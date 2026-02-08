كانت أغنية “Journey’s Don’t Stop Believin” هي أغنية الروك الكلاسيكية المثالية حتى دمرتها ثقافة البوب ​​إلى الأبد

عصر موسيقى الروك – حيث قام الرجال الذين يستخدمون القيثارات ولوحات المفاتيح بتأليف أناشيد ضخمة مدعومة بموسيقا وحشية وجوقات أناشيد – بلغ ذروته في عام 1981، وربما يكون هذا هو العام الذي أصدرت فيه Journey أغنية “Don’t Stop Believin”. ولكن بعد ذلك كان على هوليوود أن تذهب وتدمر المتعة للجميع. الأغنية المثالية والأكثر تحديدًا من نوعها، “لا تتوقف عن الإيمان” تمتلك كل ما يجعل أغنية الروك في أغنية روك كلاسيكية. يبدأ الأمر بخطاف عضوي كهربائي رئيسي يبني عليه Journey ويبني عليه، ويضيف نغمات الجيتار، وقرع الطبول، والمسرحيات الصوتية التي لا يمكن إنكارها لستيف بيري، الذي ينسج قصة حب وتشجيع. تنتهي أغنية “لا تتوقف عن الإيمان”، على عكس معظم الأغاني، بالكورس، وهو قسم موسيقي مبدع يطلق التوتر الموسيقي المكبوت ويجعل الجماهير تغني وتضخ قبضاتهم.

أغنية “لا تتوقف عن الإيمان” لا تقاوم، وقادرة على نقل الكثير وبسرعة كبيرة، لدرجة أن مشرفي الموسيقى التصويرية والمنتجين التجاريين شاركوا في الأغنية. منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم استخدام برنامج Journey Classic Rock الإذاعي في عدد كبير جدًا من الأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات، مستغلًا بشكل ساخر حسن النية المتراكم والصدى العاطفي الذي يشعر به الملايين. نعتقد أن العالم بحاجة إلى الاستغناء عن “لا تتوقف عن الإيمان” – على الأقل لفترة قصيرة – قبل حدوث المزيد من الضرر.