كام نيوتن يحذر QB Nico Iamaleava “المال لن يدوم”

يؤمن كام نيوتن بالقول إن النصيحة الجيدة تنقذ وأن نصيحة سيئة تقتل.

في حالة لاعب الوسط السابقين في تينيسي نيكو إياميفا يترك المتطوعين وسط تباين لا ، يقلق NFL MVP السابق أن الاحتمال الشاب يعاني بسبب الأخير.

جلس Iamaleava من ممارسة Tennessee في الربيع على أمل الحصول على صفقة لا شيء من شأنه أن يصطدم به ما يقرب من 2.4 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار ، لكل ESPN ، مما يؤدي إلى الطلاق الفوضوي.

قال نيوتن في وقت سابق من هذا الأسبوع في برنامج “الرابع وال 1 مع كام نيوتن”: “من قدمه له النصيحة للجلوس قتل هذا الطفل”. “بغض النظر عن الطريقة التي ترتد بها من هذا ، سوف تكون المثال.

قد يكلف المواجهة Iamaleava الملايين إذا كان عليه أن يستقر في صفقة أقل من NIL ، وفقًا لـ ESPN ، مع ظهور UCLA كموطنه التالي.

قال نيوتن إن التركيز على المال هو الاستراتيجية الخاطئة للشاب.

وقال نيوتن: “كل من قدم هذا الطفل النصيحة للجلوس والمطاردة على أمل الحصول على مزيد من المال هو أحمق لأن الواقع هو هذا ، وسأحتاج إلى إخبار الجميع بما كان عليه ولا يقصد به. إنه فقط لجعل تجربة الكلية مريحة. هذا ليس المال إلى الأبد”. “عليك أن تفهم ذلك. على الرغم من أنك تتحدث عن الملايين والملايين والملايين من المال ، فأنت في التاسعة عشرة من عمرها ، فإن هذه الأموال لن تستمر بعد 24 عامًا. أنت تحفر ما أقوله. في الخامسة والثلاثين ، أحب الجميع أن يقولوا ،” لقد حصلت على أموال قديمة ، لقد حصلت على مئات كبار. ” استمع ، في سن 35 ، ربما حصلت على المال في الثلاثين من العمر.

يعرف نيوتن Iamaleava بعد قضاء بعض الوقت معه في حدث تحدي مهارات QB له وأشاد به لكونه “طفلًا جيدًا” ولديه “عائلة” لا تصدق.

حتى أنه أشار إلى أن وقت المغادرة كان سيحدث بعد خسارة كرة القدم في جامعة تينيسي أمام ولاية أوهايو في ديسمبر.

وبدلاً من ذلك ، فإن هذا الموقف يتجول في لعبة الربيع في تينيسي ، حيث ورد أن الجانبين ناقشوا صفقة جديدة ولم يسبق له مثيل.

وبحسب ما ورد أراد Iamaleava أن يتم دفع حوالي 4 ملايين دولار في الموسم ، مما زاد من صفقة كان يمكن أن يحصل عليه حوالي 10 ملايين دولار إذا أنهى مسيرته مع المتطوعين ، لكل ESPN.

ومع ذلك ، أخبر صديق للمكتب الأمامي أن النزاع لم يكن حول المال.

تكهن نيوتن بأن شخصًا قريب من قورتربك أشار إلى كيفية تلقى مكافآت الإشارات التي تنقل آخرون أيام الدفع الكبيرة هذا الموسم.

“لم أر هذا قادمًا. لكن ما أراه عن الأطفال والرياضيين الجامعيين هو ، إنهم يحصلون عليه من أماكن كثيرة ،” يا أخي ، إذا كنت أنت ، سمعت كم وقع عليه؟ ” “فقط تخيل ، مثالًا حقيقيًا. وأستطيع أن أضمن لك ما حدث. عندما غادر كارسون بيك جورجيا للذهاب إلى ميامي وأدرك أن كارسون بيك حقق 10 ملايين دولار؟

قال نيوتن إن Iamaleava يحتاج إلى تصفية المشورة من خلال عدسة ما إذا كان الأشخاص من حوله كانوا في وضعه أم لا ، لأن ذلك يضيف الشرعية.

قال نجم الفهود السابق إن والده هو الشخص الأكثر نفوذاً في حياته ، ولكن هناك بعض المواضيع التي لا يستطيع فيها الملوثات العضوية الثابتة تقديم الكثير.

وهو يعتقد أن هناك فرصة لإيماليفا لتغيير السرد المحيط به في النهاية.

“فقط ابق من أنت ، يا أخي” ، قال نيوتن. “ابق في الدورة. من المؤسف أن يكون هناك شخص هذا الشاب ، هذا الموهوب ، قد يكون هذا السرد مع المضي قدمًا.

“هل يمكنك العودة من هذا؟ بالتأكيد. لكن يجب أن تفهم. تعلم من هذا وآمل أن تتخذ قرارات أفضل … … الشيء الرئيسي هو أفضل لاعب كرة قدم يمكن أن تكون.