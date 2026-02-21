كانت أغنية Sweet Caroline لنيل دايموند هي أغنية الروك المثالية حتى دمرتها حفلات الزفاف

أليس من المثير للسخرية أن الأشياء ذاتها التي تجعل بعض أغاني الروك أسطورية وخالدة يمكن أن تدمرها أيضًا؟ إنهم جذابون جدًا أو أقوياء جدًا أو لطيفون جدًا أو يمزقون القلب بحيث لا يمكن تركهم بمفردهم، ويصبحون ضحايا لنجاحهم. يمكن أن يؤدي التشبع الزائد إلى جعل أعظم الأناشيد وموسيقى البوب ​​لطيفة، أو حتى طاردة، وتشعر أنك لا تستطيع الهروب منها، لأنك لا تستطيع ذلك حرفيًا. تكمن في قوائم التشغيل في متاجر البقالة أو صناديق الموسيقى ذات الشاشات التي تعمل باللمس، وتصبح أقل الأغاني وحقائق الحياة المريرة أكثر.

لا شك أن أغنية “Sweet Caroline” الكلاسيكية لنيل دايموند تنتمي إلى هذه الشركة المختارة. وهذا المسار أمر لا مفر منه. حاول العثور على فرقة زفاف لا تعزفها، أو ليلة كاريوكي لا تضم ​​العديد من الأغاني، دعنا نسميها فقط عروض “مليئة بالحيوية”. حتى عشاق الرياضة لا يمكنهم الهروب من قبضة الدقائق الثلاث والتغييرات المثيرة، حيث ينفجرون في هتافات غير متناسبة عندما تنطلق من مكبرات الصوت في الملعب. عندما نسمع تلك المقدمة الكلاسيكية، لا يسعنا إلا أن نتأوه اعترافًا واستسلامًا؛ نحن نعيد الكَرَّة مرة أخرى.

ما هو وحشي في هذا العمل برمته هو أن أغنية “Sweet Caroline” – في حد ذاتها – هي فرقة موسيقى الروك الكلاسيكية وهي كذلك منذ إصدارها في عام 1969. إن توازنها المثالي بين حلوى السكرين والعاطفة الحقيقية يجعل الحب حميميًا وعالميًا. نعم، حتى نحن لا نستطيع إلا أن نغني مع تلك الجوقة المعدية: “الأيدي / لمس الأيدي / الوصول إلى الخارج / لمسني / لمسك.” المكافأة ملحمية بلا شك، لكننا سمعناها مليون مرة من قبل.