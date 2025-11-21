كاميرون مايبين يحث يانكيز على التجارة لصالح طارق سكوبال

طارق سكوبال إلى ذا برونكس؟

جادل لاعب يانكيز السابق كاميرون مايبين بأن التداول مع فريق النمور سيسمح للقاذفات “بالسيطرة على الدوري بأكمله”.

“(كايل) تاكر و(كودي) بيلينجر سيهزان موسم شخص ما، لكن الخطوة التي ستسيطر على الدوري بأكمله هي أن يانكيز سيحصلون على سكوبال،” كتب مايبين في منشور X يوم الخميس.

مايبين – الذي استمتع بعام 2019 قويًا مع فريق يانكيز – ليس غريبًا على أن يتم تداوله من قبل النمور، حيث تم إرساله إلى مارلينز كجزء من تجارة ضخمة تضم ثمانية لاعبين في ديسمبر 2007 والتي أرسلت لاعب البيسبول ميغيل كابريرا إلى ديترويت.

مزق الرجل المتقاعد طريقة تعامل فريقه السابق مع سكوبال.

وقال مايبين: “من الواضح أن النمور لا يريدون أن يدفعوا له أو كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل.. أنا متأكد من أنهم يحاولون تبرير أو إقناع أنفسهم (كيف) ربما ليس من الذكاء أن يدفعوا لسكوبال ما يستحقه”.

لقد تطور سكوبال، البالغ من العمر 29 عامًا، ليصبح أفضل لاعب في لعبة البيسبول.

فاز صاحب اليد اليسرى بجائزة Cy Young للمرة الثانية على التوالي في الدوري الأمريكي في عام 2025، حيث حقق 13-6 مع 2.21 عصرًا في الدوري في 31 بداية.

في عام 2024، أقفل سكوبال AL Triple Crown، وقاد الدوري في الانتصارات (18)، ERA (2.39) والضربات (228).

على الرغم من هذا النجاح، يقال إن النمور كانوا مترددين في تلبية السعر الباهظ لسكوبال قبل أن يستعد للوصول إلى الوكالة المجانية بعد موسم 2026، مما أثار موجة من الشائعات التجارية.

وذكر جون هيمان من صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي أن المفاوضات توقفت بمقدار 250 مليون دولار.

وقد رفض سكوبال المحادثات التجارية – وتساءل عن سبب طرح اسمه على الإطلاق.

“الأمر كله خارج عن سيطرتي…. لا يبدو الأمر وكأنني أريد أن يتم تداولي، لذا يبدو الأمر أشبه، لماذا أشارك في هذه المحادثات في البداية؟” وقال سكوبال لبرنامج “Foul Territory” يوم الخميس. “في نهاية المطاف، لا يؤثر هذا حقًا على أي شيء سأفعله يومًا بعد يوم.”

أضاف مايبين أن الحصول على Skubal، جنبًا إلى جنب مع فائز آخر من Cy Young يُعتقد أنه متاح في السوق التجارية، من شأنه أن يعزز فريق Yankees في المواسم القادمة.

وقال مايبين: “لكن تخيل أن تقترن به مع ساندي ألكانتارا في برونكس مع (ماكس) فرايد، (جيريت) كول، (كارلوس) رودون”. “هذا بمثابة كابوس مباراة فاصلة لكل تشكيلة في لعبة البيسبول. ولا أريد أن أسمع أي شيء عن كشوف المرتبات. هذا هو فريق يانكيز. “

“إذا كنت تريد الفوز، ابحث عن طريقة لتحقيق ذلك!”