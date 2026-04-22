كالين ديبور يحصل على عقد جديد لمدة سبع سنوات من ألاباما

كالين دي بوير لديه عقد جديد.

وقع المدرب الرئيسي لشركة Crimson Tide على تمديد عقده لمدة سبع سنوات مع ألاباما مما يرفع راتبه السنوي إلى 12.5 مليون دولار.

تضيف الصفقة موسمين و2 مليون دولار سنويًا إلى العقد الذي وقعته DeBoer مع الجامعة منذ ما يزيد قليلاً عن عامين.

يعد DeBoer الآن أحد أفضل خمسة مدربي كرة قدم جامعيين الأعلى أجرًا في البلاد، وفقًا لـ On3، وهو متعاقد مع المدرسة حتى موسم 2032.

وقال ديبور في بيان: “أنا وعائلتي نود أن نشكر مجلس الأمناء، والمستشار ترانت، والرئيس موهلر، ومدير ألعاب القوى جريج بيرن، وإدارة ألعاب القوى لدينا، وموظفي كرة القدم، وهذا المجتمع والجامعة على دعمهم المستمر لكرة القدم في ألاباما”.

“نحن متحمسون لفرصة مواصلة وقتنا في توسكالوسا مع تمديد العقد هذا. لقد أصبحت هذه الجامعة مكانًا خاصًا بالنسبة لنا، وأنا أتطلع إلى العمل لضمان بقاء كرة القدم في ألاباما في طليعة كرة القدم الجامعية. يتمتع هذا البرنامج بتاريخ طويل من النجاح وتقليد لا مثيل له كنت حريصًا على أن أكون جزءًا منه قبل عامين، ولا أستطيع الانتظار لمواصلة تدريب شبابنا وتحقيق المزيد من البطولات في ألاباما.”

أمضى DeBoer الموسمين الماضيين في توسكالوسا، حيث حقق 20-8.

في الموسم الماضي، فاز فريق Crimson Tide بنتيجة 11-4، متغلبًا على فريق Oklahoma Soners في مباراة College Football Playoff قبل أن يخسر أمام البطل النهائي Indiana Hoosiers خلال الدور نصف النهائي.

ترددت شائعات عن أن DeBoer، الذي قاد واشنطن إلى مباراة البطولة الوطنية في عام 2024 قبل أن يتولى المنصب في ألاباما ويحل محل الأسطوري نيك سابان، كان ضمن المرشحين لافتتاح مدرب ميشيغان الرئيسي بعد إقالة شيرون مور فضيحة جنسية أواخر العام الماضي.

لقد أغلق شائعات ميشيغان بشكل قاطع على الرغم من الاهتمام المفترض من المدرسة.

وقال دي بوير في بيان في ديسمبر/كانون الأول: “لم أتحدث وليس لدي أي اهتمام بالتحدث مع أي شخص آخر بشأن أي وظيفة أخرى”. “أنا ملتزم تمامًا بهذا البرنامج وأتطلع إلى الاستمرار كمدرب كرة قدم رئيسي في جامعة ألاباما.”