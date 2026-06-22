كانت اللمسات الخشبية في كل مكان في الثمانينيات: كيفية منح اتجاه غرفة المعيشة ترقية حديثة

على الرغم من أن الصورة الذهنية الشائعة في الثمانينيات مليئة بالألوان الأرجوانية والزرقاء وأضواء النيون، إلا أن الخشب كان في الواقع ملكًا عندما يتعلق الأمر بالديكور المنزلي في كل مكان. كانت الألواح الخشبية على جدران غرف المعيشة والأوكار عالقة منذ الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات. إلى جانب الألواح، لم يكن من غير المألوف أيضًا رؤية لمسات خشبية أخرى، مثل مجموعات الأثاث الخشبي المتطابقة، حيث بدأ الناس في احتضان الطبيعة في تصميماتهم الداخلية (على سبيل المثال، كانت مطبوعات الأزهار كبيرة أيضًا خلال هذا العقد).
إذا كان لديك دائمًا نقطة ضعف تجاه تلك العناصر القوية، فقد يكون هذا هو عامك. يلاحظ خبراء التصميم عودة الخشب إلى الموضة، سواء كان ذلك على الجدران أو قطع الأثاث أو التفاصيل الدقيقة مثل أجهزة الخزانة. لكن إضافة بعض اللمسات الخشبية في مكان جيد لا يعني أن منزلك سيكون عالقًا في الوقت المناسب مثل DeLorean المتوقفة: يمكنك تحديث هذا الاتجاه باستخدام ضبط النفس، واختيار الخشب الحقيقي على القشرة، ومواءمته مع المظهر العام لمنزلك.
تعد اللمسات الخشبية الحقيقية بألوان غنية أحد اتجاهات تصميم المنزل الريفي التي لا يمكنك تجاهلها في عام 2026، حيث تحل الشخصية وسرد القصص محل القماش الفارغ للتصميم الداخلي الأبيض بالكامل. وفي حين أن الثمانينيات يمكن أن تكون مصدر إلهام، يريد المصممون منا أن نفكر في كيفية دمج الخشب اليوم – لا يتعلق الأمر بإضافة الخشب مرة أخرى في كل مكان، وعلى كل سطح، ولكن لجعل المادة بيانها الخاص مع البقاء متناغمًا مع بقية منزلك في العصر الحديث.
كيف أحبت منازل الثمانينات (وفقدت) لهجاتها الخشبية
تعد الألواح التي تغطي الجدران العلامة الأكثر تميزًا لكيفية انتشار الخشب (أو على الأقل مظهره) في الثمانينيات. في حين أن أصحاب المنازل الذين يستطيعون تحمل تكاليفها اختاروا على الأرجح الخشب الفعلي، في منزلك العادي في الثمانينيات، كانت الطبقة العليا من هذه الألواح الخشبية في الواقع عبارة عن قشرة، تهدف إلى إضافة “مظهر” الخشب الصلب إلى المنزل. خلال هذا العقد، ربما تكون قد شاهدت أيضًا صدى تلك النغمات الخشبية في جميع أنحاء المساحة، مثل الإطارات الخشبية المتطابقة لكراسي الصالة وطاولة القهوة في غرفة المعيشة.
في حين أن الأثاث الخشبي هو اتجاه دافئ لم يخرج عن الموضة أبدًا، إلا أن الألواح، على وجه التحديد، لم تحقق نتائج جيدة على مر السنين. أصحاب المنازل الذين ورثوها على مضض في التسعينيات غالبًا ما قاموا بإزالة الألواح أو تغطيتها. على سبيل المثال، كانت المواد مثل الألواح الخشبية ذات القشرة الخشبية الداكنة ميسورة التكلفة في ذلك الوقت، مما أدى إلى الإفراط في استخدامها، وأحيانًا يتم وضعها على الجدران التي تفتقر إلى الإضاءة الكافية لتحقيق التوازن في الغرفة.
ثم تحولت الاتجاهات بعيدًا – وربما مبالغة في التصحيح – إلى جدران أخف وزنًا دون حبيبات خشبية مرئية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكن الكثير من اللون الأبيض يأتي مع مشاكله الخاصة، كما أن إعادة بعض سحر الديكور الخشبي دون المخاطرة بالتغلب على المساحة (كما هو الحال مع لوحة الخرز) ليس ممكنًا فحسب، بل يتم تشجيعه أيضًا. يمكن أن يساعد في التسطيح الذي يأتي مع الجدران والمفروشات البيضاء الناعمة، وميلها إلى الصيانة العالية عندما يتعلق الأمر بالتنظيف.
كيفية تحديث اتجاه الألواح الخشبية في الثمانينيات
إذا كنت تحب اللمسات الخشبية، ولكنك تريد مظهرًا أكثر حداثة في مساحتك الخاصة، فإن قاعدة التصميم الأولى هي عدم الانجراف مع ديكورات أخرى مستوحاة من الثمانينيات. التزم بالخشب ثم أضف عنصرًا آخر من طراز الثمانينيات، مثل التفاصيل المنحنية أو مجموعة من البلاط الملون، مع تثبيت بقية الغرفة في الوقت الحاضر.
إذا كانت مجموعة الكراسي والطاولات المصنوعة من الخشب الثقيل تبدو قديمة جدًا بالنسبة لغرفة المعيشة أو الطعام الخاصة بك، فيمكنك دمج الخشب بطرق أصغر، مثل تعليق إطارات الصور الخشبية أو استبدال مقابض الخزانات المعدنية بمقابض خشبية. هناك طريقة أخرى لجلب جمالية الثمانينيات إلى غرفة المعيشة الخاصة بك بطريقة حديثة تعتمد على التباين. على سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بالطاولة الخشبية أو خزانة الكتب كزينة خشبية، ولكن بعد ذلك يمكنك إقرانها بمادة أكثر نعومة لأريكتك.
كما أن الترقية من الخشب المزيف إلى الخشب الحقيقي هي طريقة أكثر أناقة وعصرية لاستخدام الجدران المغطاة بألواح خشبية، وفقًا للمصمم الداخلي بلير مور. وقال مور لـ House Beautiful: “إننا نبتعد عن القشرة ونتجه نحو أخشاب أكثر صلابة ومعبرة حيث تظل الحبوب والعقد والتنوع الطبيعي مرئية”. يعتبر خشب البلوط الأبيض والجوز الداكن مجرد عدد قليل من الخيارات، سواء كنت تخطط لجدار فاتح أكبر أو لهجة مزاجية.
ضع في اعتبارك أيضًا نسيج الألواح، مع إضافة تنوع بتصميم مخدد أو شرائح مبطنة بشكل نظيف. هناك طريقة أكثر إنعاشًا وغير متوقعة تتمثل في إضافة الخشب إلى السقف، مع ألواح اللسان والأخدود باعتبارها واحدة من الخيارات الأكثر شعبية.