كافالييرز يواجهون محتملة دونوفان ميتشل كابوس قزم اللعبة 5

كافالييرز في مشكلة كبيرة.

لم يقتصر الأمر على طمس كليفلاند من قبل Pacers في طريقه إلى إنديانا ، حيث قاموا بتقدم سلسلة 3-1 في سلسلة الدور نصف النهائي من المؤتمر الشرقي ، ولكن دونوفان ميتشل تركت اللعبة أيضًا في نهاية الشوط الأول مع إصابة ولم يعود.

وقال كيني أتكينسون ، مدرب كافالييرز ، “سيحصل على تصوير بالرنين المغناطيسي غدًا”. “أقصد ، لا فكرة (عن حالته). من الواضح أنه لم يستطع الذهاب في الشوط الثاني ، لذلك سنرى ما يقوله التصوير بالرنين المغناطيسي”.

يبدو أن ميتشل قد عانى من الإصابة بأكثر الطرق المطمئنة. يبدو أنه جاء بينما كان يسخن خلال الشوط الأول وانخفض فجأة بينما كان يحمل كاحله. إما ذلك ، أو كان النجم يختبر ما إذا كان بإمكانه المضي قدماً في تعطيل إصابة في وقت مبكر وأدرك أنه لا يستطيع ذلك.

حصل ميتشل على 12 نقطة في 20 دقيقة حيث تأخر فريق كافالييرز بهامش 41 نقطة لا يصدق في نهاية الشوط الأول قبل أن يسقط في نهاية المطاف 129-109.

كانت الإصابات مثالية بالنسبة لكليفلاند في هذه السلسلة ، حيث فقد كل من داريوس جارلاند وإيفان موبلي ودياندري هانتر وقتًا مع الإصابات.

مع وجود لاعبين آخرين على المنعطف ، وميتشل هو نجم الفريق الذي هو عليه ، سجل 40 نقطة في الألعاب المتتالية-43 نقطة في اللعبة 3 و 48 في اللعبة 2.

الآن ، من المحتمل أن يلعب اللعبة 5 بدون هذا النوع من الإنتاج ، يمكن أن يكون كافالييرز في بعض المشاكل الخطيرة.

نشرت كليفلاند أفضل رقم قياسي في المؤتمر الشرقي 64-18 في الموسم العادي ، لكن يبدو أنه قابل مباراته مع بيسرز.

سرقت إنديانا أول مباراتين في كليفلاند قبل أن يقف كافالييرز على عجز محتمل 3-0 في اللعبة 3 من خلال Walloping the Pacers 126-104.

ولكن مع وجود فرصة حتى للمسلسل ، لم تظهر كليفلاند أي قتال يوم الأحد وتواجه الآن المهمة غير المحتملة المتمثلة في العودة من عجز 3-1.

سوف تنطلق اللعبة 5 في الساعة 7 مساءً في كليفلاند يوم الثلاثاء.