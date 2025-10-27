كارول ديفيس، “السيدة الأولى لأمة رايدر” والمالكة المشاركة، توفيت عن عمر يناهز 93 عامًا

أعلن الفريق يوم الأحد أن كارول ديفيس، المالك المشارك لفريق Raiders and Aces، توفيت يوم الجمعة عن عمر يناهز 93 عامًا.

وقال بيان صادر عن الفريق إن ابنها، مارك ديفيس، أشعل شعلة آل ديفيس التذكارية في منزل رايدرز، ملعب أليجيانت، تكريما لها يوم الأحد.

وقال الفريق إن مراسم خاصة ستقام في أوكلاند بكاليفورنيا لديفيز.

وجاء في بيان الفريق: “قوتها ومرونتها، على الرغم من عدم رؤيتها من قبل الجماهير، كانت دائمًا معروضة لأولئك الذين كانوا محظوظين بوجودها. لقد كانت امرأة قوية ينضح جانبها الرحيم والمحب”. “قدمت كارول دعمًا لا حدود له وتوجيهًا لا مثيل له لعائلة ديفيس ومنظمة رايدرز لأكثر من 60 عامًا. ولا يزال تأثيرها المباشر على عظمة الغزاة محسوسًا ونعتز به وتكريمًا، وهو منسوج في نسيج هذا الامتياز التاريخي. إذا كان آل هو قلب الغزاة، فإن كارول كانت الروح.”

تزوجت ديفيس، التي أُطلق عليها لقب “السيدة الأولى في رايدر نيشن”، من آل ديفيس في عام 1954 واحتفظت بحصة من الملكية في امتياز اتحاد كرة القدم الأميركي بعد وفاة آل في عام 2011، مع تولي مارك السيطرة على الفريق.

كانت ديفيس خلف الكواليس بشكل أساسي، ومع ذلك، كانت حاضرة عندما بدأ فريق Raiders أعمال البناء في ملعب Allegiant في عام 2017 وأشعلت الشعلة التذكارية قبل مباراة Raiders الأولى في لاس فيغاس في عام 2020.

كانت أيضًا في كانتون، أوهايو، عندما تم إدخال مدرب رايدرز السابق توم فلوريس في قاعة مشاهير كرة القدم للمحترفين.

قال آل ديفيس لصحيفة ميركوري نيوز في عام 2009: “إنها سيدة مذهلة، تتمتع بالقدرة على التحمل والرشاقة. إنها ذكية جدًا وهي حقيقة – فهي تعرف إلى أين تتجه وماذا تريد. إنها هذا النوع من السيدات”.

وسيتم الإعلان عن خطط إقامة نصب تذكاري عام لديفيز في وقت لاحق.