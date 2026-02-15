كارلوس لاغرانج لاعب يانكيز يلفت الأنظار بالفعل بـ “قدر كبير من المواهب”

تامبا – في الربيع الماضي، جاء طعم كارلوس لاغرانج الوحيد للأضواء في معرض للآفاق.

في ربيع هذا العام، سيحصل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على فرصة ليُظهر لفريق يانكيز عن قرب سبب بدء صعوده إلى العديد من قوائم أفضل 100 لاعب محتمل.

لاغرانج هو بعد أيام قليلة من أول معسكر له في الدوري الكبير، واستنادا إلى أول جلسة له يوم السبت، سيكون هناك الكثير من العيون عليه طالما أنه هنا.

إطار يبلغ طوله 6 أقدام و7 بوصات وذراع كبيرة يمكنها الوصول إلى ثلاثة أرقام سيفعل ذلك.

قال المدير آرون بون: “نحن متحمسون له لسبب وجيه”. “من الواضح أن حجمه يبرز. ولكن فقط الهبوط الذي يصنعه باستخدام كرة سريعة ضخمة، وتغيير جيد حقًا ثم التمرير والكنس. بالنسبة له، الأمر مجرد مسألة الاستمرار في التحسن من خلال رمي الأوامر والضربات.

“وعلاوة على ذلك، هناك واحد فقط من هؤلاء الأطفال الذين تحصل على تقارير مكياج رائعة حقًا عنه. إنه قائد، ويأخذ زمام المبادرة. لديه الكثير من الأصول غير الملموسة بالإضافة إلى الكثير من المواهب.”

يأتي Lagrange عامًا كبيرًا في تطوره، عندما ظل بصحة جيدة ووصل إلى 3.53 عصرًا مع 168 ضربة عبر 120 جولة عبر High-A وDouble-A.

كما قطع صاحب اليد اليمنى بعض الخطوات في أمره، والذي كان بمثابة الشيء المخيف (ولا يزال عملاً قيد التقدم) منذ أن وقع عليه فريق يانكيز باعتباره وكيلًا دوليًا حرًا خارج جمهورية الدومينيكان.

لقد مشى 12 ضاربًا فقط في 41 ²/₃ جولة في High-A قبل أن يمشي 50 في 78 ¹/₃ جولة في Double-A.

يريد فريق يانكيز منحه كل فرصة ليظل لاعبًا أساسيًا، على الرغم من أن بعض الكشافة يعتقدون أنه سينتهي به الأمر في النهاية في ساحة اللعب، وهو أيضًا المكان الذي يمكنه فيه إحداث تأثير فوري أكثر في ذا برونكس – ربما في وقت مبكر من هذا الموسم.

وقال لاغرانج: “أريد أن أظهر أنني قادر على المنافسة”. “أحاول مساعدة زملائي في الفريق والفريق، ويفعلون ما يريدون”.

ذكر المدير العام بريان كاشمان لاغرانج (من بين آخرين، بما في ذلك زميله المحتمل إلمر رودريغيز) عدة مرات عند الحديث عن عمق الرمي الذي يمتلكه يانكيز والذي يمكن أن يساعد في ملء الأماكن في ساحة اللعب.

وعندما سُئل على وجه التحديد يوم الجمعة عما إذا كان سيكون مرتاحًا لمشاركة لاغرانج أو رودريجيز في دور إغاثة هذا الموسم، لم يستبعد ذلك.

قال كاشمان: “من السهل أن تقول دائمًا أنك تريد إبقاء اللاعبين في دورة البداية والبقاء في دورهم والتعمق ومواصلة رحلتهم لبناء الأدوار أثناء تطورهم، ولكن في الوقت نفسه، عليك سرقة بيتر لتدفع لبول في بعض الأحيان والقيام بهذا التوازن حيث يتعين عليك خدمة نادي الدوري الرئيسي”. “تاريخيًا، يقوم الكثير من اللاعبين الأساسيين في الدوري الرئيسي بالخروج من القلم أيضًا، عندما تبتل أقدامهم.”