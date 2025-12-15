كانت أغنية All In The Family، “تلك كانت الأيام”، واحدة من أفضل الأغاني الناجحة في عام 1972

وبحلول أوائل عام 1971، سيطرت فجوة الأجيال في الولايات المتحدة، في إشارة إلى الهوة بين الأميركيين الأكبر سنا والأكثر تحفظا الذين دعموا الرئيس ريتشارد نيكسون وحرب فيتنام، وجيل طفرة المواليد الأصغر سنا الذي يتمتع بموقف أكثر تقدمية وثقافة احتجاجية. وجدت شبكة سي بي إس طريقة لتحويل هذا النقاش السياسي المستمر إلى مسرحية هزلية. تم عرض فيلم “All in the Family” لأول مرة في عام 1971 وحقق نجاحًا كبيرًا لم يشهده التلفزيون على الإطلاق. كان أحد أكثر العروض شعبية في أمريكا منذ 50 عامًا، وكان يتصدر بشكل روتيني التقييمات السنوية ويفوز بجائزة إيمي عن طاقمه بأكمله. سيطر كارول أوكونور على دور آرتشي بنكر، الذي يشعر بخيبة الأمل والمتعصب بلا خجل، والذي يلين مع مرور الوقت بفضل زوجته اللطيفة، التي تتجنب المشاكل، والتي تتحمل العبء الأكبر، إديث (جين ستابلتون)، وابنتهما البالغة غلوريا (سالي ستروثرز)، وزوجها مايك. صور روب راينر مايك على أنه خلاصة لجيل الثقافة المضادة. أطلق عليه آرتشي لقب “ميتهيد”.
كان برنامج “All in the Family” مسؤولاً عن اللحظات التليفزيونية المثيرة للجدل إلى حد كبير، وكان بمثابة ظاهرة أثرت على أكثر من مجرد التلفزيون. على سبيل المثال: كانت دمية “Archie Bunker’s Grandson” الدقيقة من الناحية التشريحية بمثابة جنون قصير الأمد للألعاب، في حين أن الأغنية ذات الطراز القديم من المسرحية الهزلية شقت طريقها أيضًا إلى أعلى مرتبة في مخططات بيلبورد.
أغنية حنين إلى الأيام الخوالي بيعت منها الكثير من النسخ عام 1972
تعاون لي آدامز وتشارلز ستروس، مؤلفا المسرح الموسيقي الذين سبق لهم أن كتبوا عروض برودواي “تصفيق” و”باي باي بيردي”، في أغنية “تلك كانت الأيام”، الأغنية الرئيسية لأغنية “كل من في العائلة”. لقد نظرت إلى الوراء بحزن في أوائل القرن العشرين بينما بدت أيضًا وكأنها أغنية كانت ستحظى بشعبية في أوائل القرن العشرين. كما يُسمع على شاشة التلفزيون كل أسبوع، يؤديها نجما “All in the Family” كارول أوكونر وجان ستابلتون في دور آرتشي وإديث بنكر، وهما يجلسان في منزلهما على البيانو ويعزفان كلمات غنائية (وأحيانًا صراخًا كوميديًا) عن فريق بروكلين دودجرز القديم، والرئيس هربرت هوفر، وكيف كانت تكلفة الأشياء أقل، وكيف اعتادت النساء ارتداء تنوراتهن طويلة وشعرهن قصيرًا. المقطع الأخير، “لا أعرف بالضبط ما الخطأ الذي حدث / تلك كانت الأيام،” أوضح بإيجاز الدافع وراء شخصية آرتشي بنكر.
في حين أن النسخة المستخدمة على التلفزيون كانت مدتها أقل من دقيقة، فقد تم تسجيل مقطع ممتد مدته دقيقتين ونصف بواسطة أوكونور وستيبلتون. تم إصدار “تلك كانت الأيام” كأغنية فردية في أواخر عام 1971، وتم إصدارها كأغنية فردية في أواخر عام 1971، وتم إصدارها بترتيب على طراز موسيقى الجاز ديكسي لاند. وفي وقت مبكر من العام التالي، صعد الرقم القياسي في المخططات، وبالكاد غاب عن أعلى 40، وبلغ ذروته في رقم 43 على لوحة حار 100. على مخطط الاستماع السهل الموجه للبالغين الأكبر سنًا، فعلت أغنية “تلك كانت الأيام” حتى أفضل، حيث وصل إلى رقم 30.