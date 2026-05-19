كارميلو أنتوني يدعو جيريمي لين على البودكاست لمخاطبة لحم نيكس البقري

قال كارميلو أنتوني إنه يريد “تنقية الأجواء” مع زميله السابق في فريق نيكس جيريمي لين بعد أكثر من عقد من استحواذ “لينسانيتي” على نيويورك في عام 2012.

خلال حلقة البودكاست “7 مساءً في بروكلين” يوم الاثنين، دعا أنتوني لين للانضمام إلى البودكاست الخاص به “لقول الحقيقة” – لكن أنتوني لم يقدم أي تفسير آخر.

قال أنتوني: “جيريمي لين، أنا أعطيك دعوتي للجلوس على الأريكة”.

“دعونا نجري محادثة، دعونا ننقي الأجواء من الكثير من الهراء الموجود هناك من فضلك. وأنا أحب ما تفعله الآن، يا رجل … تعال وتحدث بالحقيقة.”

يعرف أتباع نيكس أن التذمر من العداء الذي تم الإبلاغ عنه قد حدث أثناء صعود لين إلى الشهرة خلال موسم 2011-12.

في ذلك الوقت، قاد لين فريق نيكس إلى 10 انتصارات في 13 مباراة عندما بلغ متوسطه أكثر من 22 نقطة وتسع تمريرات حاسمة بعد أن استدعاه نيكس.

كان أنتوني يعاني من إصابة في الفخذ في ذلك الوقت.

بعد ذلك الموسم، أثار أنتوني ضجة عندما وصف عرض عقد لين مع هيوستن روكتس – ثلاث سنوات و25 مليون دولار – بأنه “سخيف”، مما أدى إلى تقارير تفيد بأنه كان يشعر بالغيرة من نجاح لين السريع وأنه كان يعطل ما كان يحاول بناءه في نيويورك.

لقد ناقش أنتوني الأمر في مناسبات متعددة.

خلال حلقة من البودكاست الخاص به في مايو 2024، قال أنتوني وبارون ديفيس، الذي كان عضوًا في فريق نيكس 2012، إنهما يدعمان شهرة لين خلف الأبواب المغلقة.

قال أنتوني: “يتحدث الناس دائمًا عن… لم يحب أحد الجنون… أنا شخصيًا، هل تفهم ما أقول؟ إنهم يرمون ذلك هناك”.

“لكن الناس لا يعرفون أننا، خلف الكواليس، كنا ندعم هذا الأمر بشدة.

يتذكر أنتوني قائلاً: “… كان من الممكن أن يكون عمل Linsanity سهلاً بقيمة 100 مليون دولار، وأنا أحاول إيصال هذا الأمر إليه”. “كان يقول: “لا، أنا لم أنشأ على ذلك يا والدي. لكنني احترمت ذلك. أسمع ذلك، في الواقع، أحضر والديك إلى هنا، ودعنا نتحدث إليهما… لقد كان (يحدث) بسرعة كبيرة”.

وأضاف ديفيس: “نعم، لم يكن يحاول سماع هذا الكلام من أحد”.

اعترف لين بـ “النظرية” القائلة بأن شعور أنتوني بالغيرة لعب دورًا في خروجه من نيكس – لكنه رفض “تغذية قطار التكهنات” في مقابلة عام 2022 مع ديلي بيست.

“أعلم، وأنا أقول هذا بصدق، أنه كانت هناك نقاط متعددة من المعارضة تمامًا خارج ميلو داخل ما كان يحدث، وبمجرد استقالة (المدرب الرئيسي مايك) دانتوني، كانت هناك بالفعل معارضة داخل المنظمة – سواء كان طاقم التدريب هو الذي تولى المسؤولية أو بعض أعضاء المكتب الأمامي،” قال لين.

“لكن من المؤكد، مما سمعته أو جمعته في السنوات القليلة التالية، أن الأمور لم تكن وردية كما اعتقد الناس. لا أعرف إلى من أعزو ذلك، لكنني أعلم أن هناك عدة نقاط معارضة”.

قضى لين فترات مع ووريورز، روكتس، ليكرز، هورنتس، نتس، هوكس ورابتورز بعد الخروج من جامعة هارفارد.

لقد كان جزءًا من فريق رابتورز 2019 الذي فاز بأول بطولة للامتياز.

ذهب لين لاحقًا للعب مع فريق Beijing Ducks.

لعب مؤخرًا مع فريق New Taipei Kings of the P. League + في تايوان، جنبًا إلى جنب مع شقيقه جوزيف لين.

أعلن لين اعتزاله كرة السلة الاحترافية في منشور على Instagram في أغسطس الماضي.