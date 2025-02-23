كانت جوانا جينز من المثبتات العلوية قبل أحد اتجاهات مجلس الوزراء الفريدة اليوم

تعرف نجمة “المثبت العلوي” جوانا جينز شيئًا أو اثنتين عن التصميم الداخلي ، لذلك ليس من المستغرب أنها يبدو أنها تمتلك هدية من التنبؤ بالاتجاهات غير المدركة قبل الإقلاع. في الموسم الأول ، الحلقة 9 من “المثبت العلوي: Home Home” ، الذي كان بعنوان “Minty Green Flipper Upper” ، قامت Gaines بدمج اتجاه مستقبلي عندما استخدمت أبواب الخزانة الخشبية العتيقة. قامت بتركيب هذه على منافذ التوابل كجزء من ترقية المطبخ المذهلة. تتميز الأبواب بنوافذ زجاجية بحيث يمكنك رؤية ما هو داخل الخزانات أيضًا. تحقق منها في الصورة الثالثة على منشور Joanna Gaines ‘Instagram. من المقرر أن يكون استخدام المواد القديمة المستصلحة للخزانات شائعة طوال عام 2025 ، مما يدل على مدى تقدم Gaines في الأوقات.

هذا الاتجاه ليس مجرد جمالي من الناحية الجمالية ، ولكنه أيضًا وسيلة سهلة لجعل منزلك أكثر ملاءمة للبيئة. يساعد استخدام أبواب الخزانة الخشبية القديمة بدلاً من شراء أطباق جديدة تمامًا على إزالة إزالة الغابات وغيرها من المنتجات الثانوية الضارة بيئيًا لمعالجة الأخشاب والشحن. بسبب هذه الفوائد ، قد تكون مهتمًا بتجربة هذا الاتجاه بنفسك. لحسن الحظ ، ليس عليك أن تكون خبيرًا في التصميم الداخلي مثل Gaines لإضافة أبواب خزانة خشبية مشابهة إلى منزلك. بدلاً من ذلك ، يمكنك اتباع نهج عملي في اتجاه تصميم خزانة المطبخ هذا.