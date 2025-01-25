كارلوس ميندوزا يواجه أسئلة ميتس المحترقة قبل “يوم الأزياء”

ستجتمع مجموعة من أكثر من 50 من لاعبي Mets والمدربين وأعضاء المكتب الأمامي والخريجين يوم السبت في مهرجان المعجبين.

كما أن الحضور في “Amazin ‘Day” سيكون الفيل (وليس الدب القطبي) في الغرفة.

سيظل غياب بيت ألونسو معلقًا على الإجراءات حيث لا يزال أحد وجوه الامتياز ، غير مطالب به في وكالة حرة ، مع شائعات تدور حول جايز الأزرق.

قدمت Mets عروضًا ولكن لم تصل بعد إلى سعر الطلب لـ Alonso ، الذي يرجع إلى عدد قليل من الخاطفين حيث انقضت العديد من الأندية الأخرى على مختلف رجال القاعدة.

بدون ألونسو ، سيفقد فريق Mets وجود نادي لا يقدر بثمن كان رائدًا منذ وصوله في عام 2019.

وبدون ألونسو ، سيتعين عليهم استبدال وجود تشكيلة قوي قام بتشغيل أكثر من أي شخص آخر باستثناء قاضي آرون منذ استدعائه.

في تجمع Citi Field ، من المتوقع أن يتحدث المالك ستيف كوهين ورئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز إلى الجماهير كجزء من لجنة ، على الرغم من أنه لم يتم تعيين أي منهما للإجابة مباشرة على الأسئلة من وسائل الإعلام.

سوف يقع هذا الواجب إلى حد كبير على المدير كارلوس ميندوزا ، الذي سيواجه استفسارات مثل:

إذا لم يكن ألونسو ، من هو أول رجل قاعدة؟

هل سيتحرك مارك فينتوس ، الذي لعب قاعدة ثالثة مقبولة ولكن ليس ممتازة في الموسم الماضي ، عبر الماس لتحرير القاعدة الثالثة لتوقيع الوكيل الحر أو مسابقة الربيع؟

أبلغ جويل شيرمان من بوست أن فاينتوس (وبريت باتي) طُلب منه الحصول على ممثلين في القاعدة الأولى في هذا الموسم.

هل يفضل ميندوزا فينتوس ، الذي ظهر بطريقة كبيرة في الموسم الماضي ، التعلم في المركز الثالث ، حيث يكون مضربه أكثر قيمة؟

إذا لم يكن Vientos ، فهل يريد Mendoza أن يرى جيسي وينكر – وهو لاعب كرة قدم في الزاوية قال هذا الأسبوع إنه “مرتاح” في البداية – الحصول على بعض الممثلين؟

هل مفتون ميندوزا من قبل جاريد يونغ ، البالغ من العمر 29 عامًا ، وقع صفقة مقسمة مع فريق Mets بعد تدمير النغمة في كوريا الجنوبية العام الماضي؟

كيف تبدو خيارات القاعدة الثالثة في المنزل؟

Vientos هي البطاقة البرية ، لكن Mets لديها مجموعة مزدحمة من الوعود الواعدة إن لم يكن مثبتة وراءه.

كيف يشعر ميندوزا تجاه المواسم الخارجية لباتي ، وهو نجم صاعد سابق من احتمال حصل على فرص على مستوى الدوري الرئيسي ولم يضرب بعد؟

هل يتوقع لويزانجيل أكونيا ، الذي بدا جاهزًا للحظة في سبتمبر من العام الماضي ، إلقاء نظرة على المركز الثالث مع Jeff McNeil Healthy في القاعدة الثانية؟

متى سيتمكن روني موريسيو من استئناف حياته المهنية؟

حصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على فنجان من القهوة في عام 2023 ، ثم مزق ACL في موسمه التالي وتطلب إجراء عملية جراحية ثانية لإزالة أنسجة الندبة في أواخر يوليو.

هل سيحصل موريسيو على الضوء الأخضر للتدريب على الربيع؟

هل ميتس مريح مع عمق دورانهم؟

يمتلك فريق Mets من بين خمسة من شون مانيا ، و Kodai Senga ، وديفيد بيترسون ، وفرانكي مونتاس وكلاي هولمز.

لكنهم غالبًا ما يستخدمون بداية سادسة ، حيث تبدأ الأسئلة.

كيف يتقدم بول بلاكبيرن بعد إجراء أكتوبر لإصلاح تسرب السوائل النخاعي؟

هل يعتقد فريق Mets أن هناك إمكانات غير مستغلة في Griffin Canning ، وهو أفضل احتمال سابق في عصر 5.19 مع الملائكة في الموسم الماضي؟

هل يعتقد النادي أن Tylor Megill تحول إلى زاوية خلال شهر سبتمبر القوي؟

هل سيتم النظر إلى خوسيه بوت كبداية أو مسكن؟

أي من آفاق البداية التي كان لها شتاء مشجع بشكل خاص؟

يجب أن تكون الإجابات على هذه الأسئلة تلغراف مدى عدوانية Mets بقية المواسم الخارجية في إضافة المزيد من عمق الدوران.

هل المتهربون قابلون للضرب؟

سيتعين على فريق Mets الكفاح من أجل مباراة فاصلة في واحدة من أفضل الأقسام في لعبة البيسبول ، ومع ذلك يبدو الأمر كما لو أن الدوري الوطني يدور حول فريق واحد في الغرب.

يمتلك فريق Dodgers ، الذين أخرجوا Mets في ست مباريات في NLCS العام الماضي ، تصنيع فريق قوي من الناحية التاريخية – الذي فاز بالسلسلة العالمية ولم ينمو إلا أكثر.

العودة من الإصابة ستكون شوهي أوتاني (نسخة الملعب) وتايلر غلاسنو.

تمت إضافة بليك سنيل ، روكي ساساكي ، تانر سكوت وكيربي ييتس ، من بين أمور أخرى. على الورق ، لا يوجد ضعف.

كارلوس ، كيف ستضربهم؟