كانت الفاصلة الشرق الكبيرة في القديس يوحنا هي اللحظة المثالية للكامل

عندما تفكر حقًا في الأمر ، هذه هي الطريقة التي كان على هذه اللعبة الذهاب إليها ، أليس كذلك؟ قام سانت جونز بصياغة سيتون هول بمقدار 28 مرة ، عندما لعب الفريقان في مركز برودنشال في يناير. وكان للقراصنة سنة قاسية ، في محاولة لتجميع سلالة من الاحترام مع خسارة 22 مباراة.

لكن Johnnies قد وصلوا إلى مكانهم بسبب الحصباء في كثير من الأحيان أكثر من السحر. يقول ريك بيتينو مرارًا وتكرارًا أن الشيء الذي يعجب به أكثر في الفريق هو تواضعه ، وفهمه الجماعي أنه لا يوجد شيء ، وأن كل شيء يتم كسبه ، حتى عندما يكون الجزء العلوي من الشرق الكبير ضد القاع.

حتى مع بطولة المؤتمرات الأولى الأولى منذ 40 عامًا على الخط ، ومع وجود منزل كامل آخر – 19،812 – حثهم على كل أوقية من القوة في 19812 الحنجرة وصناديق الصوت.

لذلك كان من المنطقي أن يحصل القراصنة بعد العاصفة الحمراء قدر الإمكان ، أن تقود القاعة مع ذقنها. كان من الصواب أن يستغرق الأمر حتى آخر خمس أو ست دقائق من المباراة لبدء Johnnies أخيرًا في الانسحاب أخيرًا ، ووضع اللمسات الأخيرة على الفوز 71-61 الذي أكسبهم المصنفة الأولى في بطولة Big East.