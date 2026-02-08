كانت أغنية “Journey’s Don’t Stop Believin” هي أغنية الروك الكلاسيكية المثالية حتى دمرتها ثقافة البوب ​​إلى الأبد

عصر موسيقى الروك – حيث قام الرجال الذين يستخدمون القيثارات ولوحات المفاتيح بتأليف أناشيد ضخمة مدعومة بموسيقا وحشية وجوقات أناشيد – بلغ ذروته في عام 1981، وربما يكون هذا هو العام الذي أصدرت فيه Journey أغنية “Don’t Stop Believin”. ولكن بعد ذلك كان على هوليوود أن تذهب وتدمر المتعة للجميع. الأغنية المثالية والأكثر تحديدًا من نوعها، “لا تتوقف عن الإيمان” تمتلك كل ما يجعل أغنية الروك في أغنية روك كلاسيكية. يبدأ الأمر بخطاف عضوي كهربائي رئيسي يبني عليه Journey ويبني عليه، ويضيف نغمات الجيتار، وقرع الطبول، والمسرحيات الصوتية التي لا يمكن إنكارها لستيف بيري، الذي ينسج قصة حب وتشجيع. تنتهي أغنية “لا تتوقف عن الإيمان”، على عكس معظم الأغاني، بالكورس، وهو قسم موسيقي مبدع يطلق التوتر الموسيقي المكبوت ويجعل الجماهير تغني وتضخ قبضاتهم.
أغنية “لا تتوقف عن الإيمان” لا تقاوم، وقادرة على نقل الكثير وبسرعة كبيرة، لدرجة أن مشرفي الموسيقى التصويرية والمنتجين التجاريين شاركوا في الأغنية. منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم استخدام برنامج Journey Classic Rock الإذاعي في عدد كبير جدًا من الأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات، مستغلًا بشكل ساخر حسن النية المتراكم والصدى العاطفي الذي يشعر به الملايين. نعتقد أن العالم بحاجة إلى الاستغناء عن “لا تتوقف عن الإيمان” – على الأقل لفترة قصيرة – قبل حدوث المزيد من الضرر.
هذا كله خطأ Scrubs و The Sopranos
ذات مرة، لم تكن أغنية “Don’t Stop Believin” هي الأغنية الأكثر شعبية في Journey. وصلت النغمة إلى المرتبة التاسعة في أواخر عام 1981، وبينما أصبحت جزءًا من قائمة تشغيل راديو موسيقى الروك الكلاسيكية الدائمة، فقد أصبحت أغنية قديمة ذهبية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. من المحتمل أن تكون العودة التي لا يمكن إيقافها قد بدأت في عام 2003. وذلك عندما تم ترخيص الدراما الدرامية “Scrubs” التي حققت نجاحًا كبيرًا في مستشفى NBC لـ “Don’t Stop Believin”. في وقت لاحق من نفس العام، ظهرت الأغنية في فيلم Monster، وهو فيلم سيرة ذاتية تدور أحداثه في الثمانينات عن القاتلة المتسلسلة إيلين وورنوس وفازت تشارليز ثيرون بجائزة الأوسكار. هذه قطرات إبرة رفيعة المستوى، لكنها بسيطة مقارنة بكيفية أن فيلم Don’t Stop Believin’ كان عاملاً في واحدة من أكثر اللحظات التلفزيونية التي تم الحديث عنها على الإطلاق. تم رفع مستوى أغنية Power Ballad بشكل دائم بعد خاتمة عام 2007 لـ “The Sopranos”. عندما يجتمع رجل العصابات توني سوبرانو وعائلته في العشاء، يتحول المشهد فجأة إلى اللون الأسود، وتقطع الأغنية السطر الأوسط.
لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. تعتبر الأغنية أيضًا حاسمة في حلقة “Family Guy” لعام 2005 والتي تظل قيد إعادة العرض إلى الأبد، وقد تم نشرها من أجل التأثير الكوميدي كواحدة من أفضل أغاني الروك المستخدمة في Super Bowl التجاري في عام 2005، وهي محور الحلقة التجريبية لعام 2009 من المسلسل الكوميدي الموسيقي “Glee”. اكتشف جمهور هذا العرض من المراهقين والشباب أغنية “Don’t Stop Believin” مرة أخرى، وكانت النسخة التي غناها فريق “Glee” هي الأغنية رقم 4 التي حققت نجاحًا كبيرًا. بشكل عام، تم استخدام “لا تتوقف عن الإيمان” في أكثر من 40 مشروعًا
لقد حان الوقت للتخلي عن هذا الشعور
بحلول عام 2013، تم اعتماد تسجيل Journey لأغنية “Don’t Stop Believin'” لمبيعات أربعة ملايين نسخة من قبل جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية. وبعد 11 عامًا فقط، أصبحت أغنية روك كلاسيكية من الثمانينيات تستحق الكثير من المال عندما ارتفع هذا الرقم إلى 18 مليونًا. من الواضح أن الناس يشترون أغنية “لا تتوقف عن الإيمان” ويبثونها ويستمعون إليها بمحض إرادتهم، ولكن يتم تشجيعهم على القيام بذلك من خلال استخدامها البارز في الثقافة الشعبية. لقد وصلت إلى نقطة التشبع. لم نعد بحاجة للاستماع إلى “لا تتوقف عن الإيمان” بمفردنا بعد الآن لأننا ملزمون بسماعها عندما نشاهد التلفاز أو نشاهد فيلمًا.
لقد أصبح سماع عبارة “لا تتوقف عن الإيمان” على الشاشة الكبيرة عبارة مبتذلة. يعلم صانعو الأفلام أن الناس سيحبون هذا الفيلم، وهو اختصار تحريري لجعل الجمهور يشعر بطريقة معينة. ولكن تم القيام بذلك كثيرًا لدرجة أنه لم يعد يعمل، لأننا سئمنا جدًا من هذه الأغنية التي أحببناها ذات يوم. يجب على هوليوود أن تتبنى وقفًا اختياريًا مفروضًا ذاتيًا على أغنية “لا تتوقف عن الإيمان”. هناك الكثير من الأغاني التي يمكنها إنجاز المهمة، حتى تلك الأغاني القديمة من Journey. يمكن لمشرفي الموسيقى التصويرية أن يتعمقوا قليلاً، وربما يستكشفوا بعض أغاني الروك من عام 1981 والتي تبدو أكثر روعة اليوم.