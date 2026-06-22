كانت اللمسات الخشبية في كل مكان في الثمانينيات: كيفية منح اتجاه غرفة المعيشة ترقية حديثة

على الرغم من أن الصورة الذهنية الشائعة في الثمانينيات مليئة بالألوان الأرجوانية والزرقاء وأضواء النيون، إلا أن الخشب كان في الواقع ملكًا عندما يتعلق الأمر بالديكور المنزلي في كل مكان. كانت الألواح الخشبية على جدران غرف المعيشة والأوكار عالقة منذ الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات. إلى جانب الألواح، لم يكن من غير المألوف أيضًا رؤية لمسات خشبية أخرى، مثل مجموعات الأثاث الخشبي المتطابقة، حيث بدأ الناس في احتضان الطبيعة في تصميماتهم الداخلية (على سبيل المثال، كانت مطبوعات الأزهار كبيرة أيضًا خلال هذا العقد).

إذا كان لديك دائمًا نقطة ضعف تجاه تلك العناصر القوية، فقد يكون هذا هو عامك. يلاحظ خبراء التصميم عودة الخشب إلى الموضة، سواء كان ذلك على الجدران أو قطع الأثاث أو التفاصيل الدقيقة مثل أجهزة الخزانة. لكن إضافة بعض اللمسات الخشبية في مكان جيد لا يعني أن منزلك سيكون عالقًا في الوقت المناسب مثل DeLorean المتوقفة: يمكنك تحديث هذا الاتجاه باستخدام ضبط النفس، واختيار الخشب الحقيقي على القشرة، ومواءمته مع المظهر العام لمنزلك.

تعد اللمسات الخشبية الحقيقية بألوان غنية أحد اتجاهات تصميم المنزل الريفي التي لا يمكنك تجاهلها في عام 2026، حيث تحل الشخصية وسرد القصص محل القماش الفارغ للتصميم الداخلي الأبيض بالكامل. وفي حين أن الثمانينيات يمكن أن تكون مصدر إلهام، يريد المصممون منا أن نفكر في كيفية دمج الخشب اليوم – لا يتعلق الأمر بإضافة الخشب مرة أخرى في كل مكان، وعلى كل سطح، ولكن لجعل المادة بيانها الخاص مع البقاء متناغمًا مع بقية منزلك في العصر الحديث.