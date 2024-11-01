كانت الطائرات تنتظر أن يلعب آرون رودجرز بهذه الطريقة

كان هناك 15 إتمامًا في 18 محاولة تمرير وثلاث تمريرات هبوط و179 ياردة في الهواء.

كل ذلك جاء في الشوط الثاني من جانب واحد.

كان هذا هو آرون رودجرز الذي انتظرت الطائرات رؤيته.

بعد الشوط الأول الهش، وجد أفضل لاعب أربع مرات أخدوده، مما ساعد على تحقيق فوز كان في أمس الحاجة إليه بنتيجة 21-13 على فريق تكساس المتصدر في جنوب آسيا على ملعب ميتلايف مساء الخميس.

أصبح رودجرز أول لاعب وسط في فريق Jets يسجل ثلاث أهداف في مباراة واحدة منذ أن فعلها مايك وايت ضد فريق Bears في 27 نوفمبر 2022.

ألقى اثنين منهم إلى غاريت ويلسون وآخر إلى دافانتي آدامز.

وقال آدامز عندما سئل عن أداء رودجرز في الشوط الثاني: “ليلا ونهارا”. “أعتقد أن هذا كان الجميع. لقد تعرضنا جميعًا للفواق مبكرًا. (رقم) 12…8… قلبته. ما زلت غير معتاد على ذلك (الرقم الجديد). لقد قلب الأمر وتمكنا أخيرًا من اكتشافه.

كان هناك عدد من الإيجابيات لفريق Jets حيث أنهوا سلسلة هزائم من خمس مباريات متتالية.

سجل الدفاع أعلى مستوى له في الموسم بثمانية أكياس واقتصر على فريق تكساس بهدفين ميدانيين في الشوط الثاني.

بدا آدامز وويلسون أخيرًا وكأنهما الترادف الديناميكي الذي كانت الطائرات تأمل أن يصبحا عليه بعد أن قاما بالتحرك لجلب آدامز من الغزاة.

لكن رودجرز يشبه رودجرز كان على رأس القائمة.

قال رودجرز، الذي كان يلعب بـ 7 مقابل 14 لمسافة 32 ياردة في الشوط الأول: “لقد لعبت بأقصى ما أستطيع في الشوط الأول، وكنت أعلم أنه يجب أن أتحسن من هناك”.

لقد كان صراعا بالنسبة له. خلال سلسلة الخسارة المتتالية، ألقى ما يقرب من عدد الاعتراضات (ستة) مع مرور الهبوط (سبعة).

وقد أتيحت له فرص متأخرة في العديد من الهزائم لتحقيق الانتصارات، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.

انتهى هذا الاتجاه المثير للقلق ضد العمالقة.

مع وجود المباراة على المحك، قام بمسرحيات كبيرة، ويمكن لفريق Jets الآن التفكير في تغيير عامهم.

“لقد كان نوعًا من الموسم على المحك في الشوط الثاني. من الواضح أنه لم يكن من الممكن إقصاؤنا رياضيًا. وقال رودجرز: “لكن من الناحية الذهنية، فإن التقدم 2-7 سيكون أمرًا صعبًا للغاية”. “نأمل أن يمنحنا هذا الثقة في قدرتنا على التغلب على أي فريق، لأننا نشعر أننا قادرون على ذلك. الطريقة التي لعبنا بها في الهجوم في الشوط الثاني هي الطريقة التي كنا ننتظر بها أن تستيقظ هذه الجريمة. لقد كنت قريبًا من الكمال كما كنت بحاجة إليه، ولكن هذا هو المعيار الذي أحتاج للعب به.