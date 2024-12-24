كام توماس وزيار ويليامز يقتربان من عودة نتس من الإصابة

ميامي – يقترب فريق Nets من استعادة هدافه الرائد.

غاب كل من كام توماس وزيير ويليامز عن خسارة يوم الاثنين 110-95 أمام هيت، لكن كل منهما اتخذ خطوات كبيرة في إعادة تأهيله.

حالة كلا الميلان في ميلووكي يوم الخميس غير معروفة، لكن عودتهما يجب أن تكون عاجلاً وليس آجلاً.

“إنه يقوم بعمل رائع، وكذلك Ziaire. وقال المدرب جوردي فرنانديز: “لقد لعبوا اليوم بشكل خماسي وقاموا بعمل رائع”. “لذلك سنرى كيف يشعرون بعد ذلك. وأنت تعلم أن هذا جزء من العملية التي يقومون بها الآن. يبدو أنهم يقتربون.”

يبلغ متوسط ​​​​توماس أعلى مستوى للفريق 24.7 نقطة في انقسامات التسديد الفعالة .461 / .389 / .866.

شهد يوم الاثنين المباراة الحادية عشرة على التوالي التي غاب عنها بسبب شد في أوتار الركبة اليسرى، وتراجع النيتس إلى 3-8 في تلك الفترة.

“سيكون أمرًا رائعًا للغاية عندما نستعيد كام توماس لنحصل على بعض الهداف الحقيقي في نصف الملعب، وهو هداف حقيقي في نصف الملعب. قال نيك كلاكستون: “سيكون ذلك جيدًا”. “نحن نفتقده الآن كثيرًا.”

أضاع ويليامز ميله الثامن على التوالي بسبب التواء في الركبة اليسرى.

غاب دوريان فيني سميث عن المباراة الثانية على التوالي ليلة الاثنين في ميامي، حيث تم تخفيض رتبته من موضع شك بسبب كدمة في ربلة الساق اليسرى.

كما أنه جلس خارج خسارة يوم السبت أمام يوتا بعد خط ساخن، حيث بلغ متوسطه 11.5 نقطة خلال مشاركاته الأربع السابقة بنسبة 0.571 بالمائة في التسديد من العمق.

“نعم، أعني أننا بحاجة إليه في الجوار. فقط طاقته وهو يتحدث إلى اللاعبين ويدعم زملائه في الفريق. قال فرنانديز: “لذا فإن وجوده هنا أمر مهم”. “لكن من المهم وجوده في الملعب. الجميع يشعر بالارتياح، أشعر أنني بحالة جيدة، وزملاؤه يشعرون بالرضا، إنه لاعب قوي، يتمتع بالخبرة، لقد كان يفعل أشياء عظيمة بالنسبة لنا.

“بالتأكيد، أريده في الملعب، ولكن في نفس الوقت، فقط إذا كان يشعر بأنه جاهز بنسبة 100%. لقد شعر بعدم الراحة بسبب كدمة في ربلة الساق، وجميعنا نعرف معنى الإصابة، وبالنسبة لنا ليس هناك أي أعذار. إنه الرجل القادم. وهناك الكثير من زملائه في الفريق الذين لعبوا بشكل جيد، وهم جاهزون، وسيكون مستعدًا لدعمهم.

لعب كل من جايلين مارتن وداريق وايتهيد دقيقتين في ميامي بعد أن كانا في مهمة الدوري الممتاز مع لونج آيلاند.

لقد كانوا في معرض G-League Showcase، الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر في أورلاندو القريبة، فلوريدا.

بويان بوجدانوفيتش (القدم اليسرى)، دي أنتوني ميلتون (تمزق الرباط الصليبي الأمامي الأيسر)، توماس (إجهاد أوتار الركبة اليسرى)، تريندون واتفورد (إجهاد أوتار الركبة اليسرى)، وويليامز (التواء الركبة اليسرى) كانوا جميعًا خارج النيتس.

تم تخفيض تصنيف جيمي بتلر من ميامي إلى الخارج بسبب مرض في المعدة.

نيكولا يوفيتش (الكاحل) وكيفن لوف (لأسباب شخصية) كانوا متاحين).

وبينما كانت درجة الحرارة في نيويورك تنخفض إلى خانة الآحاد، استمتع فريق نتس بالحرارة في جنوب فلوريدا – وبعض الاستجمام.

بن سيمونز، الذي يملك منزلًا وقاربًا في ميامي، اصطحب كيون جونسون لصيد الأسماك.

“لقد حصلنا على بعض التونة. قال سيمونز: “لقد قضينا وقتًا ممتعًا”. “باعتباري مالك قارب الآن، من الممتع أكثر أن تأخذ أشخاصًا لا يذهبون للصيد حقًا وترى الناس يصطادون الأسماك.

لقد اصطاد السمك من قبل، لكنه استمتع به. لقد قضينا وقتا طيبا. لم تكن رحلة صيد نموذجية، ولكن استمتعنا بتشغيل بعض الموسيقى وصيد بعض الأسماك. لقد كان وقتا طيبا.

كان مالك النيتس جو تساي في الملعب في ميامي.

اشترت تساي مؤخرًا 2.9 بالمائة من شركة Miami Dolphins.