كانت أمراض قلب إلفيس بريسلي مفجعة حقًا

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عندما توفي أسطورة الصخور إلفيس بريسلي في 16 أغسطس 1977 ، عن عمر يناهز 42 عامًا فقط ، أفيد أنه أصيب بنوبة قلبية. وفقًا لتقارير New York Times المعاصرة ، كان السبب الأولي للمغني “Hound Dog” هو عدم انتظام ضربات القلب القلبي. ويعتقد أن الأسباب المساهمة هي مرض الشريان التاجي وكذلك ارتفاع ضغط الدم المعتدل. وقال الدكتور جيري فرانسيسكو في ذلك الوقت: “من الممكن في مثل هذه الحالات أن السبب المحدد لن يكون معروفًا أبدًا”. (إليك ما تعلمناه عن صحة إلفيس بريسلي بعد وفاته.)
في شهر أكتوبر من نفس العام ، أصدر فرانسيسكو تقريرًا آخر ، قائلاً: “إن سبب الوفاة قد نسب إلى مرض القلب ارتفاع ضغط الدم ، مع مرض قلب الشريان التاجي كعامل مساهم”. وذكر التقرير كذلك أن بريسلي لم يمت بسبب جرعة زائدة من المخدرات ، على الرغم من العثور على أدوية وصفة طبية متعددة في جسمه (عبر صحيفة نيويورك تايمز).
لم يكن وفاة بريسلي المبكرة من أمراض القلب حالة معزولة. عانى عدة أجيال من عائلته من أحداث قلبية مميتة ، بما في ذلك طفله الوحيد ، ليزا ماري.
عائلة بريسلي لها تاريخ من أمراض القلب
وفقًا للناس ، توفيت والدة إلفيس بريسلي ، غلاديس لوف بريسلي ، عن عمر يناهز 46 عامًا بسبب قصور القلب. توفي والده ، فيرنون بريسلي ، من السكتة القلبية عن عمر يناهز 63 عامًا. وفي الآونة الأخيرة ، توفيت ابنته ليزا ماري بريسلي في يناير 2023 عن عمر يناهز 54 عامًا بسبب السكتة القلبية المتعلقة بتعطيل الأمعاء. يذكر MyHeartDiseAseteam بالإضافة إلى ذلك أن ليزا ماري لديها العديد من الأعمام العظيمة التي استسلمت لأمراض القلب قبل سن 50 عامًا (اقرأ المزيد عن القضايا القلبية لعائلة ليزا ماري بريسلي.)
بالنظر إلى عدد الأفراد في عائلة بريسلي الذين ماتوا في سن صغار إلى حد ما من أسباب متعلقة بالقلب ، اقترح بعضهم ، مثل الكاتب سالي هودل ، مؤلف كتاب “المقدر للموت يونغ” ، أنه ربما كانت هناك حالة ورثية في نسبهم التي جعلتهم أكثر عرضة لأمراض القلب (عبر أشعة الشمس الأمريكية). كانت نظرية هيدل أن زواج “أحفاد الأمومة” “المحارم” كان يتحمل المسؤولية (كان الزوجان أول أبناء عمومة).
قد تكون حالة القلب الوراثية وراء وفاة بريسلي
على الرغم من أنه لا يمكن إثبات ادعاء Hoedel المذهل ، فقد تم التكهن من قبل مصادر أخرى بأن إلفيس بريسلي كان لديه حالة قلب وراثي ، والتي ربما أدت إلى وفاته المبكرة. يناقش MyHeartDiseAseeam حقيقة أن الاختبار الجيني قد تم على عينة من الشعر التي يُعتقد أنها تنتمي إلى بريسلي. تم العثور على العينة لتغييرات وراثية تتفق مع اعتلال عضلة القلب الضخمة (HCM) ، وهي حالة يمكن أن تسبب تكبير القلب وتزيد من خطر الوفاة القلبية المفاجئة. يتماشى هذا الاكتشاف مع تشريح بريسلي ، الذي كشف سماكة عضلة القلب. ومع ذلك ، لا يمكن تأكيد ما إذا كانت عينة الشعر أصيلة لأنه تم شراؤه بشكل متاح من صديق لحلام إلفيس (عبر NDTV).
بالإضافة إلى ذلك ، تكهن Hoedel بأن أولئك الموجودين في شجرة عائلة Elvis لديهم عيب وراثي يسمى نقص ALPHA-1 Antitrypsin. في كتابها ، ادعت أن تشريح جثة إلفيس أظهر أنه كان حاملة لهذا الاضطراب وأنه ساهم في سوء صحته في سنواته الأخيرة (عبر المرآة). في دراسة عام 2023 المنشورة في ERJ Open Research ، يرتبط نقص antitrypsin alpha-1 بزيادة خطر الموت من قصور القلب وكذلك مشاكل الرئة والكبد.