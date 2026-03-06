كارولين وزنياكي تتألق بالبيكيني الأحمر على متن يخت في صور جديدة

كارولين وزنياكي تضفي الدفء على الغرام.

أشعلت بطلة جراند سلام، 35 عامًا، وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس بمجموعة من صور الإجازة التي ظهرت فيها وهي ترتدي بيكيني أحمر نابض بالحياة على متن يخت خلال إجازة حالمة مع زوجها، مهاجم الدوري الاميركي للمحترفين المتقاعد ونيك ديفيد لي السابق.

تعليقًا على منشور Instagram، “السيدة ذات الرداء الأحمر”، وقفت فوزنياكي، وهي أم لثلاثة أطفال، على سطح السفينة في لقطة واحدة قبل أن تهدأ تحت رأس الدش في أخرى.

“DAYUMMMMM،” علقت ميشيل وي ويست بينما أضافت جينا سيمز، عارضة ملابس السباحة الرياضية المصورة وزوجة نجم جولة PGA Brooks Koepka: “Hot mama !!”

وفي وقت سابق من الأسبوع، كشفت وزنياكي أنها كانت تقضي بعض الوقت مع لي، 42 عامًا، في منطقة استوائية كجزء من احتفالات عيد ميلاد المصممة إيفلين مينين الأربعين.

“أسبوع ملحمي في سانت بارثس مع طاقم فيشر آيلاند يحتفل بـevamenin الأربعين”، نشرت وزنياكي يوم الثلاثاء على إنستغرام إلى جانب لقطات أخرى لليخوت.

“ممتن ل @fernandadovigidesign @patrickdovigi و @keithmenin لكونهما مضيفين رائعين !!”

كان وزنياكي ولي في حالة تحرك لبدء العام.

قضت العائلة المكونة من خمسة أفراد عطلة مريحة في أسبن الشهر الماضي، عندما قضت وزنياكي المصنفة الأولى عالميًا سابقًا “أفضل أسبوع للتزلج” مع أحبائها.

لقد كانت أشهر قليلة مثيرة بالنسبة لوزنياكي وعائلتها، حيث استقبلت هي ولي طفلهما الثالث معًا في الصيف الماضي.

“ماكس وزنياكي لي، ولد في 26 يوليو 2025!” وأعلنت فوزنياكي ذلك على موقع إنستغرام، حيث شاركت صورة لابنتها أوليفيا وابنها جيمس وهما يحتضنان شقيقهما الصغير.

“الأم والطفل بصحة جيدة وعائلتنا لا يمكن أن تكون أكثر سعادة!”

ورزقت وزنياكي، التي تزوجت من لي في عام 2019، بابنتها أوليفيا في عام 2021 وابنها جيمس بعد عام.

وفازت فوزنياكي، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2018، بـ30 لقبًا فرديًا في مسيرتها وحصلت على جوائز مالية بلغت 36.4 مليون دولار.

اعتزلت التنس عام 2020 عن عمر يناهز 29 عامًا.

وكتبت فوزنياكي على موقع إنستغرام في ذلك الوقت: “لقد أنجزت كل ما كنت أحلم به في الملعب”. “لقد قلت لنفسي دائمًا، عندما يحين الوقت، أن هناك أشياء بعيدة عن التنس أريد القيام بها أكثر، ثم حان الوقت للقيام بها. في الأشهر الأخيرة، أدركت أن هناك الكثير في الحياة التي أود تحقيقها خارج الملعب”.