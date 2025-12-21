كاليب ويليامز، بيرز فاجأ باكرز في الوقت الإضافي بعد العودة المتأخرة

شيكاغو – ألقى كاليب ويليامز تمريرة لمس 46 ياردة إلى دي جي مور في الوقت الإضافي، وتغلب فريق شيكاغو بيرز على عجز قدره 10 نقاط في وقت متأخر من الربع الرابع ليلة السبت ليحقق فوزًا 22-16 على غرين باي باكرز، الذي خسر لاعب الوسط جوردان لاف لارتجاج في المخ.

وسع فريق Bears (11-4) تقدمهم في NFC North إلى 1 1/2 مباراة على Packers (9-5-1) مع بقاء مباراتين للعب وحصلوا على بعض الانتقام مقابل الخسارة في Lambeau Field قبل أسبوعين. كان هذا هو الفوز السادس لشيكاغو هذا الموسم بعد تأخره في الدقيقتين الأخيرتين والأكثر روعة – كان لدى Green Bay احتمالية فوز بنسبة 99٪.

اقتربت شيكاغو من رحلتها الأولى إلى ما بعد الموسم منذ عام 2020 بانتصار نادر في أقدم منافسة في دوري كرة القدم الأمريكية. باحتساب التصفيات، فإن فريق الدببة هو 7-30 ضد جرين باي منذ عام 2008. وسوف ينتزعون رصيف الملحق إذا فاز العدو القديم آرون رودجرز وبيتسبرغ ستيلرز على ديترويت لايونز يوم الأحد.

ركل كايرو سانتوس هدفًا ميدانيًا من 43 ياردة مما جعل شيكاغو في حدود 16-9 مع بقاء 1:59. لم يكن أمام فريق الدببة خيار سوى تجربة الركلة الجانبية، واستعادها جوش بلاكويل.

تعادل فريق الدببة قبل 24 ثانية من نهاية المباراة عندما تغلب ويليامز على هجوم شامل في المركز الرابع وأرسل تمريرة إلى Jahdae Walker مفتوحة على مصراعيها في الزاوية اليمنى من منطقة النهاية لهبوط 6 ياردات. اختار المدرب بن جونسون أن يجعل سانتوس يركل نقطة التعادل الإضافية بدلاً من تحويل نقطتين.

في الوقت الإضافي، حصل فريق باكرز على المركزين الرابع والواحد في شيكاغو 36 عندما تخبط لاعب الوسط الاحتياطي مالك ويليس في الخاطف. استحوذت شيكاغو على المركز السادس والثلاثين، وبعد أربع مسرحيات، استحوذ مور على TD الفائز من ويليامز مع كيسان نيكسون الذي غطى جسده بالكامل، مما أدى إلى احتفال جامح. قبل أسبوعين، حقق نيكسون فوز باكرز عندما اعترض ويليامز في منطقة النهاية.

في عداد المفقودين بالفعل ميكا بارسونز بعد أن تعرض النجم المتسرع لإصابة في الركبة في نهاية الموسم في خسارة أمام دنفر الأسبوع الماضي، كان على باكرز أن يتدبر الأمر بدون لوف، الذي تلقى ضربة من خوذة إلى خوذة من أوستن بوكر في شيكاغو في الربع الثاني. هرول الحب إلى الخيمة الطبية ثم توجه إلى غرفة تبديل الملابس.

أكمل ويليامز 19 من 34 تمريرة لمسافة 250 ياردة وهبوطين. حصل مور على 97 ياردة مع غياب روما أودونزي عن مباراته الثالثة على التوالي بسبب إصابة في القدم. فاز فريق الدببة بالسادس على التوالي على أرضهم منذ الخسارة في افتتاح الموسم أمام مينيسوتا.

قاد الحب هدفين ميدانيين وأكمل 8 من 13 تمريرة لمسافة 77 ياردة قبل أن يتأذى. كان لديه تسع تمريرات هبوط واعتراضين فقط في خمس مباريات سابقة ضد شيكاغو.

كان ويليس 9 من 11 لمسافة 121 ياردة وهبوطًا. كان لدى روميو دوبس 84 ياردة وصيد الهبوط.