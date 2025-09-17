كام شليتلر يؤذي قضية التصفيات بعد نزهة تقريبية في فوز يانكيز

مينيابوليس – يعرف كام شليتلر ما الذي يلفه لأسفل.

لا يزال يتعين على Yankees الحصول على رصيف فاصلة ، والذي من المحتمل أن يكون مكانًا للبطاقات البرية في هذه المرحلة ، ولكن بعد ذلك يمكنهم البدء في التفكير أكثر حول ما سيبدو عليه دورانهم في سلسلة ما بعد الموسم الافتتاحية.

يعد Max Fried و Carlos Rodón أول مبتدئين واضحين ، ولكن إذا كانوا بحاجة إلى شخص ما للعبة 3 ، فقد وضع Schlittler نفسه بالتأكيد في هذا المزيج.

لكن وضع الطريقة التي فعل بها لإغلاق نزهة يوم الثلاثاء-غير قادر على إخراجها من الشوط الخامس بعد أن تعرّض إلى تقدم تسعة من المدى-لن يساعد قضيته.

وقال شليتلر بعد أن تم فوزه على 10-9: “من الواضح أن هذا هو الهدف (الترويج في التصفيات)”. “لن تحصل على هذه الفرص عندما تمشي خمسة ضد فريق ليس حتى في السباق. يجب أن تكون أفضل مع ذلك وتواصل العمل خلال هذه البدايات القليلة المقبلة.”

كافح الصاعد الأيمن مع قيادته في الشوط الأول ، وأصدر زوجًا من المشي الذي أدى إلى الجري ، ولكن بعد ذلك تقاعد 11 متتالية قبل أن يواجه المتاعب مرة أخرى في المركز الخامس.

حصل على وضع علامة على هوميروس يديره من الضاربون رقم 9 جيمس Outman ، ثم سار ثلاثة من المقاتلين الأربعة التاليين ، يهجأ نهاية بدايته.

كانت المشي الخمسة مرتفعة في شليتلر ، الذي كان يُعرف باسم قاذف الإضراب أثناء القدوم من خلال البطولات الصغرى.

قال شليتلر: “اترك الجري المنزلي ثم حاول أن تصاب بالإرضاء عندما تكون (سبعة) يركض”. “إنه أمر محرج ، لكن عليك أن تدخل المنطقة ، خاصة مع هذا الرصاص.”

بدأ آرون جادز في الحقل الصحيح يوم الثلاثاء ، حيث بمناسبة أول مرة قام فيها بذلك في أيام متتالية منذ عودته إلى الميدان من سلالة فني الكوع اليمنى.

لقد بدأ الألعاب المتتالية مرة واحدة خلال تلك الفترة ، ولكن كان هناك فريق في يوم من الأيام.

في هذه الأثناء ، عاد جيانكارلو ستانتون في دي إتش بعد دخوله اليوم 6 مقابل 51 (.118) مع .476 OPS في مبارياته الخمسة عشر الماضية-بما في ذلك جهد من أربع مباريات يوم الاثنين.

لكنه انتعش مع زوج من الفردي وتضحية تطير يوم الثلاثاء.

وقال آرون بون ، المدير الفني: “أشعر أنه صمد بشكل جيد ، جسديًا في مكان جيد للغاية ، وهو مسألة ما يدور حوله مرة أخرى بشكل هجومي”.