كام شليتلر لاعب يانكيز “ليس قلقًا حقًا” بعد أن تم تدريبه من قبل العائد مرة أخرى

ميلووكي – قام فريق برورز بإخراج قاذف اللهب الصغير ليلة الجمعة، ولم يتمكن اليانكيز من لمسه.

قلب كام شليتلر الطاولة في الليلة التالية وكان غير قابل للضرب تمامًا مثل جاكوب ميسيوروفسكي.

الشيء الوحيد الذي لمس شليتلر حقًا هو العودة بسرعة 108.5 ميل في الساعة التي دخنت ربلة الساق اليسرى في الجزء السفلي من الشوط الأول، ولكن بعد أن بدا وكأنه قد يضطر إلى الخروج من اللعبة، بقي فيها ليقدم ستة جولات إقصائية قبل أن يضيعها يانكيز في خسارة 4-3 و10 أشواط أمام برورز.

وقال شليتلر الذي لا يزال يحمل بصمة الكرة على ساقه اليسرى بعد المباراة: “لست قلقاً حقاً”. “من الواضح أنه ساعدني. لم تكن ملاعب الإحماء مشجعة للغاية، لكنني تمكنت من التأقلم بعد ذلك.”

اقتصر شليتلر على فريق برورز بفردين فقط بينما سجل ستة. لم يسمح للعداء الأساسي بالوصول إلى القاعدة الثانية طوال الليل حيث قام بتخفيض ERA الخاص به إلى أفضل مستوى في الدوري الرئيسي وهو 1.35 خلال تسع مشاركات – أربع منها كانت بدون أهداف. المعارضون يضربون الآن .177 فقط (34 مقابل 192) ضده.

إحدى تلك الضربات كانت ضربة ويليام كونتريراس القوية في الظهير الأيمن عند شليتلر في الجزء السفلي من الشوط الأول.

كان صاحب اليد اليمنى يعاني من ألم واضح عندما حاول الخروج منه وقام بزيارة المدير الفني آرون بون والمدرب الرئيسي تيم لينتيش. بعد بعض المحادثة، عاد شليتلر إلى التل وألقى ثلاث رميات إحماء – جاءت اثنتان منها عالياً، حيث بدا أنه قد يواجه بعض المشاكل في ساقه اليسرى (اليسرى) في توصيله.

وقال بون: “لقد ظللت أحاول أن أكون حازماً إلى حد كبير فيما يتعلق بقول: “أخبرنا بالحقيقة – حتى هنا وأثناء تقدمنا”.” “لقد كان غاضبًا أكثر من نفسه لأنه لم يسدد الكرة في ملاعب الإحماء. ولهذا السبب استمر في الرمي.”

بمجرد السماح له بالبقاء في اللعبة، ضرب شليتلر جيك باويرز على كرة سريعة تبلغ سرعتها 98 ميلاً في الساعة لإنهاء الشوط، على الرغم من أنه تعثر من التل ونزل على درجات المخبأ باتجاه النادي.

بعد قمة الثانية، لم يركض شليتلر على الفور إلى التل كما يفعل عادة، وبعد تأخير – اتضح أنه كان لا يزال يلف العجل بالداخل – حتى أن بون بدأ بالخروج للدردشة مع حكم اللوحة الرئيسية قبل أن يخرج شليتلر أخيرًا من المخبأ.

قال شليتلر: “قمت ببعض التمارين بين الأدوار، للتأكد من إبقائي مرتخيًا وعدم شدها مرة أخرى”.

مع زوج من الضربات في الشوط الثاني 1-2-3، بدأ شليتلر في تهدئة أي مخاوف باقية من احتمال تعرضه للأذى، على الرغم من أنه تعرض لبعض الحوادث المؤسفة على التل. في الشوط الثالث ، تعثر من التل وسقط أثناء محاولته دفع عودة جاكسون تشوريو خلفه ، ثم بدا أنه فقد مكان هبوطه وانزلق من توصيله خلال الضربة التالية.

حتى أن كونتريراس ضرب مروحية أخرى في الظهير الأيمن عند شليتلر في الشوط الرابع، على الرغم من أنه كان قادرًا على الخروج من خط النار في تلك المروحية.

قال شليتلر، الذي تعرض أيضًا لضربة من أحد لاعبي فريقه في بدايته الأخيرة: “لقد تركت الكثير من الكرات في الوسط”. “إنهم يجدونني الآن. وآمل أن أتمكن من الحصول على استراحة الأسبوع المقبل.”