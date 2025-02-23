كانت جوانا جينز من المثبتات العلوية قبل أحد اتجاهات مجلس الوزراء الفريدة اليوم

تعرف نجمة “المثبت العلوي” جوانا جينز شيئًا أو اثنتين عن التصميم الداخلي ، لذلك ليس من المستغرب أنها يبدو أنها تمتلك هدية من التنبؤ بالاتجاهات غير المدركة قبل الإقلاع. في الموسم الأول ، الحلقة 9 من “المثبت العلوي: Home Home” ، الذي كان بعنوان “Minty Green Flipper Upper” ، قامت Gaines بدمج اتجاه مستقبلي عندما استخدمت أبواب الخزانة الخشبية العتيقة. قامت بتركيب هذه على منافذ التوابل كجزء من ترقية المطبخ المذهلة. تتميز الأبواب بنوافذ زجاجية بحيث يمكنك رؤية ما هو داخل الخزانات أيضًا. تحقق منها في الصورة الثالثة على منشور Joanna Gaines ‘Instagram. من المقرر أن يكون استخدام المواد القديمة المستصلحة للخزانات شائعة طوال عام 2025 ، مما يدل على مدى تقدم Gaines في الأوقات.
هذا الاتجاه ليس مجرد جمالي من الناحية الجمالية ، ولكنه أيضًا وسيلة سهلة لجعل منزلك أكثر ملاءمة للبيئة. يساعد استخدام أبواب الخزانة الخشبية القديمة بدلاً من شراء أطباق جديدة تمامًا على إزالة إزالة الغابات وغيرها من المنتجات الثانوية الضارة بيئيًا لمعالجة الأخشاب والشحن. بسبب هذه الفوائد ، قد تكون مهتمًا بتجربة هذا الاتجاه بنفسك. لحسن الحظ ، ليس عليك أن تكون خبيرًا في التصميم الداخلي مثل Gaines لإضافة أبواب خزانة خشبية مشابهة إلى منزلك. بدلاً من ذلك ، يمكنك اتباع نهج عملي في اتجاه تصميم خزانة المطبخ هذا.
كيفية تحقيق نظرة باب خزانة خشبية عتيقة مماثلة
تضيف الأبواب المتخصصة في خزانة التوابل العتيقة جوانا جينز في منشورها على Instagram ، وهي شخصية فريدة من نوعها إلى المطبخ الذي أعيد تشكيله حديثًا. هذا هو الكثير من جاذبية اتجاه استخدام عناصر الديكور الخشبية البالية هذه. قد تستفيد من استخدام أبواب مماثلة لإضافة لمسة من الشخصية إلى خزاناتك أو منافذك أيضًا. هناك بعض الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها للحصول على المظهر. لأحد ، قد ترغب في التفكير في تصفح متاجرك العتيقة المحلية لأبواب مماثلة. يمكنك في كثير من الأحيان العثور على أبواب خزانة زجاجية مع إطارات خشبية على قطع الأثاث المنزلي العتيقة هناك. إذا كنت قادرًا على العثور على بعض الحجم الدقيق الذي تحتاجه لتغطية خزانة أو مكانة في منزلك ، فيمكنك فصلها لإعادة استخدام هذا الاستخدام.
بدلاً من ذلك ، لديك أيضًا خيار تصفح الأسواق عبر الإنترنت لأبواب الخزانة العتيقة مثل Guines المثبتة في حلقة “Fixer Upper: Home Home”. هناك عدد قليل من القائمة للبيع على Etsy ، مثل باب Walnut Wood French العتيقة من Yesteryearantiqueor. إذا كنت تفضل شراء أبواب الخزانة الخاصة بك في مكان آخر ، فلا تتردد في تصفح السوق المفضل عبر الإنترنت للخيارات. فقط تذكر أن تتأكد من أن قياسات الأبواب تتماشى مع الحجم الذي تحتاجه للخزانة أو مكانك. بمجرد إجراء عملية الشراء الخاصة بك ، قد ترغب في تطبيق وصمة عار من الخشب لتحقيق النهاية الدقيقة التي تريدها. للقيام بذلك بشكل صحيح ، قم برمال الخشب وتنظيفه جيدًا ، وتطبيق البقعة ، وامسح البقايا الزائدة ، وختم الخشب.