عن أغراضه: “جيد حقًا – فوجئت قليلاً أيضًا ، في نفس الوقت”. “إنه شعور جيد حقًا ، واستعادت هذه الملاعب التي اعتدت عليها (اعتدت على الترويج مثل أربع أو خمس سنوات. أعلم أن لدينا بعض السنوات الصعبة ، لكننا تعلمنا ذلك. ما حدث في العام الماضي (5.64 عصر في 21 بداية مع الأوصياء) ، تعلمت هذا الموسم وأحضرته إلى هنا.”