كانت أمراض قلب إلفيس بريسلي مفجعة حقًا

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عندما توفي أسطورة الصخور إلفيس بريسلي في 16 أغسطس 1977 ، عن عمر يناهز 42 عامًا فقط ، أفيد أنه أصيب بنوبة قلبية. وفقًا لتقارير New York Times المعاصرة ، كان السبب الأولي للمغني “Hound Dog” هو عدم انتظام ضربات القلب القلبي. ويعتقد أن الأسباب المساهمة هي مرض الشريان التاجي وكذلك ارتفاع ضغط الدم المعتدل. وقال الدكتور جيري فرانسيسكو في ذلك الوقت: “من الممكن في مثل هذه الحالات أن السبب المحدد لن يكون معروفًا أبدًا”. (إليك ما تعلمناه عن صحة إلفيس بريسلي بعد وفاته.)

في شهر أكتوبر من نفس العام ، أصدر فرانسيسكو تقريرًا آخر ، قائلاً: “إن سبب الوفاة قد نسب إلى مرض القلب ارتفاع ضغط الدم ، مع مرض قلب الشريان التاجي كعامل مساهم”. وذكر التقرير كذلك أن بريسلي لم يمت بسبب جرعة زائدة من المخدرات ، على الرغم من العثور على أدوية وصفة طبية متعددة في جسمه (عبر صحيفة نيويورك تايمز).

لم يكن وفاة بريسلي المبكرة من أمراض القلب حالة معزولة. عانى عدة أجيال من عائلته من أحداث قلبية مميتة ، بما في ذلك طفله الوحيد ، ليزا ماري.