كانت انتصارات نيكس المزدوجة بمثابة رد الجميل للجماهير التي طالت معاناتها

لجماهير نيكس الذين ما زالوا يشعرون بالكوابيس بشأن صفقة أنطونيو مكديس؛ الذي عاش من خلال إيزيا توماس والأمتعة التي لا يمكن وضعها بالتأكيد في المقصورة العلوية؛ الذين اعتقدوا أن ستيف كير وستيفن كاري سيجعلان الحديقة موطنهما؛ الذي كان يأمل أن يحل كارميلو أنتوني كل شيء؛ الذين تحدثوا إلى أندريا بارجناني. الذين اعتقدوا أن سباق جيريمي لين قد يكون أسعد لحظات كرة السلة في حياتهم؛ الذين قاموا بتثقيف أنفسهم بإخلاص حول جريمة المثلث عند عرض نوبات وكيل حر محتملة لسنوات فيل جاكسون ؛ من لا يزال بإمكانه إخبارك أين كانوا عندما مزق كريستابس بورزينجيس الرباط الصليبي الأمامي – وأيضًا عندما تم شحنه إلى دالاس؛ الذين اعتقدوا بشكل صحيح أن كيفن ديورانت وكايري إيرفينغ سيكونان متجهين إلى نيويورك ولم يصدقوا الوجهة التي اختاروها؛ الذين استمروا في التأصيل حتى عندما أعطاهم جيمس دولان كل الأسباب للتخلي عن السفينة:

كان يوم الأحد بالنسبة لك.

لسنوات أصبحت عقودًا، سارت الأمور بشكل خاطئ في كل اتجاه. لذا فإن تلك الأيام النادرة التي تسير فيها الأمور على أرض الملعب، وفي المدرجات وبعيدًا عن الملعب، يجب أن تجعلك تشعر وكأنك حارس نقطة معارضة عندما يدافع عنك خوسيه كالديرون.

والأهم من ذلك هو أن نيكس يتقدم بعد مباراة وسلسلة لم يتركوا فيها أي شك حول الفريق الأفضل. اكتسح نيكس فريق 76 بمجموع تراكمي 497-408 – أي بفارق 22 نقطة في كل مباراة – في مباراة كانت من الناحية الفنية رقم 3 مقابل رقم 7 في الشرق ولكنها بدت وكأنها اسكواش ضد الطلاب الجدد.