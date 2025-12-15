كانت أغنية All In The Family، “تلك كانت الأيام”، واحدة من أفضل الأغاني الناجحة في عام 1972

وبحلول أوائل عام 1971، سيطرت فجوة الأجيال في الولايات المتحدة، في إشارة إلى الهوة بين الأميركيين الأكبر سنا والأكثر تحفظا الذين دعموا الرئيس ريتشارد نيكسون وحرب فيتنام، وجيل طفرة المواليد الأصغر سنا الذي يتمتع بموقف أكثر تقدمية وثقافة احتجاجية. وجدت شبكة سي بي إس طريقة لتحويل هذا النقاش السياسي المستمر إلى مسرحية هزلية. تم عرض فيلم “All in the Family” لأول مرة في عام 1971 وحقق نجاحًا كبيرًا لم يشهده التلفزيون على الإطلاق. كان أحد أكثر العروض شعبية في أمريكا منذ 50 عامًا، وكان يتصدر بشكل روتيني التقييمات السنوية ويفوز بجائزة إيمي عن طاقمه بأكمله. سيطر كارول أوكونور على دور آرتشي بنكر، الذي يشعر بخيبة الأمل والمتعصب بلا خجل، والذي يلين مع مرور الوقت بفضل زوجته اللطيفة، التي تتجنب المشاكل، والتي تتحمل العبء الأكبر، إديث (جين ستابلتون)، وابنتهما البالغة غلوريا (سالي ستروثرز)، وزوجها مايك. صور روب راينر مايك على أنه خلاصة لجيل الثقافة المضادة. أطلق عليه آرتشي لقب “ميتهيد”.

كان برنامج “All in the Family” مسؤولاً عن اللحظات التليفزيونية المثيرة للجدل إلى حد كبير، وكان بمثابة ظاهرة أثرت على أكثر من مجرد التلفزيون. على سبيل المثال: كانت دمية “Archie Bunker’s Grandson” الدقيقة من الناحية التشريحية بمثابة جنون قصير الأمد للألعاب، في حين أن الأغنية ذات الطراز القديم من المسرحية الهزلية شقت طريقها أيضًا إلى أعلى مرتبة في مخططات بيلبورد.